Krajský přebor chlapců U20 a U22 - neděle 9.00: SK Volejbal Klatovy U22 - SK Volejbal Klatovy U20, 10.30: SK Volejbal Klatovy U20 - USK Slavia Plzeň U20, SK Volejbal Klatovy U22 - Volejbal Domažlice U22, 12.00: USK Slavia Plzeň U20 - SK Volejbal Klatovy U22, Volejbal Domažlice U22 - SK Volejbal Klatovy U20 (všechny zápasy se hrají v Domažlicích). Krajský přebor dívek do 16 let - neděle 9.00: dílčí turnaj krajského přeboru (pořadatelem jsou Klatovy, hala Základní školy Čapkovy). Krajský přebor dívek do 14 let - sobota 9.00: dílčí turnaj krajského přeboru (pořadatelem jsou Rokycany).