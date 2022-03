„Novinkou letošního večera bylo živé vysílání celého předávání regionální televizí FilmPro,“ doplnil s tím, že druhým lákadlem pro oko diváka byla kategorie Krajánek roku, v rámci které bylo oceněno pět odchovanců klatovského hokeje. Dva z nich – David Jiříček s Michalem Moravčíkem - se slavnostního předávání zúčastnili osobně.

VIDEO: Záznam slavnostního předávání cen

Zdroj: Youtube

A kdo vyhrál v jednotlivých kategoriích? Nejlepším jednotlivcem mezi mládežníky se stala patnáctiletá klatovská atletka Karolína Machová, žákovská mistryně České republiky ve vrhu koulí a zároveň držitelka výkonu roku v této disciplíně a kategorii. Dospělým zase vládla veleúspěšná kajakářka Antonie Galušková (KVS Sušice), stálice české reprezentace, která mimo jiné na loňském světovém šampionátu v Bratislavě skončila na šestém místě v single kajaku a v týmovém klání brala bronzovou medaili.

Galušková v Tokiu. Zážitek i motivace pro Paříž, z Jumbo Jetu byla odvařená

V kategorii kolektiv roku zvítězili muži fotbalového klubu SK Klatovy 1898 a v mládežnické kategorii byly nejlepší kadetky basketbalových Klatov (U17).

Nejlepším trenérem okresu Klatovy se stal kouč fotbalového A-týmu mužů SK Klatovy 1898 Michal Hoffmann a nejlepším rozhodčím zase Rudolf Salvetr mladší, jeden z nejlepších basketbalových arbitrů v České republice.

Fantazie na úvod! Klatovští fotbalisté obrali béčko Českých Budějovic

Novinkou vyhlašování bylo ocenění v kategorii Krajánek roku, která patřila odchovancům hokejových Klatov – Davidu Jiříčkovi (HC Škoda Plzeň), Michalu Moravčíkovi (HC Sparta Praha), Sebastiánu Malátovi (HC Škoda Plzeň), Lukáši Kaňákovi (HC Škoda Plzeň) a Radku Mužíkovi mladšímu, který v současnosti hájí barvy Luleå HF, aktuálně vedoucího týmu nejvyšší švédské soutěže.

Nejúspěšnější sportovec okresu Klatovy za rok 2021 - hokejista Michal Moravčík.Zdroj: Zdeněk Klostermann

Na začátku slavnostního večera ještě starosta města Klatovy Rudolf Salvetr zavzpomínal na šumavskou (nejen) legendu Emila Kintzla, který ve stejný den podlehl zraněním z víkendové nehody na sjezdovce v Kašperských Horách. Emilu Kintzlovi, milovníkovi a znalci Šumavy bylo letos v únoru 88 let.

Lidé nejen na Šumavě truchlí, přišli o svoji legendu Emila Kintzla

Jednotlivci – mládež: 1. Karolína Machová (15 let, Atletika Klatovy, atletika), 2. Bára Galušková (15 let, KVS Sušice, vodní slalom), 3. Martin Daněk (16 let, SK Klatovy 1898, fotbal), 4. Adam Maxa (17 let, TJ SA Špičák, alpské lyžování), 5. Julie Novosádová (17 let, Plavecký klub TJ Klatovy, plavání), 6. Aleš Kosnar (18 let, HC Klatovy, lední hokej), 7. Eliška Mídová (18 let, Sport Club Klatovy – oddíl florbalu, florbal), 8. Matyáš Roubal (11 let, Šachklub Sokol Klatovy, šachy), 9. Šimon Janoušek (10 let, LTK Klatovy, tenis), 10. Sára Chobotová (18 let, SK Volejbal Klatovy, volejbal), 11. Filip Šnejdar (12 let, BK Klatovy, basketbal), 12. Ondřej Korbel (11 let, FK Horažďovice, fotbal).



Jednotlivci – dospělí:

1. Antonie Galušková (20 let, KVS Sušice, kanoistika), 2. Marek Müller (23 let, SK Sokol Špičák, alpské lyžování), 3. Barbora Zíková (20 let, SK Sokol Špičák, alpské lyžování), 4. Luboš Vanka (22 let, Spartak kickbox Nýrsko, kickbox), 5. Milan Mészáros (31 let, SK Klatovy 1898, fotbal), 6. Jiří Uhlík (26 let, SHC Klatovy, lední hokej), 7. Vojtěch Koželuh (29 let, Atletika Klatovy, atletika), 8. David Luňáček (19 let, SK Volejbal Klatovy, volejbal).



Kolektivy – mládež: družstvo kadetek U17 BK Klatovy (basketbal). Kolektivy – dospělí: A-tým mužů SK Klatovy 1898 (fotbal).



Trenéři: 1. Michal Hoffmann (45 let, SK Klatovy 1898, fotbal), 2. Kristýna Bernklauová (25 let, BK Klatovy, basketbal), 3. Michal Straka (50 let, SHC Klatovy, lední hokej), 4. Petr Bohůnek (30 let, Snowrockets, snowboarding), 5. Jan Potužník (46 let, SK Klatovy 1898, fotbal). Rozhodčí: 1. Rudolf Salvetr mladší (34 let, basketbal), 2. Martin Klán (21 let, florbal), 3. Václav Kosnar (25 let, lední hokej). Krajánek roku: David Jiříček (18 let, lední hokej), Michal Moravčík (27 let, lední hokej, Sebastián Malát (19 let, lední hokej), Lukáš Kaňák (24 let, lední hokej), Radek Mužík mladší (20 let, lední hokej).

PODÍVEJTE SE: Klatovští junioři otočili souboj s mladíky hokejového Mostu