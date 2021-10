Muži Rugby Šumava Nýrsko v neděli ve druhé lize vyzvou soupeře až z dalekého Havířova, volejbalistky SK Volejbal Klatovy zase ve druhém dvojkole áčkové skupiny 2. ligy žen změří síly s favorizovaným ČVUT Praha.

Hrají florbalistky, národní házenkáři i házenkářky. V sobotu se koná také MTB závod Pancířské stráně 2021, jehož pořadatelem je Triatlon Klub Klatovy.

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 14.30: Lom – Klatovy. Krajský přebor – sobota 10.00: Horní Bříza – Nýrsko. I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Petřín Plzeň B – Svéradice (UMT + UO), sobota 10.15: Kralovice – Sv. Hrádek, neděle 15.30: Mochtín – Kaznějov, Sušice – Košutka, Křimice – Luby. I. B třída, skupina B – sobota 15.30: Štěnovice – Chanovice, Měcholupy – Chlumčany, Bolešiny – Vrhaveč, neděle 15.00: Klatovy B – Pačejov, 15.30: Horažďovice – Kasejovice.

Okresní přebor – sobota 11.30: Chudenice – Strážov, 14.30: Švihov – Nezamyslice, Nýrsko B – Mochtín B, Luby B – Sušice B, 17.00: Janovice – Měčín, neděle 14.30: Malý Bor – Dlouhá Ves, Hradešice – Kašperské Hory. III. třída – sobota 14.30: Budětice – Kolinec, Žichovice – Hartmanice, Velké Hydčice – Běšiny, neděle 14.30: Velhartice – Sv. Hrádek B, Svéradice B – Železná Ruda, Janovice B – Veřechov, Plánice – Bolešiny B. IV. třída, skupina A – sobota 14.30: Dešenice – Dlažov, neděle 14.30: Křenice – Spůle. IV. třída, skupina B – sobota 14.30: Milčice – Myslív, neděle 14.30: Měcholupy B – Vrhaveč B, Neznašovy – Kvasetice. IV. třída, skupina C – sobota 14.30: Hory Matky Boží – Nalžovské Hory, Hradešice B – Žihobce, neděle 14.30: Zavlekov- Sušice C.

Česká divize dorostu – sobota 10.00: Klatovy U19 – Vejprnice U19, 12.15: Klatovy U17 – Vejprnice U17 (oba zápasy se hrají na hřišti v Janovicích nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek – Nýrsko (hř. Hrádek), Luby/Švihov – Chlumčany (hř. Luby). Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Horažďovice/Sv. Hrádek – Nýrsko (hř. Hrádek), 12.15: Luby/Švihov – Chlumčany (hř. Luby). Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Sušice – Letná, Hradešice/Nalžovské Hory – Spálené Poříčí (hř. Hradešice), neděle 10.00: Kolinec – Klášter.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Nýrsko/Železná Ruda – Křimice (hř. Nýrsko), Tachov – Horažďovice/Sv. Hrádek, Klatovy – Přeštice, neděle 13.30: Rapid Plzeň – Sušice. Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Klatovy – Přeštice, 12.00: Nýrsko/Železná Ruda – Křimice (hř. Nýrsko), Tachov – Horažďovice/Sv. Hrádek, neděle 15.30: Rapid Plzeň – Sušice. Okresní přebor starších žáků – sobota 12.30: Bolešiny – Strážov, neděle 10.00: Klatovy B – Pačejov/Svéradice, Švihov – Luby B. Okresní přebor mladších žáků – sobota 9.00: Chudenice – Luby B, neděle 10.00: Bolešiny – Strážov, Horažďovice/Sv. Hrádek B – Kolinec (hř. Hrádek).

Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 17.30: SHC Klatovy – BK Havlíčkův Brod. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje – neděle 17.00: HC Klatovy B – HC Domažlice. Krajská soutěž, skupina A – neděle 10.30: Baník Líně – Sokol Malá Víska.

Strakonický přebor (meziokresní přebor Jihočeského kraje) – sobota 14.00: Katovice – Sušice, neděle 14.00: Horažďovice – Luby (oba zápasy se hrají na zimním stadionu ve Strakonicích). Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 11.00: HC Marsy Klatovy – HC Vizi Auto, 12.45: AHC Vačice – HC Poběžovice, 13.30: HC Tango Klatovy – HC 2009 Nýrsko, 15.10: AHC Dynamo – HC Čápi (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu Klatovy).

Florbal

2. liga žen Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 12.05: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov, 14.25: Sport Club Klatovy – FBC Rokycany (oba zápasy se hrají ve sportovní hale ve Šťáhlavech).

Volejbal

2. liga žen, skupina A – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy – ČVUT Praha. Krajský přebor 1. třídy mužů – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy – Union Plzeň.

Basketbal

2. liga mužů, skupina A – 18.00: Slavoj Litoměřice B – BK Klatovy, neděle 9.00: Sokol Kbely – BK Klatovy. 2. liga žen, skupina A – 16.00: Slavoj Litoměřice – BK Klatovy, neděle 9.30: Sluneta Ústí nad Labem – BK Klatovy. Celostátní liga kadetů U17 – sobota 14.00: Slavoj Litoměřice – BK Klatovy, neděle 11.45: Sluneta Ústí nad Labem – BK Klatovy.

Celostátní liga kadetek U17 – sobota 14.00: USK Praha B – BK Klatovy (hala Aritma Praha), neděle 11.00: Nusle – BK Klatovy. Krajský přebor mladších minižáků U12 – sobota 9.00 a 11.00: BK Klatovy – BK Přeštice mix. Krajský přebor nejmladších minižáků U11 – sobota 9.00 a 11.00: DBAK Plzeň – BK Klatovy.

Národní házená

Oblastní přebor mužů – neděle 11.00: Vřeskovice – Osek, 13.00: Chudenice – Nýřany B. Oblastní přebor žen – neděle 15.00: Chudenice – Plzeň-Litice.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Sokolky Neznašovy – Plánice, 10.00: Andělky Chanovice – Kobra Stars, 11.00: PS Křeč Mochtín – Devils Klášter (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

Rugby

2. ligy mužů – neděle 12:00: Rugby Šumava Nýrsko – RC Havířov.

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A – sobota 14.00: KST Klatovy – Slovan KST Bohnice, neděle 10.00: KST Klatovy – AC Sparta Praha B. 1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: KST Kalich Litoměřice – KST Klatovy, 15.00: SKST Děčín – KST Klatovy. Divize mužů – sobota 9.00: TJ Sokol Domažlice – KOC Sušice, 14.00: SK Jiskra Domažlice – KOC Sušice. Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 9.00: SK Jiskra Domažlice B – KOC Sušice B, Sokol Kdyně – Sokol Horaždovice, KST Klatovy B – Sokol Pocinovice, 14:00: SK Jiskra Domažlice B – Sokol Horažďovice, Sokol Kdyně – KOC Sušice B, KST Klatovy B – Dobřany B.

Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 9.00: TJ Sokol Domažlice B – Sokol Horažďovice B, KOC Sušice C – Sokol Pocinovice B, KST Klatovy C – Blížejov, 14.00: Slavoj Stod C – Sokol Horažďovice B, KOC Sušice C – Blížejov, KST Klatovy C – Sokol Pocinovice B. Okresní přebor 1. třídy – pondělí 18.00: Třebomyslice – KOC Sušice D, Sokol Klatovy – Bageta Dolany, Strážov – Drslavice. Okresní přebor 2. třídy – pondělí 18.00: Třebomyslice B – Drslavice B, Sokol Klatovy B – AC Lhůta, Strážov B – Svrčovec B, KOC Sušice E – Nýrsko B, KOC Sušice F – Žichovice.

Cyklistika

Pancířské stráně 2021 – sobota 9.00 (prezentace): 7. ročník MTB závodu, jehož pořadatelem je Triatlon Klub Klatovy. Trasa: 46 km. Místo: Železná Ruda. Více najdete na www.authorkralsumavy.cz.