K vidění byly brilantní výkony jednotlivců i družstev z celé republiky napříč desítkami sportovních odvětví. „Olympiáda dětí a mládeže byla největší sportovní akcí, kterou jsme za poslední roky pořádali. A to nejen co do náročnosti organizace, ale také co do společenského významu. Kdo zažil zahajovací ceremoniál na Andrově stadionu v Olomouci a jeho atmosféru, kterou vytvořilo téměř sedm tisíc převážně mladých diváků, jistě na tento zážitek nikdy nezapomene,“ uvedl pro web www.olympijskytym.cz Josef Suchánek, hejtman pořádajícího Olomouckého kraje.

Karate Klub Klatovy na nedávné Olympiádě dětí a mládeže.Zdroj: Petra Levá Strnadová

Sportovní zastoupení Klatov zanechalo na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže trvalou stopu. Karate klub Klatovy měl na této prestižní akci čtyřnásobné zastoupení, a to v podobě trenérky Petry Levé Strnadové a díky závodnímu triu Lucie Měsíčková, Miroslav Šos a Kateřina Ryšavá.

V nejvyšší celorepublikové konkurenci se sportovci z Pošumaví neztratili, naopak. Po počátečních neúspěších v kata dokázali na místa ve druhé desítce závodního pole rychle zapomenout a vybojovat prostřednictvím Miroslava Šose a Kateřiny Ryšavé dvě sedmé příčky v kumite, tradičním boji na tatami.

Vše pak vyšperkovala třetí do party Lucie Měsíčková, která nevzdala ani kousek své sportovní hrdosti a po boji dokázala získat velmi cennou bronzovou medaili, a to v disciplíně kumite v kategorii do 52 kilogramů. Jedna z 636 sad medailí, které byly na Hrách rozdány, tak zaslouženě putuje právě do Karate Klubu Klatovy - díky výkonu a talentu Lucie Měsíčkové.

Nejlepší výsledky klatovských karatistů:

Lucie Měsíčková (3. místo v kumite do 52 kg), Miroslav Šos (7. místo v kumite do 60 kg), Kateřina Ryšavá (7. místo v kumite do 47 kg).

Autoři: Tomáš Levý, Martin Mangl

