V disciplíně kicklight do 63 kg získal stříbro také klatovský junior Jakub Patlejch.

Zdroj: Václav Toman

Z mistrovství, ve kterém se představili bojovníci či bojovnice z 63 klubů republiky, a dokonce ho živě přenášela televizní stanice Sport 5, tak klatovští borci s ocelovými pěstmi, přesnými údery a pekelně tvrdými kopy, odjížděli naprosto spokojení. To ostatně potvrdil také pyšný trenér Václav Toman.

„Určitě spokojený jsem. Například K1 do 60 kg jsme zcela ovládli. Do finále postoupili oba kluci, takže už před ním bylo jasné, že budeme mít zlato,“ pochvaloval si trenér, jenž ale v třaskavé bitvě dvou kamarádů stál před nelehkým úkolem. Komu fandit, komu přát?

Zdroj: Václav Toman

„V tomto směru to bylo trošku nepříjemné. Obvykle totiž stojím v rohu u svého svěřence, ale tentokrát to nešlo. Proto jsem k této situaci zaujal zcela neutrální postoj a nechal kluky, ať sami ukáží, kdo je lepším bojovníkem,“ říkal Toman.

O výhře Martina Šímy nad devatenáctiletým Oliverem Martinem nakonec rozhodly zkušenosti. „Pro Olivera to byla premiéra na MČR mezi muži. V tomhle směru měl Martin výhodu, kterou využil ve svůj prospěch. Po technické stránce podal výborný výkon, navíc byl na tom asi lépe i psychicky. Oba kluci ale zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony a poděkování za reprezentaci našeho klubu,“ doplnil kouč.

A jaké pocity má čerstvý mistr v disciplíně K1 v kategorii do 60 kg Martin Šíma? „Pocity? Naprosto super. Vůbec jsme nepočítali s tím, že bychom mohli s Oliverem do finále, protože kvůli covidu dlouho nebyly žádné soutěže, a také proto, že se na poměry MČR do naší váhové kategorie přihlásilo relativně dost bojovníků,“ řekl.