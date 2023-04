Co nevidět odstartuje nová fotbalgolfová sezona a na ní se už pomaličku začínají připravovat také hráči FGK Klatovy, který zanedlouho oslaví třetí výročí od svého vzniku. Ve městě pod Černou věží začínali v kvartetu, v současnosti je ale hráčská základna daleko vyšší.

Fotbalpark Klatovy otvírá již tuto sobotu. A hráči FGK Klatovy se už pomaličku začínají připravovat na novou sezonu.

„Náš fotbalgolfový klub vznikl v květnu roku 2020, ještě před otevřením našeho hřiště. Tenkrát jsme pouze ve čtyřech hráčích vyrazili vyzkoušet atmosféru fotbalgolfového turnaje do Prahy. Vzpomínám si, že jsem jel bez absolutní pokory a skončil předposlední na 116. místě. To byla pro mě osobně velká lekce z fotbalgolfu," vzpomíná s úsměvem klatovský fotbalgolfista a jeden ze zakladatelů Fotbalparku Klatovy Michal Frous.

Pochvaluje si, že za tři roky ke čtyřem nadšencům přibyly desítky dalších, kteří v barvách FGK Klatovy reprezentují nejen klub, ale také město, svoje jméno i fotbalgolf jako takový. „Fotbalgolf je totiž velmi chytlavým sportem, proto se naše základna od té doby několikanásobně rozrostla a nyní máme včetně dětí přes 200 členů," libuje si Frous, ale podotýká, že někteří členové jsou méně aktivní a využívají jen domácích turnajů a domácího hřiště na okraji města, které zájemci najdou při výjezdu z Klatov směrem na Horažďovice.

Fotbalpark Klatovy z ptačí perspektivy.

Mezi dvěma stovkami členů se ale najdou i zapálení plejeři, kteří jsou o poznání agilnější. „Přibližně padesát členů již navštívilo také turnaje v jiných městech a máme mezi sebou několik zapálených hráčů, kteří nevynechají jediný turnaj, ať už se hraje v Klatovech nebo někde na Moravě," říká Michal Frous, který se kromě hraní fotbalgolfu stále ještě věnuje i velkému fotbalu (Železná Ruda).

V Klatovech rádi přivítají nové členy, stačí se jen zastavit

Členská základna FGK Klatovy je už tak velice silná, ale může být ještě vyšší, početnější. „Rádi mezi sebou přivítáme aktivní lidi různého věku, i různé sportovní výkonnosti. Pokud by měl kdokoli zájem se věnovat fotbalgolfu po sportovní stránce, tak se může za námi na hřišti zastavit," vyzývá Frous případné zájemce. „Pro děti od šesti let pořádáme pravidelné tréninky a na prázdniny chystáme příměstský tábor," láká i omladinu.

Zázemí Fotbalparku v Klatovech.

FGK Klatovy jako klub objíždí celou řadu turnajů. A s plynoucím časem ve větším zastoupení. „Již 15. dubna začíná turnajem v Praze ligová sezona, která se skládá z osmnácti samostatných turnajů. Další sobotu (22. dubna) nám začíná také klatovská fotbalgolfová liga - Actipack Cup 2023, která čítá šest turnajů na našem hřišti," poukazuje Frous.

Zdroj: Fotbalpark Klatovy & FGK Klatovy

„Vrcholem sezony pro většinu českých fotbalgolfistů bude letos mistrovství Evropy. Do toho je nutné ještě připočítat tři turnaje mistrovství republiky (MČR ve hře na jamky, MČR dvojic a mixů), a MČR ve scramble fotbalgolfu, které pořádáme v červenci v Klatovech. A kdo má turnajů málo, tak může vyrazit na turnaje světové Tour (Austrian Open, Danish Open, Czech Open, Spanish Open, Hungarian Open)," vypočítává Michal Frous a ještě dodává, že několik hráčů FGK Klatovy se připravuje na všechny tyto úrovně turnajů.

Samostatnou kapitolou je již zmiňované mistrovství Evropy, které se bude konat v České republice. „Na šampionát se už moc těšíme, jelikož půjde o turnaj, kde se potká téměř 300 hráčů fotbalgolfu. A navíc v České republice, na krásném hřišti v Pavlíkově," připomíná Frous.

Na turnaj velkého formátu přitom z Klatov vyrazí výprava, která bude mít 29 členů. „Zřejmě budeme nejpočetnější výprava z jednoho klubu na celém turnaji," těší jej. „Pro většinu našich hráčů to bude přitom první zkušenost s takto velkým turnajem," konstatuje Frous. A jaké jsou ambice hráčů FGK Klatovy na ME? „To má každý nastavené trošičku jinak. Já osobně budu spokojený s umístěním do sedmdesátého místa," usmívá se.

Fotbalpark Klatovy otvírá již tuto sobotu. A hráči FGK Klatovy se už pomaličku začínají připravovat na novou sezonu.

S pořádným tréninkem mohou klatovští hráči začít již tuto sobotu, kdy se po zimní pauze znovu otvírá klatovské fotbalgolfové hřiště. A jak se vlastně za tři roky od přestřihnutí slavnostní pásky změnilo? „Co se týká hřiště, to se změnilo minimálně. Jednotlivé jamky ani nelze kvůli certifikaci zásadně měnit. Snažíme se jen vylepšovat kvalitu travního porostu," vysvětluje Frous.

„Zásadními změnami ovšem prošlo celkové zázemí hřiště. Za ty tři roky jsme významně rozšířili gastro vybavení klubovny. Vybudovali jsme dětské hřiště, tréninkové hřiště a nyní i hřiště na petanque. Na částečně zakrytou terasu se nyní vejde více než 100 návštěvníků areálu. Vítání jsou u nás i hosté, kteří nechtějí hrát fotbalgolf a chtějí si u nás dát například jen kávu nebo pivo," doplnil Michal Frous.

Zázemí Fotbalparku Klatovy.

Přijďte si zkusit fotbalgolf do Klatov, a třeba se vám tento sport, který je - jak už samotný název napovídá - kombinací fotbalu a golfu zalíbí natolik, že budete chtít vstoupit do místního klubu. Místo pro vás v Klatovech rozhodně mají.

