FOTO: Oslabené Svéradice v generálce padly, přesto v týmu panuje optimismus

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 15.30: Dynamo České Budějovice B – SK Klatovy 1898 (SCM Mladé). Krajský přebor – sobota 14.00: Okula Nýrsko – Rapid Plzeň (UMT Sušice). I. A třída – sobota 10.30: Žihle – FK Svéradice (UMT), 14.30: Žákava – Start Luby, neděle 14.30: TJ Sušice – Rokycany B, Slavoj Mýto B – TJ Sokol Mochtín, FC Křimice – Svatobor Hrádek.

Lední hokej

Krajská liga, odveta semifinále play-off – sobota 17.00: HK Rokycany – HC Klatovy. Regionální liga juniorů, nadstavba – pátek 19.25: HC Klatovy – Mostečtí Lvi, neděle 16.10: HC Klatovy – HC Plzeň 1929 B (Třemošná).

Šumavská liga amatérského hokeje – neděle 10.45: HC Marsy Klatovy – HC Tango Klatovy, 12.25: HC Vizi Auto – AHC Vačice, 14.15: HC 2009 Nýrsko – HC Poběžovice, 18.45: HC Tomahawk – HC Čápi (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Liga dorostu – sobota 11.55: HC Klatovy – HC Spartak Žebrák (zimní stadion Klatovy).

Malá kopaná

Dívčí amatérská fotbalová liga, 13. kolo – sobota 9.00: Topovky Řenče – Devils Klášter, 10.00: Sokolky Neznašovy – PS Křeč Mochtín, 11.00: Kobra Stars – Plánice (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

Florbal

2. liga juniorů Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 9.00: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov, 12.00: FBŠ Gorily Plzeň – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v Plzni ve Zborovské ulici). Přebor starších žáků (3+1) – sobota 9.30: Sport Club Klatovy B – HKV, 10.30: FBC Plzeň blue – Sport Club Klatovy B, 11.00: TJ Sokol 1.FBC Toužim – Sport Club Klatovy B, 12.00: Sport Club Klatovy – Go-Go Horšovský Týn, 13.00: FAS – Sport Club Klatovy, 14.00: Sport Club Klatovy – TOB (všechny zápasy se hrají v hale v Toužimi).

2. liga žen Plzeňského a Karlovarského kraje – neděle 11.10: FBC Plzeň – Sport Club Klatovy, 14.40: TJ Plamen Chodov – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale HK Rokycany). 1. liga dorostenek Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 11.00: Sport Club Klatovy – TJ Plamen Chodov, 14.50: Sport Club Klatovy – FBC Rokycany (oba zápasy se hrají ve sportovní hale Slavia VŠ Plzeň na Borech - Plzeň).

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň B. Krajský přebor žen I. třídy – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy B – Plzeň Letná. Krajský přebor kadetek – neděle 11.00: SK Volejbal Klatovy – Košutka, 13.00: SK Volejbal Klatovy – VK Rokycany (oba zápasy se hrají v hale v Rokycanech).

Basketbal

2. liga mužů, skupina A – sobota 18.00: BK Klatovy – Sluneta USK Ústí nad Labem, neděle 14.30: BK Klatovy – Válečníci Děčín. 2. liga žen, skupina A – neděle 12.30: BK Klatovy – Tigers Basketball České Budějovice. Celostátní liga kadetů U17 – pátek 18.30: Sluneta Ústí nad Labem – BK Klatovy (hala UJEP), neděle 16.30: BK Klatovy – Sokol Vyšehrad.

Celostátní liga kadetek U17 – sobota 16.00: K2 Prostějov – BK Klatovy, neděle 10.00: STRABAG Zlín – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žáků U14 – sobota 16.00: BK Klatovy – Kelti Nové Strašecí. Krajský přebor minižáků U12 – sobota 14.00: BK Klatovy – BK Lokomotiva Plzeň, neděle 10.30: BK Klatovy – SKB Rokycany. Krajský přebor minižákyň U12 – sobota 13.30: DBaK Plzeň – BK Klatovy, neděle 8.30: BK Klatovy – DBaK Plzeň.

Stolní tenis

3. liga stolních tenistů, skupina A – sobota 15.00: TTC Elizza Praha C – KST Klatovy, neděle 10.00: SF SKK El Niňo Praha E – KST Klatovy. 1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy – TJ Sokol Králův Dvůr Queens, 16.30: KST Klatovy – TJ Slavoj Praha. Divize mužů – sobota 9.00: TJ Dobřany – KOC Sušice, 14.00: TJ Sokol Bor B – KOC Sušice.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 9.00: TJ Dobřany B – KOC Sušice B, TJ Sokol Pocinovice – TJ Sokol Horažďovice, KST Klatovy B – Union Plzeň D, 14.00: TJ Sokol Pocinovice – KOC Sušice B, TJ Dobřany B – TJ Sokol Horažďovice. Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 9.00: KOC Sušice C – TJ Dobřany C, KST Klatovy C – TJ Sokol Staňkov, 10.00: TJ Sokol Pocinovice B – TJ Sokol Horažďovice B, 14.00: KST Klatovy C – TJ Dobřany C, KOC Sušice C – TJ Sokol Staňkov, 15.00: TJ Sokol Blížejov – TJ Sokol Horažďovice B.

Běh, běžecký sport

Klatovská desítka – neděle 10.00: Hlavní organizátor Pavel Matějčík pořádá již 7. ročník běžeckého závodu Klatovská desítka. Trasa hlavního závodu měří 10 km, hobbíci se vydají na 4,5 kilometrové dobrodružství. Prezentace je od 8.30 do 9.30 hodin. Startu závodu je v deset v prostorách klatovského krytého bazénu. Více informací na behejklatovy.cz.

