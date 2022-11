Kromě Anežky Nové klatovský oddíl v Harrachově ještě reprezentovali Matyáš Roubal a Jan Bukvaj (v kategorii chlapců ve věku do 16 let), Martin Bukvaj (chlapci do 14 let), Daniel Kreuzman (chlapci do 12 let) i Barbora a Eva Tykalovy (dívky do 12 let). Všichni mladí šachisté ze západu předvedli skvělé výkony a nasbírali cenné zkušenosti, které v budoucnu zcela jistě zúročí.