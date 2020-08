Po koronavirové odmlce se opět naplno rozběhly soutěže ve sportovní střelbě organizované ČSS. Mezi ně patří také Český pohár mládeže. Zástupci SSK z města pod Černou věží se do této soutěže zapojili ve dvou disciplínách, a to sportovní malorážka 60 ran a vzduchová puška 40 ran v kategorii dorostenek. Klatovský klub na závodech reprezentovaly Jana Jaklová s Eliškou Krýzlovou.

Do finále Českého poháru mládeže se probojovaly klatovské střelkyně Jana Jaklová (vlevo) i Eliška Krýzlová (vpravo). | Foto: Jiří Koukal

Pohár byl sestaven ze tří závodů. Dva závody se konaly zvlášť pro českou větev a zvlášť pro tu moravskou. Třetí závod pak pro obě poloviny republiky společně. České závody pořadatel ČSS nasměroval do Karlových Varů (první kolo) a do Českých Budějovic (druhé kolo). Třetí (společný pro Čechy i Moravu) závod se poté uskutečnil na Střeleckém stadionu České armády v Plzni–Lobzích. Pro účast na těchto závodech bylo nutné splnit kvalifikační limity. Na závod LM 60 to bylo 560 bodů, pro střelbu ze vzduchové pušky (VzPu 40) 380 bodů.