Lední hokej

2. liga, skupina západ (nadstavba B) – sobota 18.00: HC Vlci Jablonec nad Nisou – SHC Klatovy. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje, předkolo play off (1. zápas) – sobota 16.50: HC Klatovy B – HC Baník Sokolov B. Krajská soutěž, skupina A – sobota 8.15: HC Klaustimber – TJ START Luby. Regionální liga juniorů – neděle 9.25: HC Klatovy – HC Rokycany. Regionální liga dorostu – sobota 11.45: HC Baník Příbram – HC Klatovy. Liga starších žáků B – sobota 14.30: HC Slavoj Český Krumlov – HC Klatovy.

Hokejová liga mladších žáků B – sobota 11.00: HC Rokycany – HC Klatovy. Klatovská hokejová liga – sobota 19.15: AHC Dynamo – HC Warriors Kdyně, 20.55: HC West Indian 2018 – HC Čápi (oba duely KTHL se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Šumavská liga amatérského hokeje – neděle 12.00: HC Poběžovice – AHC Vačice, 13.40: HC El Barto – HC Tango Klatovy, 17.15: HC Vizi Auto – HC Vícenice, 18.55: HC Tomahawk – HC 2009 Nýrsko (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech).

Basketbal

Západočeská liga žen / basketbalistek – sobota 16.00: BSK Tatran Kraslice – BK Klatovy. Celostátní liga juniorů U19 – sobota 18.15: BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy. Žákovská liga starších žáků U15 – sobota 16.00: BK Klatovy – BK Kladno, neděle 10.00: BK Klatovy – Sokol Vyšehrad.

Krajský přebor nejstarších minižáků U13 (basketbalisté do 13 let) – sobota 9.00: BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice, 11.00: BK Jiskra Domažlice – BK Lokomotiva Plzeň, 13.00: BK Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale BK Klatovy). Krajský přebor nejmladších minižáků U11 – neděle 10.300 a 12.00: Sokol Toužim – BK Klatovy.

Volejbal

Krajský přebor volejbalistů I. třídy – sobota 10.00 a 14.00: USK Slavia Plzeň C – SK Volejbal Klatovy. Krajský přebor I. třídy volejbalistek – neděle 10.00 a 14.00: VK Rokycany – SK Volejbal Klatovy B.

Krajský přebor chlapců do 14 let – neděle 9.00: dílčí turnaj v Plzni (Volejbal Plzeň, SK Volejbal Klatovy, TJ Sokol Mirošov). Krajský přebor dívek do 14 let – neděle 10.00: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Vejprnice, 12.00: VK Slavia VŠ Plzeň – SK Volejbal Klatovy, 13.00: SK Volejbal Klatovy – VK Rokycany (všechny zápasy se hrají v hale Slavie Plzeň, 15. Základní škola Plzeň).

Florbal

Regionální liga mužů – sobota 9.00: TJ Tlučná – FB Hurrican Karlovy Vary B U23, 10.30: SK Jiskra Domažlice – TJ Sokol Koterov, 12.00: FbC Plzeň B – Sport Club Klatovy, 13.30: FBŠ Gorily Plzeň B – TJ Tlučná, 15.00: FB Hurrican Karlovy Vary B U23 – SK Jiskra Domažlice, 16.30: TJ Sokol Koterov – FbC Plzeň B, 18.00: Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň B (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Základní školy Čapkova ulice v Klatovech).

Liga starších žáků – sobota 8.00: Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň, 10.10: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov, 12.20: FB Hurrican Karlovy Vary white – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají v hale Slavie VŠ Plzeň).

Stolní tenis

1.liga stolních tenistek, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy – KST Kalich Litoměřice, 15.00: KST Klatovy – TJ Sokol Stodůlky. Divize ve stolním tenisu – sobota 8.00: KOC Sušice – TJ Sokol Nezvěstice, 9.00: KST Klatovy – SKUŘ Plzeň C, 13.00: KOC Sušice – TJ Sokol Horní Bělá, 15.00: KST Klatovy – Union Plzeň B. Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 9.00: Union Plzeň C – TJ Sokol Plánice, TJ Sokol Klabava – TJ STOTEN Horažďovice, 14.00: TJ Sokol Klabava – TJ Sokol Plánice, Union Plzeň C – TJ STOTEN Horažďovice.

Krajský přebor 1. třídy ve stolním tenisu, skupina B – sobota 9.00: TJ Sokol Těně – TJ STOTEN Horažďovice B, KST Klatovy B – TTC Horšovský Týn, 14.00: TJ Sokol Mirošov – TJ STOTEN Horažďovice, KST Klatovy B – TJ Slavoj Stod. Krajský přebor 2. třídy ve stolním tenisu, skupina B – sobota 10.30: KOC Sušice B – Slavoj Chodová Planá, 16.00: KOC Sušice B – TJ Sokol Bor C.

Fotbal

Zimní příprava – sobota 14.00: SK Klatovy 1898 – TJ Jiskra Domažlice (UMT Klatovy), 16.00: TJ Osek – FK Okula Nýrsko (UMT Strakonice), 16.30: Sušice – Rapid Plzeň (UMT), neděle 14.30: TJ Měcholupy – TJ Sokol Mochtín (hř. Měcholupy II.), 18.00: Sokol Chudenice – Koloveč B (UMT Klatovy).

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 8.00: Sokolky Neznašovy - Kobra Stars Bolešiny, 9.00: Topovky Řenče – Plánice, 10.00: Andělky Chanovice – PS Křeč Mochtín (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

