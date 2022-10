Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 16.00: Klatovy – SENCO Doubravka. Krajský přebor – sobota 16.00: Okula Nýrsko – Petřín Plzeň B. I. A třída – sobota 16.00: Bolevec – Sušice, Košutka Plzeň – Start Luby, neděle 16.00: Rokycany – Mochtín B. I. B třída, skupina B - sobota 16.00: Losiná – Měcholupy, Chanovice – Klatovy B, Dobřany – Pačejov, neděle 10.15: Bolešiny – Horažďovice, 16.00: Svéradice – Sokol Blovice, Strážov – Svatobor Hrádek.

Okresní přebor – sobota 13.00: Kašperské Hory – Janovice, 16.00: Vrhaveč – Malý Bor, Dlouhá Ves – Nezamyslice, Chudenice – Nýrsko B, neděle 16.00: Hradešice – Veřechov, Sušice B – Plánice, Luby B – Švihov. III. třída – sobota 16.00: Budětice – Měčín (hř. Rabí), Svéradice B – Svatobor Hrádek B, Mochtín B – Žihobce, Železná Ruda – Dukla Janovice B, Velké Hydčice – Bolešiny B, neděle 14.00: Hartmanice – Běšiny, 16.00: Měcholupy B – Kolinec.

IV. třída, skupina A – sobota 16.00: Dlažov – Neznašovy, Start Dešenice – Kovodružstvo Strážov B, neděle 16.00: Vrhaveč B – Spůle. IV. třída, skupina B – sobota 16.00: Křenice – Myslív, Milčice – Zavlekov, neděle 16.00: Ježovy – Kvasetice. IV. třída, skupina C – sobota 13.00: Hory matky Boží – Sušice C, 15.00: Žichovice – Velhartice, 16.00: Nalžovské Hory – Sokol Hradešice B. Česká divize žen, skupina C – sobota 14.00: Blatná – Klatovy.

Česká divize dorostu – neděle 10.00: Český lev Union Beroun U19 – Klatovy U19, 12.15: Český lev Union Beroun U17 – Klatovy U17. Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Vejprnice – Luby & Švihov. Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Vejprnice – Luby & Švihov. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Sušice – Kolinec, Letná – Hradešice & Kvasetice, Luby & Švihov B – Radkovice, neděle 10.15: Blovice – Nýrsko, 13.00: Klášter – Svéradice & Chanovice.

Česká liga žáků U13, skupina A – sobota 10.00: Klatovy - Táborsko. Česká liga žáků U12, skupina A – sobota 10.00: Klatovy – Táborsko. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Stříbro – Nýrsko & Železná Ruda, Vejprnice – Sušice, neděle 10.00: Horažďovice & Svatobor Hrádek – Klatovy. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Stříbro – Nýrsko & Železná Ruda, Vejprnice – Sušice, neděle 10.00: Horažďovice & Svatobor Hrádek – Klatovy.

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Kolinec – Chudenice & Koloveč, Pačejov & Chanovice – Strážov, neděle 10.00: Luby B – Horažďovice & Svatobor Hrádek B, Švihov – Bolešiny. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Horažďovice & Svatobor Hrádek B – Bolešiny, 12.30: Chanovice & Kasejovice – Strážov, neděle 12.00: Luby B – Sušice B.

Basketbal

2. liga mužů, skupina A – sobota 19.15: BŠ Slavia Praha – BK Klatovy, neděle 14.00: BK Beroun – BK Klatovy (sportovní hala Liteň). Nadregionální liga kadetů U17, skupina A – neděle 15.00: BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy.

Celostátní liga kadetek U17 – sobota 17.00: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem, neděle 11.00: BK Klatovy – USK Praha B. Žákovská liga mladších žáků U14 – sobota 16.00: Jižní Supi – BK Klatovy (hala TJ Sokol Petrovice), neděle 10.00: Sokol Pražský – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 15.00: BK Klatovy – HB Basket, neděle 9.00: BK Klatovy – Nusle.

Běžecký sport

Běh klatovskou Hůrkou – sobota 10.00: Atletika Klatovy společně s městem Klatovy zvou na 11. ročník Běhu klatovskou Hůrkou, který je součástí Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu pro rok 2022 a dalším dílem Ešus ligy, velmi populárního okresního seriálu běhů mimo dráhu.



Přihlášky mohou zájemci posílat do pátku do 20.00 hodin přes přihlašovací formulář na www.atletikaklatovy.cz se jménem a příjmením závodníka, rokem narození a oddílem, za který případně startuje. Registrovat se je možné i na místě nejdéle do 30 minut před startem příslušné kategorie.



Zdroj: Deník/Martin Mangl



Ti nejmenší (2017 a mladší) začínají v 10 hodin. Start hlavní kategorie (dospělí závodníci běží 5400m) je na programu v 12.30 hodin. Startovné je pro všechny kategorie jednotné, a to 50 Kč. Ředitelem závodu je Tomáš Görner, hlavním rozhodčím Václav Šelmát a startérem legendární Vlastimil Zwiefelhofer. Start i cíl závodu je přímo na atletickém stadionu pod Hůrkou. Partnery závodu jsou město Klatovy a Plzeňský krajský atletický svaz. Více najdete na www.esusliga.webnode.cz, nebo na webu Atletiky Klatovy.

Lední hokej

2. liga, skupina Západ – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Wikov Hronov. Krajská liga – sobota 17.30: HC Tachov – HC Klatovy B. Krajská soutěž, skupina A - sobota 20.00: TJ Start Luby - HC Rokycany (zimní stadion Klatovy). Regionální liga juniorů – pátek 17.30: HC Rokycany – HC Klatovy. Regionální liga dorostu – pátek 18.10: HC Klatovy – HC Pilsen Wolves, sobota 11.45: HC Klatovy – Žebrák. Liga starších žáků B – sobota 16.15: HC Pilsen Wolves – HC Klatovy, neděle 13.00: HC Klatovy – HC Meteor Třemošná.

Liga mladších žáků A – sobota 9.30: HC Klatovy – HC Škoda Plzeň. Liga mladších žáků B – sobota 11.00: HC Rokycany B – HC Klatovy. Klatovská hokejová liga – neděle 18.00: AHC Dynamo – AHC Gladiators, 19.40: HC West Indian 2018 – HC Warriors Kdyně (oba zápasy se hrají v Klatovech).

Florbal

Regionální liga mužů – sobota 10.30: Sport Club Klatovy – Jiskra Domažlice, 16.30: TJ Tlučná – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale Jiskry Domažlice). 2. liga regionální dorostenců – neděle 11.20: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov, 13.40: Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb (oba zápasy se hrají v městské sportovní hale v Tachově).

Plzeňská liga mladších žáků – neděle 9.50: Sport Club Klatovy – Florbal Tachov, 11.30: Sport Club Klatovy – FbC Plzeň blue, 12.20: Sport Club Klatovy – TJ Tlučná (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Tlučné). Plzeňská liga přípravek – neděle 9.00: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy červení, 10.00: Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň černí, 11.00: FbC Plzeň – Sport Club Klatovy červení (všechny zápasy se hrají v hale CMS (Centrum míčových sportů) Klatovy).

Národní házená

Oblastní přebor národních házenkářů – neděle 11.00: TJ Vřeskovice – TJ Nýřany B (ve Vřeskovicích půjde o nelítostný souboj mezi aktuálně patým týmem tabulky s osmým béčkem jinak prvoligových Nýřan).

