Pošumavské družstvo na turnaji doslova dominovalo, deklasovalo všechny tři své soupeře z Plzně a zaslouženě slavilo cenné prvenství. Ve třech duelech klatovští mladíci nasázeli neuvěřitelných 278 bodů, přičemž sami svým protivníkům povolili jen 10 bodů.

„Bylo vidět, že jsme se v trénincích, zejména v obranné fázi, posunuli zase o kousek dál. Jistě, náš tým se mohl opřít o hráče, kteří se již basketbalu nějaký čas věnují a dokáží se tedy na hřišti lépe orientovat a mají i dostatečné sebevědomí. Je samo o sobě zajímavé, že dva ze tří takto disponovaných hráčů jsou narozeni v roce 2011. A tedy budou moci v kategorii do deseti let hrát i příští sezonu. Turnaj byl pro nás přínosem především v tom, že kluci se zlepšovali s každým příchodem na hřiště. Není větší potěšení pro trenéra, když hráč, aniž by k tomu dostal přímý pokyn, sám od sebe najednou udělá činnost, která se dělala předtím na tréninku,“ uvedl mimo jiné šťastný trenér Klatov Jindřich Svojanovský.

Výsledky BK Klatovy U10: BK Klatovy – Grizzlies Plzeň 88:4, BK Klatovy – BBA Plzeň 84:2, BK Klatovy – Lokomotiva Plzeň 106:4.