O uplynulém víkendu se na stadionu pražské Dukly uskutečnilo atletické mistrovství České republiky juniorských a dorosteneckých kategorií. Atletika Klatovy měla v Praze dvojí zastoupení ve čtyřech disciplínách díky dorostenkám Karolíně Machové a Kristýně Hozmanové.

Karolína Machová na MČR v Praze na Dukle. | Foto: www.atletika.cz / Jan Houska

V sobotním programu se představila pouze Kristýna Hozmanová, která v nejkratším sprintu na 100 metrů zaznamenala v rozběhu čtvrté místo kvalitním časem 12,41 sekundy, čímž zaostala pouze 9 setin za svým osobním rekordem. Bohužel na postup do finále to nestačilo.

V neděli klatovská sprinterka zaklekla do bloků na startu dvojnásobné trati a také tady předvedla druhý nejlepší výkon v životě, když prolétla trať v čase 25,34 vteřiny, což stačilo na šesté místo místo v rozběhu. Hozmanová předvedla v Praze pěkné výkony blízko osobním rekordům, a také po přechodu do starší věkové kategorie patří stále k republikové špičce.

Klatovská atletka Kristýna Hozmanová (uprostřed na archivním snímku).Zdroj: Lukáš Bešta

V pozici papírově jasné favoritky vstupovala v neděli do soutěže vrhu koulí Karolína Machová, která si v kruhu vedla náramně a již prvním vrhem o délce 14,98 metru šla do vedení. To potvrdila ve druhé sérii, když poslala náčiní do vzdálenosti 16,46 metru, čímž zaostala jen 8 cm za osobním rekordem a počtvrté v řadě na závodech překonala 16 metrovou hranici.

Karolína Machová.Zdroj: Zdeněk Klostermann.

Další zlepšení již nepřišlo, přesto by Karolína Machová zvítězila každým ze svých pěti měřených pokusů, když druhá závodnice byla téměř o 2,5 metru zpět. Svěřenkyně trenéra Juraje Kudryho tak navázala na halový titul z letošní zimy a potvrdila pozici nejen české, ale i evropské špičky ve své kategorii.

O půl hodinku později nastoupila Karolína k závodu v hodu oštěpem, kde před závodem podle startovní listiny měla zapsaný devátý nejlepší výkon. Karolíně se v celé soutěži vydařil jen třetí pokus, kdy poslala oštěp necelý půlmetr za osobní rekord do vzdálenosti 42,78 metru, což nakonec přineslo šestou příčku. Medaile tentokrát „ležela“ o necelé dva metry dál.

Autoři: Vojtěch Koželuh, Martin Mangl

Nejtěžší sezona, jakou jsem kdy zažil, připustil klatovský gólman Tomáš Novák