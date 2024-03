1. liga stolních tenistek, skupina A - sobota 10.00: KST Klatovy - SKP Sever Ústí nad Labem, 14.00: KST Klatovy - SKST Děčín. Regionální divize - sobota 8.00: TJ STOTEN Horažďovice - SKUŘ Plzeň C, 9.00: KST Klatovy - TJ Sokol Lhůta, 13.00: TJ STOTEN Horažďovice - Sokol Břasy, 14.00: KST Klatovy - Sokol Horní Bělá. Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 9.00: TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Plánice, 10.30: TJ STOTEN Horažďovice B - Union Plzeň C, KOC Sušice C - TJ Heřmanova Huť, 14.00: TJ Nýřany B - TJ Sokol Plánice, 15.30: KOC Sušice - Union Plzeň C, TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Heřmanova Huť.

Krajský přebor 2. třídy ve stolním tenisu, skupina A - sobota 8.00: TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Nýřany C, KOC Sušice B - TJ Sokol Bor C, 9.00: KST Klatovy B - TJ Sokol Klabava B, 13.00: KOC Sušice B - TJ Nýřany C, TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Sokol Bor C, 14.00: KST Klatovy B - TJ Baník Líně. Okresní přebor 1. třídy ve stolním tenisu - pondělí 17.00: Lapák Třebomyslice - KOC Sušice D, KST Klatovy C - TJ Sokol Klatovy, Ekomont Svrčovec - TJ Sokol Strážov, Bageta Dolany - ST Nýrsko, KOC Sušice C - Tým Drslavice.