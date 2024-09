"Extraliga U18 v Klatovech je výsledek aktivní práce s novou generací kluků, kterou jsme zahájili asi před čtyřmi lety a společně s Oldou Vlasákem jsme začali budovat chlapecké volejbalové družstvo od kategorie U14. Nyní jsme ve fázi, kdy máme obsazené všechny mládežnické kategorie (U14 - U22). Nemalý vliv na tento úspěch nese i spolupráce s plzeňským klubem USK Slavia Plzeň. Právě v kategorii U18 jsme minulý rok doplnili jejich tým o šest hráčů Klatov a podařilo se nám takoto vysokou soutěž nejen udržet, ale i obsadit velmi slušné čtrnácté místo. V nadcházející sezoně jsou Klatovy, co se týká počtu hráčů, výrazně početnější, proto jsme od Plzně soutěž převzali a budeme bojovat pod hlavičkou Klatov," řekl Zálešák.

Kteří hráči tvoří hlavní osu týmu a kdo bude tým trénovat?

Hlavní osa týmu zůstává v principu neměnná oproti loňskému roku. Kapitána Filipa Dundra na postu smečaře doplňují ještě David Netrval - blokař, Šimona Zavadil - univerzál a "dirigent" celé hry Karel Zálešák ml. na postu nahrávače. Také s námi pokračuje zkušené libero Přemek Holý. Další hráči jsou v týmu nováčci a intenzivně pracujeme na jejich začlenění do družstva. Trenérské duo Karolína Koloušková a Karel Zálešák st. zůstává také neměnné.

Jaké jsou ambice týmu v novém ročníku extraligy?

Rádi bychom využili nabité zkušenosti z loňské sezony a postoupili do finálové osmičky.

Soutěž se hraje turnajově, uvidíme vás hrát také v Klatovech?

O pořádání turnaje v Klatovech žádáme, ale vzhledem k systému soutěže nejsme v tuto chvíli schopni říci, kdy nás v Klatovech fanoušci uvidí.

Jaká je představa do budoucna?

Náš cíl je dlouhodobě udržet nejvyšší soutěže v mládežnických kategoriích kluků. Vše závisí na široké hráčské základně a plně si uvědomujeme, že cesta k úspěchu vede přes regionální spolupráci volejbalových oddílů v kraji (Plzeň, Domažlice). I proto pořádáme každý rok v září nábor nových hráčů. Letos by měly být hlavní ročníky 2012 až 2014, ale nebráníme začít s tréninkem ani starším či mladším zájemcům. Bližší informace je na webu www.volejbal-klatovy.cz. Dlouhodobým cílem je dostat do Klatov ligový volejbal mužů.

S přispěním Luboše Nového