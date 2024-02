Dříve hrával fotbal - nejpopulárnější sport světa. Oblékal dres milovaného Švihova, ale kvůli dotěrným problémům s kolenem musel skončit. Jenomže bez sportu být nechtěl, a tak se dal na běh. Trénoval, zlepšoval se a postupem času se stal legendou běžeckého sportu nejen na Klatovsku. Teď ovšem Karel Voráček, který nedávno oslavil kulaté šedesáté narozeniny, musel ukončit i tuto sportovní etapu. Důvod? Vleklé zdravotní patálie, velikou paseku natropilo opět koleno.

Karel Voráček po 25 letech ukončil závodní kariéru. | Foto: Martin Mangl & archiv Karla Voráčka

„Po vyšetření před třemi lety bylo rozhodnuto, že mě čeká totální endoprotéza kolenního kloubu. Smiřoval jsem se s tím pomalu, ještě tři roky s tím bojoval, ale dál už to nešlo. Běžeckou kariéru jsem tak musel po pětadvaceti letech bohužel ukončit," vysvětlil Karel Voráček. Teď už má po operaci, kterou provedl personál ortopedie v Klatovské nemocnici. „Moc děkuji za výborně odvedenou práci všem doktorům v čele s MUDR. Ludvíkem, a všem sestřičkám," děkoval.

FOTO: 50 tisíc naběhaných kilometrů? Šílenost, kterou teď Karel Voráček pokořil

Zhruba po pěti letech pravidelného, poctivého a vytrvalého tréninku, kdy už Karel Voráček patřil do kategorie běžců nad čtyřicet let, se dostavily první výsledky. Koleno jej sice omezovalo po celou běžeckou kariéru, ale makal dál. Tak, jak to měl ve zvyku. Během své kariéry odběhal téměř pětapadesát tisíc kilometrů, zúčastnil se 741 závodů a 365krát skončil na bedně. Většinou se věnoval středně dlouhým závodům, ale za život absolvoval i devět maratonů a okolo padesáti půlmaratonů. „Ty mě moc bavily," vyznal se.

Považuje si mistrovství ČR v Běchovicích i závodů ve Ždírci

A kterých úspěchů si borec, který závodil v barvách TJ Sokol Dolany, nejvíce považuje? „Dneska si vážím všeho, co jsem dokázal. Mezi nejlepší výsledky ovšem patří 9. místo na MČR běhu Běchovice v roce 2008 (10 km za 39:02 minuty - pozn. autora) a prvenství v rámci Silvestrovského běhu ve Ždírci, kde jsem pětkrát za sebou obhájil vítězství," vykládal nostalgicky.

Karel Voráček.Zdroj: Martin Mangl & archiv Karla Voráčka

Karel Voráček závodil nejčastěji na Klatovsku v rámci Ešus ligy, populárního okresního seriálu běhů mimo dráhu, ale rybou ve vodě byl také v Praze, Berouně, Hořovicích, ve Stříbře či v sousedním Domažlicku. Hodně si váží také běžeckého období od 11. listopadu roku 2017 do 23. září 2018, kdy skončil sedmatřicetkrát v řadě na medailových pozicích. „To prostě nejde naplánovat, to je zázrak," ohlédl se zpětně za fantastickou šňůrou úspěchů.

Radost z pohybu, ale i celá řada skvělých lidí a sportovců

Běh se mu po čtvrtstoletí stal velkým kamarádem. „Dal mi opravdu hodně. Po práci jsem si vyčistil hlavu, měl jsem radost z toho, že se hýbu, ale hlavně jsem poznal spoustu skvělých lidí a sportovců, kterých si moc vážím a chci s nimi být i nadále," přeje si. Zároveň ocenil i přístup svojí rodiny, která mu byla vždycky oporou. „Být šestatřicet víkendů za rok na nějaké běžecké akci, to je samo o sobě náročné skloubit. Moc jim za to děkuji," řekl s vděčností sobě vlastní.

51 tisíc naběhaných kilometrů! Musí vás to hlavně bavit, říká Karel Voráček

Ačkoliv aktivní běžeckou kariéru již ukončil, dílčích snů spojených s tímto bezvadným sportem se nevzdává ani teď. „Mým cílem je pokusit se vrátit alespoň k rekreačnímu běhání. Velké cíle už si nedávám. Uvidíme, jak bude probíhat rehabilitace," přemýšlí nahlas. Volnější momenty od závodního běhání chce využít především pro rodinu - včetně vnoučat.

Karel Voráček po 25 letech ukončil závodní kariéru.Zdroj: Martin Mangl & archiv Karla Voráčka

Dolanská lokomotiva, jak se Karlovi Voráčkovi přezdívá, byl kromě aktivního běhání ve své kariéře i uznávaným organizátorem běžeckých akcí. Legendární je jeho běh přes Vorlíky, ale je otcem i dalších dílčích závodů, jako jsou zimní liga v Dolanech u Klatov či virtuální závody. „Tomu se chci věnovat pořád. Nějaké plány mám, ale důležité bude zdraví," uvědomuje si Karel Voráček.