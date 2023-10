V prvním kole ve svátek na konci září nehrály, ale o víkendu už stolní tenistky Klubu stolního tenisu odstartovaly svou pouť novým ročníkem áčkové skupiny 1. ligy, ve které na domácí půdě přivítaly pražské El Niňo a TSM Kladno. Oba zápasy přinesly v tělocvičně Základní školy Masarykovy nezvykle napínavé bitvy, které skončily shodně 5:5. Západočešky si tak na úvod nové prvoligové sezony připsaly do tabulky čtyři body.

Stolní tenistky KST Klatovy (na archivním snímku) na úvod nové prvoligové sezony uhrály doma dvě remízy 5:5. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Na úvod sezony jsme spokojené, je to rozhodně lepší začátek do soutěže než tomu bylo loni," poznamenala vedoucí klatovského družstva Helena Hnojská. „V prvním dvojkole nás doma čekali dva nováčci, a přestože jsme jejich hráčky víceméně znaly, šlo o malou neznámou," připomněla fakt, že El Niňo do první ligy sestoupilo z extraligy, naopak Kladno postoupilo ze druhé ligy.

„Proti El Niňu jsme za remízu rády, ale kdybych zvládly lépe koncovku čtyřhry, mohly jsme pomýšlet na vítězství. S Kladnem jsme vedly už 4:1 a věřily jsme, že bychom zápas mohly dotáhnout do vítězného konce, ale to se nám bohužel nepovedlo. I tak ale panuje spokojenost, čtyři body jsou fajn," dodala Hnojská.

Další zápasy sehrají Klatovanky venku. V sobotu 21. října se dopoledne od 9.30 hodin představí za zelenými stoly týmu TCC Elizza Praha, odpoledne je pak čeká náročná bitva na půdě béčka SKST Vlašim (začátek ve 14 hodin).

KST Klatovy - SF SKK El Niňo Praha 5:5

Sady: 19:19. Míčky: 380:376. Vrchní rozhodčí: Helena Hnojská. Rozhodčí: Nedoma, Hnojský, A. Hnojská. Délka utkání: 2 hodiny a 30 minut. Sestava a body KST Klatovy: Aneta Matoušová 2:1, Tereza Čákorová 1:2, Andrea Hnojská 2:1. Čtyřhry: 0:1 (Čákorová, A. Hnojská – Vysocká, Ezrová 2:3).

Kompletní výsledky 2. kola (1. liga žen, skupina A): AC Sparta Praha – SKP Sever Ústí nad Labem 6:4, AC Sparta Praha B – SKST Děčín 7:3, TJ Slavoj Praha – TTC Elizza Praha 7:3, KST Klatovy - SF SKK El Niňo Praha 5:5.

KST Klatovy – TSM Kladno 5:5

Sady: 21:20. Míčky: 399:373. Vrchní rozhodčí: Helena Hnojská. Rozhodčí: Nedoma, Hnojský, A. Hnojská. Délka utkání: 2 hodiny a 30 minut. Sestava a body KST Klatovy: Aneta Matoušová 0:3, Tereza Čákorová 3:0, Andrea Hnojská 1:2. Čtyřhry: 1:0 (A. Hnojská, Čákorová – Slámová, Mauerová 3:1).

Kompletní výsledky 3. kola (1. liga žen, skupina A): AC Sparta Praha – SKST Děčín 6:4, AC Sparta Praha B – SKP Sever Ústí nad Labem 2:8, TJ Slavoj Praha – SKST Vlašim B 1:9, KST Klatovy – TSM Kladno 5:5.

