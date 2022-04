Klatovské naděje vyhrály Easter Cup. Děti si to užily, radoval se trenér Tureček

Od čtvrtka do neděle hostilo šest klatovských hal Easter Cup, prestižní turnaj mládeže v basketbalu. Do města pod Černou věží se na již osmý ročník sjelo přes padesát týmů ze čtyř zemí Evropy, které mezi sebou soupeřily ve věkových kategoriích od 11 do 15 let. Svátek basketbalu si nenechaly ujít ani výběry domácího BK Klatovy, které nezklamaly. Naopak.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mix BK Klatovy U11, vítěz Easter Cupu 2022. | Foto: archiv M. Turečka

Například mix klatovské U11 si celý turnaj podmanil a bez jediného zaváhání zvedl nad hlavu zlatý pohár pro celkové vítěze. „Vůbec jsme to nečekali, protože jsme hráli proti týmům z různých koutů republiky a nevěděli jsme, jakou mají kvalitu. Turnaj jsme brali především jako přípravu na Národní finále U11, které nás čeká v Litomyšli,“ prozradil Deníku trenér Michal Tureček s tím, že zisk zlatých medailí je pro začínající klatovské basketbalisty a basketbalistky velkým úspěchem. „Děti si turnaj užily, moc jim to dalo. Navíc stmelily již tak skvělý kolektiv,“ těšilo kouče úspěšného družstva. Mix BK Klatovy U11, vítěz Easter Cupu 2022.Zdroj: archiv M. Turečka Michal Tureček na turnaji vedl jako trenér ještě tým chlapců BK Klatovy do 15 let. S ním mu ale medaile těsně unikla, když Západočeši prohráli souboj o konečné třetí místo s italským družstvem Virtus Verbania. Galerie 40 fotografií v galerii › „V základní skupině jsme je zaskočili a porazili, ale v zápase o třetí místo se na nás soupeř už dobře připravil, nám navíc asi již trošku došly síly,“ říkal Tureček, ale doplnil, že i čtvrté místo je pro Klatovy úspěch. I zde si pochvaloval parádní týmovou atmosféru i náladu a turnaj bral spíš jako přípravu na kvalifikaci o ligu kategorie hráčů do 17 let. Galerie 34 fotografií v galerii › Druhý cenný kov pro klatovský basketbal na Easter Cupu, jenž se kvůli covidu konal poprvé od roku 2019, získaly hráčky do 15 let. Ty se po skvělých výkonech probojovaly až do finále, kde nestačily na Bayern Mnichov. BK Klatovy na Easter Cupu 2022 - U11 mix: 1. místo, U12 chlapci: 5. místo, U12 dívky: 8. místo, U14 chlapci: 5. místo, U14 dívky: 8. místo, U15 chlapci: 4. místo, U15 dívky: 2. místo. Pozn.: Kompletní výsledkový servis z turnaje najdete na oficiálních stránkách www.eastercupklatovy.cz. Husínský kros vyhrál Tomáš Görner, nejlepší ženou byla Nikola Hatová z Plzně