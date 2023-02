1/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 2/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 3/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 4/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 5/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 6/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 7/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 8/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 9/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 10/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 11/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 12/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 13/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 14/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 15/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 16/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 17/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 18/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek. 19/19 Zdroj: Volejbal Klatovy Volejbalistky SK Volejbal Klatovy, ilustrační snímek.

Přestože klatovské volejbalistky urvaly v bitvách se svojí druhou partou plný počet šesti bodů, tak jednoduché to neměly. Rezerva SK Volejbal Klatovy totiž pokaždé (ve všech setech) dokázala nasbírat dvacet a více bodů. O vítězství klatovského áčka tak rozhodovaly detaile, respektive koncovky všech sad.

„Nezačaly jsme úplně dobře, než jsme se stačily rozehrát, už jsme v prvním setu prohrávaly 1:9. Náskok soupeřek se nám ale povedlo trpělivou hrou dohnat a první set v koncovce vyhrát, stejně jako následně ten druhý. Ve třetím setu jsme udělaly nějaké nevynucené chyby a vyhrály ho soupeřky. Vedly i v koncovce setu čtvrtého, kdy to za stavu 20:24 vypadalo, že zápas půjde do tiebreaku. My jsme ale kvalitním podáním a skvělou obranou v poli tuto koncovku otočily a nakonec vyhrály 26:24,“ hodnotila úvodní duel volejbalistka klatovského áčka Eva Petrmichlová s tím, že v podobném duchu probíhal i druhý souboj kola.

„Určitě se zde prokázaly naše zkušenosti z uplynulých let ve druhé lize, v koncovkách jsme zbytečně neztrácely hlavu, hrály trpělivě a dokázaly jsme si připravit lepší pozice pro útok než soupeřky, které ve svém mladém věku naopak v koncovkách více chybovaly,“ poukázala. „Jsme rády za dalších šest bodů do tabulky, ale je nutné naše mladé soupeřky/nástupkyně pochválit za předvedenou hru. Fanoušci si určitě užili tyto napínavé zápasy plné bojovných a často nekonečných výměn,“ chválila Petrmichlová klatovské béčko.

Výsledky 23. a 24. kola krajského přeboru žen I. třídy: SK Volejbal Klatovy – SK Volejbal Klatovy B 3:1 (21, 21, -23, 24) a 3:1 (25, -23, 21, 22), TJ Kladruby u Stříbra – TJ Union Plzeň 3:0 (8, 20, 24) a 3:1 (14, 15, -22, 22), VK Rokycany – Volejbal Plzeň C 3:0 (10, 14, 9) a 3:0 (7, 12, 14), TJ Sokol Plzeň-Skvrňany – TJ Sokol Plzeň-Letná 3:0 (16, 21, 17) a 3:0 (13, 9, 13), Domažlice B měly volno.

Následující program (25. a 26. kolo) – sobota 11. února 10.00 a 14.00: TJ Sokol Plzeň-Letná – Volejbal Domažlice B, 18. února 10.00 a 14.00: Volejbal Plzeň C – TJ Kladruby u Stříbra, 19. února 10.00 a 14.00: VK Rokycany – SK Volejbal Klatovy B, 11. března 10.00 a 14.00: TJ Sokol Plzeň-Skvrňany – TJ Union Plzeň, volejbalistky SK Volejbal Klatovy mají tentokrát volno.

Krajský přebor žen I. třídy.Zdroj: ČVF

