Podívejte se v naší pravidelné páteční rubrice, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou..

Národní házenkáři TJ Vřeskovice (oranžové dresy). | Foto: archiv Deníku

V akci budou jako již obvykle fotbalisté, fotbalistky i volejbalistky, které čeká poslední dvojzápas sezony. Poprvé se naopak na jaře svým fanouškům představí národní házenkářky Chudenic či muži Vřeskovic. Nýrští ragbisté změří síly s Přeloučí a v Dolanech u Klatov se koná Běh přes Komošín.

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 16.30: Klatovy – Mariánské Lázně. Krajský přebor – sobota 16.30: Lhota – Nýrsko. I. A třída – sobota 16.30: Dlouhý Újezd – Luby, Žákava – Sokol Mochtín (hř. Nezvěstice), neděle 16.30: Sušice – Křimice. I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Štěnovice – Horažďovice, 16.30: Losiná – Bolešiny, Svatobor Hrádek – Pačejov, Chotěšov – Klatovy B, neděle 16.00: Svéradice – Dobřany, Strážov – Pfeifer Chanovice, Měcholupy – Blovice.

Okresní přebor – sobota 13.30: Kašperské Hory – Dlouhá Ves, 16.00: Malý Bor – Nezamyslice, Vrhaveč – Luby B, Chudenice – Plánice, neděle 15.00: Veřechov – Dukla Janovice, 16.00: Nýrsko B – Švihov, Hradešice – Sušice B. III. třída – sobota 16.30: Svéradice B – Měčín, Velké Hydčice – Měcholupy B, Žihobce – Dukla Janovice B, Železná Ruda – Hartmanice, neděle 16.30: Svatobor Hrádek B – Sokol Kolinec, Mochtín B – Budětice, Bolešiny B – Běšiny.

Česká divize žen, skupina C – sobota 16.30: Kaplice – Klatovy. Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: Rokycany – Klatovy. Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: Rokycany – Klatovy. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Svéradice & Chanovice – Sušice (hř. Svéradice), Hradešice & Kvasetice – Radkovice (hř. Velké Hydčice), 12.30: Žákava – Luby & Švihov B (hř. Nezvěstice), neděle 10.00: Nýrsko – Kolinec.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Křimice – Luby, Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek, neděle 10.00: Tachov – Klatovy, Domažlice – Nýrsko & Železná Ruda. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Křimice – Luby, Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek, neděle 12.00: Tachov – Klatovy, Domažlice – Nýrsko & Železná Ruda.

Basketbal

Nadregionální liga kadetů U17 – sobota 16.30: BK Klatovy – BA Grizzlies Plzeň B. Celostátní liga kadetek U17 – sobota 11.45: Tygři Praha B – BK Klatovy, neděle 14.00: USK Praha B – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žáků U14, LIGA A – sobota 10.30: Medvědi Tábor – BK Klatovy, neděle 11.00: BA Radotín – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 18.00: BK Levhartice Chomutov – BK Klatovy, neděle 10.30: K. Vary – BK Klatovy.

Volejbal

Krajský přebor volejbalistek I. třídy – sobota 10.00 a 14.00: VK Rokycany – SK Volejbal Klatovy, SK Volejbal Klatovy B – TJ Sokol Plzeň Letná.

Národní házená

Oblastní přebor mužů – neděle 14.30: TJ Sokol Hromnice – TJ Vřeskovice. Oblastní přebor žen – neděle 15.30: TJ Božkov – TJ Sokol Chudenice.

Běh, běžecký sport

Běh přes Komošín – sobota 10.00: TJ Sokol Dolany v čele s hlavním organizátorem Karlem Voráčkem pořádají v sobotu od 10 hodin běžecký závod s názvem Běh přes Komošín (4 km). Prezentace je jako již tradičně v hostinci sálu na dolanské návsi od 9 do 9.45 hodin.



Start, který je pro muže i ženy společný, je naplánován na desátou hodinu. Startovné na závod, jehož profil tvoří polní cesty i silnice, činí 100 Kč. Nejlepší tři závodníci v každé kategorii získají láhev vína, zkrátka nevyjdou ani nejlepší Dolaňáci (muž a žena), absolutní vítěz i vítěz vrchařské prémie.

Rugby

1. liga RAGBY XV, skupina Čechy – neděle 14.00: Rugby Club České Budějovice & Rugby Šumava Nýrsko – RC Přelouč (hř. JČU, Č. Budějovice).

