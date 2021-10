Výzva, při které potřebujete pořádnou dávku fyzické zdatnosti, ale také velký kus psychické odolnosti. Kajak, běh, paraglide, kolo. Všechno pohromadě, v jednom závodě, extrémně.

Extrémní závod v Sušici sklidil velký úspěch - 14. ročník v roce 2019. | Foto: Jan Hřežík

To je Extreme challenge, štafetový závod plný adrenalinu, výzev a týmového ducha, který se po dlouhém koronavirovém období vrací zpátky do kopců v okolí Sušice a údolí řeky Otavy. Letos jde již o patnáctý ročník a zájemci se v sobotu 16. října mají na co těšit.