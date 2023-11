/FOTOGALERIE, VIDEO/ V amatérském ringu není nic víc, než stát se mistrem světa organizace WAKO. Osmadvacetiletá kickboxerka Klára Strnadová, která pochází z Klatov, to ale teď dokázala. Drobná ranařka na světovém šampionátu v Portugalsku vybombila všechny své soupeřky a slaví jeden z největších úspěchů svojí dosavadní kariéry - má titul šampionky ve váhové kategorii do 52 kilogramů v disciplíně K-1.

Klára Strnadová na MS WAKO v Portugalsku. | Video: Czech Kickboxing Team

„Asi mi to pořád ještě nedochází, co se právě stalo. Vyhrát mistrovství světa WAKO byl jeden z mých snů, který se mi právě splnil. Ve váze nás bylo osmnáct a já věděla, že to bude náročný týden, když budu postupovat," svěřila se Deníku Klára Strnadová před odletem do Čech. „Absolvovala jsem čtyři zápasy, do toho držení hmotnosti, a vážení před každým dalším zápasem. Takže i na psychiku to bylo celkem dost náročné, ale ten pocit vítězství za to opravdu stojí," doplnila s úsměvem členka TKBC Praha a svěřenkyně trenéra Zdeňka Švamberka.

Zdroj: Czech Kickboxing Team

Klára Strnadová, která se ve své kariéře dostala i do bojů v prestižní české organizaci Oktagon MMA, kde zápasila v malých rukavicích, před čtyřmi lety v Sarajevu získala na MS WAKO stříbro ve váhové kategorii do 48 kilogramů. Ale teď dozrála, poctivě se připravila a slaví nejcennější kov. Zasloužená odměna za stovky hodin neskutečné dřiny, píle odhodlání, ale také odříkání.

Česká kickboxerská výprava si z Portugalska odvezla celkem devět cenných kovů, na ten nejcennější kromě Kláry Strnadové dosáhl i ostřílený Anatoli Hunanyan, jenž se stal mistrem světa organizace WAKO v disciplíně Kick light.

