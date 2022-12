Přestože konečný výsledek vypadá jednoznačně, Moravané na západě republiky ve středu večer hodně kousali. „Byl to takový standardní předvánoční zápas. Šli jsme si na domácí půdě pro tři body a zvládli jsme to ve třech setech, takže na papíře to vypadá tak, jak to mělo být. Divák ale viděl, že to tak jednoduché zase nebylo, ale ve finále je to výsledek, jaký jsme si přáli,“ uvedl pro svazový web kapitán VK ČEZ Karlovarsko Daniel Pfeffer.