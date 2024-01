Je to pro mě obrovský úspěch, říká Strnadová po zisku evropského titulu WAKO PRO

Prožila nesmírně náročný rok. Tvrdě dřela, trénovala, ale její odhodlání přineslo ovoce. To nejsladší ze všech. Nejprve se klatovská kickboxerka Klára Strnadová stala amatérskou mistryní světa organizace WAKO a předposlední den roku si v pražské Lucerně na skvělém Galavečeru profesionálního boxu a K1 dokráčela pro evropský profesionální titul ve svojí váhové kategorii do 50 kg, když mezi šestnácti provazy přejela Portugalku Ines Correia 3:0 na body. „Mít evropský titul zní skvěle. Člověk cítí, že něco dokázal, a že ta dřina stála za to," usmála osmadvacetiletá fighterka, která se na zápasy připravuje v klubu TKBC Praha.

Galavečer profesionální boxu a K1 (30. prosince, Praha, Lucerna): Klára Strnadová vs. Ines Correia 3:0 (o evropský titul WAKO PRO, K1 do 50 kg). | Foto: Czechfighters / Lenka Bartáková