Kanonáda! Mladí basketbalisté zahájili sezonu stovkou bodů do koše Písku

Basketbalový klub Klatovy zahájil minulý víkend novou sezonu. Své soutěžní utkání odehráli zatím pouze mladí basketbalisté do čtrnácti let, avšak výsledek jejich počínání stojí za to. Mladší žáci pošumavského oddílu totiž deklasovali v předehrávce 2. kola áčkové skupiny žákovské ligy tým Sokol Sršni Písek jednoznačně 100:36.

Mladší žáci basketbalového oddílu BK Klatovy. | Foto: BK Klatovy

Střelecky se nejvíce dařilo Josefu Šlofovi, jenž jihočeského protivníkovi nasázel rovnou čtvrtinu bodů. Zahanbit se však nenechali ani devatenáctibodový Jan Kodyš či trojice Kryštof Kotáb, Bernard Kavka a František Kinský – všichni nastříleli shodně třináct bodů. Hokejisty čeká ostrý start, ale do Příbrami míří bez klíčového útočníka Přečíst článek › „Start sezony je vždycky velmi důležitý a já jsem moc rád, že jsme první ligový zápas s neznámým soupeřem velkého jména se ctí zvládli,“ uvedl pro klubový web trenér klatovských mladíků Jindřich Svojanovský. „Utkání klukům ukázalo, jak důležité jsou detaily určitých činností, na které je upozorňuji na trénincích,“ doplnil k hodnocení kouč s tím, že na nich budou neustále pracovat i připomínat si je i nadále. Jedno vlaštovka totiž podle zkušeného trenéra prý jaro nedělá. Sokol Sršni Písek U14 - BK Klatovy U14 36:100 Průběh utkání: 12:25, 24:48, 32:75. Rozhodčí: Hejduk, Syrovátka. Sestava a body Klatov: Kodyš 19, Kotáb 13, Melka 8, Kavka 13, Kinský 13, Kolacki, Kmetek, Veselský 4, Šnejdar 5, Šlof 25. Trenér: Jindřich Svojanovský.



Následující program – sobota 25. září 10.00: BK Klatovy – Vyšehrad, neděle 26. září 13.30: BK Klatovy – Jižní Supi.