Olympiáda se konala za humny, šanci sledovat ji na živo mělo i větší spektrum rodičů či příbuzných. Zvláště, když bylo rozhodnuto, že místem závodů budou Mariánské Lázně. Blízkost závodů, zápasů a turnajů však moc nepomohla celé výpravě Plzeňského kraje. Ta si sice udržela standardní výkonnost v porovnání s minulou zimní olympiádou dětí a mládeže, ale celkové dvanácté místo řadí Plzeňský kraj pořád na chvost startovního pole.

Karatistická část výpravy byla přeci jen o stupínek lepší. Celková desátá příčka mezi všemi výpravami v kimonech v obou kategoriích je toho patřičným důkazem. Ve srovnání s poslední účastí karate na dětské olympiádě si však i tento druh sportu pohoršil. V roce 2017 byli chlapci na sedmém a dívky na osmém místě.

Nejúspěšnějším karatistou kraje se stal odchovanec klatovského Karate klubu Kryštof Ruža, který získal zlatou medaili v kumite v kategorii dorostu. Druhým nejúspěšnějším závodníkem byla také klatovská Lucie Měsíčková, ta ziskem druhého největšího počtu bodů pro Plzeňský kraj za páté místo v kata týmu, deváté v kata jednotlivců a opět deváté v kumite.

S Lucií tvořili tým ještě Břetislav Hrdlička a Natálie Dlouhá. Podobně si vedla Anika Draheimová, jež obsadila páté místo v kumite, Břetislav Hrdlička byl znovu pátý v kumite a Anna Levová sedmá ve stejné disciplíně. Posledním krajským účastníkem byl mladík Štěpán Hirschau, jehož nejlepším umístění bylo desáté místo v kata týmu.

Svoji premiéru na tomto významném klání mladých sportovců měla i trenérka Petra Levá Strnadová, která tvořila dvojici se zkušeným domažlickým trenérem Zdeňkem Kubalíkem, který je i zároveň předsedou krajského svazu karate.

Klatovská trenérka shrnula svoje dojmy: „Byla to moje první trenérská zkušenost z této akce. Přesto, že jsme nedosáhli celkových výsledků jako v roce 2017, byla jsem spokojená s výkony našich svěřenců. Získali jsme zlato a opravdu málo chybělo ke třem bronzovým medailím. Do další olympiády máme mnoho podnětů, které by nám měly pomoci, jak se i nadále zlepšovat“.

Diskutabilní umístění karate do Mariánských Lázní, kde bylo jediným olympijským sportem, Petru nenechalo chladnou. „Organizace mě trochu zklamala. Dostat se z Mariánských Lázní na další sporty nebylo tak jednoduché, těšili jsme se s dětmi, jak budeme fandit ostatním sportovcům. Naopak velmi příjemná byla atmosféra závodů, slavnostního zahájení a ukončení a také mne velmi překvapila ochota a zanícenost radních z Plzeňského kraje,“ dodala Petra Levá Strnadová.

Autor: Tomáš Levý