Bojovnice plzeňského Atom Gymu se pod vedením trenéra Jana Kalaše, úspěšné zápasnice Martiny Jindrové a Zdeňka Švamberka (v přípravě jí pak také pomáhá i brzozowski house promotions promotéra Artura Brzozowského) připravuje na souboj s Monikou Chochlíkovou, se kterou se střetne ve vložené superbitvě v mužské pyramidě špičkové tuzemské organizace Oktagon MMA, jež si v poslední době získává čím dál větší jméno na scéně bojových umění v Česku i Evropě.

„Když jsem dostala nabídku na tento zápas, neváhala jsem ani minutu. V aktuální situaci ve světě i u nás je velmi obtížné zúčastnit se jakéhokoliv turnaje či zápasu. Je pro mě čest zápasit v této organizaci a s velmi kvalitní soupeřkou. Beru to jako velkou výzvu,“ řekla sympatická fighterka, která se může pyšnit řadou úspěchů na české i mezinárodní scéně ve své váhové kategorii v postojových disciplínách.

Oktagon Underground nabídne fanouškům bojových sportů celou řadu zajímavých soubojů.Zdroj: facebook Oktagon MMA

Soupeřka ze Slovenska nastoupí do zápasu se Strnadovou jako favoritka. A to hned z několika důvodů. „Mojí nevýhodou bude asi váhová převaha soupeřky, se kterou se známe už dlouho. Zápas je totiž domluvený na 52 kg, ale já jsem doteď chodila do nižší váhy,“ vysvětlila Klára Strnadová s tím, že však se svými trenéry pracuje na tom, aby v zápase měla větší sílu.

Druhou výhodou pro Moniku Chochlíkovou bude jistě to, že klatovská rodačka ještě s malými rukavicemi nikdy nebojovala. Alespoň tedy ne v ostrém střetnutí. „Zápas v malých rukavicích bude moje premiéra. Vždy jsem si přála zápas za těchto podmínek a konečně se mi to splnilo. Doteď jsem občas pouze spárovala v malých rukavicích nebo lapovala,“ přiznala drobná ranařka.

Klára Strnadová.Zdroj: Deník / Martin Mangl

I když bude Monika Chochlíková v moravské metropoli papírovou favoritkou, Strnadová se předem nevzdává a chce v nejen pěstním souboji uspět.

„Tento zápas je pro mě velice důležitý. Určitě budu dělat vše pro to, abych zvítězila. Výhra by pro mě znamenala takové osobní vítězství. Prohra by mě asi nejvíce mrzela, kdybych věděla, že jsem do zápasu nedala vše,“ uvedla pětadvacetiletá žena.

A to, že by zápas nějakým způsobem „odchodila“, od Kláry Strnadové rozhodně nečekejte!