/3. liga stolních tenistů, skupina A/ Navýsost impozantní víkend mají za sebou stolní tenisté KST Klatovy, kteří v dalším dvojkole áčkové skupiny třetí ligy mužů za domácími stoly překvapili týmy z hlavního města.

Stolní tenisté KST Klatovy. | Foto: archiv KST Klatovy, Karel Nováček

Nejprve porazili třetí céčko pražské Elizzy 10:7, a to i přesto, že Západočechům chyběl mladý Adam Končal, dle žebříčku ELO i úspěšnosti vyhraných zápasů pátý nejlepší hráč celé soutěže. Zajímavostí je též i to, že Klatovy dovedly více než čtyřhodinovou bitvu do vítězného konce navzdory tomu, že soupeř uhrál v celkovém součtu o třicet míčků více.