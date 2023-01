Zdroj: BK Klatovy

„Když se k nám do sportovní haly dostavily týmy Sokola Kbely a Tygříků Borotín, tak jsem oběma hostujícím trenérům „tiše“ záviděl s kolika hráči k zápasům přijeli (oba týmy po patnácti hráčích). Já jsem měl z důvodu nemoci k dispozici pouze devět kluků," uvedl trenér na začátek hodnocení.

„Ale dost pláče. Na trénincích se již objevují čtyři nováčci, z nichž jeden – Vašek Kubík - se tohoto turnaje účastnil a vůbec to z jeho strany nebylo špatné. Přičichl k zápasům, a zjistil, že mezi tréninkem a utkáním je podstatný rozdíl a určitě si ze zápasů na domácím turnaji vzal to, že na sobě bude pracovat ještě s větší intenzitou než doposud," pokračoval s přáním Pavel Naď.

A zmínil i další naděje klatovského basketbalu, které jej nezklamali, naopak. „Ani ostatní kluci se neztratili, odehráli přesně to, co jsem očekával. Rozhodně je u nich vidět veliký posun oproti začátku sezony. Trošku mě mrzí, že pořád nejsou schopni prodat to, co se v tréninku naučí, ale náznaky se již objevují," hledal trenér pozitivní aspekty ve hře budoucích tahounů BK Klatovy.

Nadregionální turnaj ve městě karafiátů nakonec vyhrál Borotín, který porazil klatovského družstvo i Kbely. Právě ty skončily na konečném druhém místě.

Na domácí baskeťáky zbyla bronzová pozice. „Jako trenér s prohrami nemohu být spokojený. Je veliká škoda, že jsme nebyli kompletní, protože by to bylo jinak o dost zajímavější. Marodi se snad uzdraví a za čtrnáct dní se doma proti SKB Rokycany předvedou," přeje si trenér Pavel Naď. „Turnaj v každém případě hodnotím na výbornou. Každá taková akce všechny zúčastněné posouvá ve výkonnosti výše, což je velice důležité," dodal závěrem klatovský kormidelník.

Výsledky 3. kola nadregionálního turnaje basketbalistů U11: BK Klatovy - Sokol Kbely 22:63, Sokol Kbely - Tygříci Borotín 31:52, BK Klatovy - Tygříci Borotín 36:69. Konečné pořadí: 1. Tygříci Borotín (121:67, 4 body), 2. Sokol Kbely 94:74, 3 body), 3. BK Klatovy (58:132, 2 body).

