Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 15.30: Klatovy – Komárov. Krajský přebor – neděle 15.30: Nýrsko – Staňkov. I. A třída – sobota 15.30: Kaznějov – Luby, Horšovský Týn – Mochtín. I. B třída, skupina B – sobota 10.15: Bolešiny – Klatovy B, 15.30: Losiná – Sv. Hrádek, neděle 14.00: Horažďovice – Pačejov, 15.30: Strážov – Štěnovice, Svéradice – Chotěšov, Chanovice – Měcholupy.

Okresní přebor – sobota 12.30: Kašperské Hory – Nýrsko B, 15.30: Vrhaveč – Chudenice, Dlouhá Ves – Janovice, neděle 15.00: Plánice – Nezamyslice, 15.30: Hradešice – Malý Bor, Sušice B – Švihov, Start Luby B – Veřechov.

III. třída – sobota 12.30: Měcholupy B – Žihobce, 15.30: Tatran Velké Hydčice – Svéradice B, SRK Železná Ruda – Svatobor Hrádek B, FK Budětice 2012 – Kolinec (hř. Rabí), neděle 14.00: Sokol Hartmanice – Dukla Janovice B, 15.00: Sokol Měčín – Běšiny, 15.30: Sokol Mochtín B – Bolešiny B.

IV. třída, skupina A – sobota 15.30: Dešenice – Dlažov, neděle 15.30: Spůle – Neznašovy (hř. Pocinovice), Vrhaveč B – Strážov B. IV. třída, skupina B – sobota 12.30: Kvasetice – Zavlekov, 15.30: Milčice – Myslív, Křenice – Ježovy. IV. třída, skupina C – sobota 12.30: Hory Matky Boží – Nalžovské Hory, 15.00: Žichovice – Sušice C, 15.30: Velhartice – Sokol Hradešice B.

Česká divize žen, skupina C – sobota 15.00: Hradiště – Klatovy. Česká divize dorostu do 19 let – neděle 10.15: Tachov – Klatovy. Česká divize dorostu do 17 let – neděle 12.30: Tachov – Klatovy. Krajský přebor staršího dorostu – sobota 12.15: Sportovní škola Plzeň – Horažďovice & Svatobor Hrádek.

Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 10.00: Sportovní škola Plzeň – Horažďovice & Sv. Hrádek. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Letná – Svéradice & Chanovice, Sušice – Hradešice & Kvasetice, Luby & Švihov B – Nýrsko, neděle 10.00: Sokol Kolinec – Sparta Radkovice.

Česká liga žáků, skupina A – pátek 16.30: Klatovy U13 – Petřín Plzeň U13, Klatovy U12 – Petřín Plzeň U12. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Přeštice – Sušice, Luby – Rapid Plzeň, Stříbro – Klatovy, neděle 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek – Košutka (hř. Horažďovice). Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Přeštice – Sušice, Luby – Rapid Plzeň, Stříbro – Klatovy, neděle 12.00: Horažďovice & Sv. Hrádek – Košutka (hř. Horažďovice).

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek B – Chudenice & Koloveč, 12.30: Pačejov & Chanovice – Luby B, neděle 10.00: Švihov – Kovodružstvo Strážov, 14.30: Bolešiny – Sokol Kolinec. Okresní přebor mladších žáků – sobota 12.00: Horažďovice & Sv. Hrádek B – Strážov, neděle 10.00: Sušice B – Bolešiny, Start Luby B – Chanovice & Kasejovice.

Basketbal

2. liga mužů, skupina A – sobota 18.00: BK Klatovy – Sokol Sršni Písek B, neděle 11.00: BK Klatovy – Basketball Tigers České Budějovice. Celostátní liga kadetek U17 – sobota 10.00: BC Slaný – BK Klatovy, neděle 11.00: BŠ Tygři Praha B – BK Klatovy (sportovní hala Jeneč).

Žákovská liga mladších žáků U14 – sobota 16.00: BK Klatovy – TJ BK Přeštice, neděle 10.00: TJ BK Přeštice – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 14.00: BK Klatovy – Sokol Kladno, neděle 9.00: BK Klatovy – DbaK Plzeň. Krajský přebor minižáků U12 – sobota 14.30 a 16.00: BK Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy (tělocvična 28. ZŠ Plzeň). Krajský přebor nejmladších minižáků U11 – sobota 10.00 a 12.00: SKB Rokycany mix – BK Klatovy.

Lední hokej

2. liga, západní konference – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Vlci Jablonec nad Nisou. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 17.00: HC Mariánské Lázně – HC Klatovy B. Krajská soutěž, skupina A – sobota 8.30: HC Klaustimber – Sokol Malá Víska, neděle 18.00: TJ Start Luby – HC Chotíkov (zimní stadion Klatovy). Klatovská hokejová liga – sobota 13.00: AHC Dynamo – HC Čápi, 20.15: HC Warriors Kdyně – AHC Gladiators (oba zápasy se hrají na zimním stadionu Klatovy).

Šumavská liga amatérského hokeje – neděle 9.15: HC Tomahawk – HC Poběžovice, 10.15: HC 2009 Nýrsko – HC Vícenice, 12.45: HC El Barto – HC Vizi Auto, 14.25: HC Tango Klatovy – AHC Vačice (zimní stadion Klatovy).

Regionální liga juniorů – pátek 18.15: HC Klatovy – HC Berounští Medvědi. Regionální liga dorostu – sobota 10.30: HC Klatovy – HC Strakonice, neděle 11.00: HC Rokycany – HC Klatovy. Liga starších žáků B – sobota 11.00: HC Rokycany – HC Klatovy. Liga starších žáků A – sobota 14.30: Hvězda Praha – HC Klatovy. Liga mladších žáků B – sobota 10.00: HC Domažlice – HC Klatovy.

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň C (ZŠ Čapkova). Krajský přebor žen I. třídy – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy - Volejbal Plzeň C (ZŠ Čapkova), neděle 10.00 a 14.00: Volejbal Domažlice B – SK Volejbal Klatovy B.

Florbal

Regionální liga mužů – sobota 11.00: FbC Plzeň B – Sport Club Klatovy, 17.00: Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň B (oba zápasy se hrají v Plzni v hale Area D). Plzeňská liga mladších žáků – neděle 8.00: Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň, 9.40: Sport Club Klatovy – Florbal Tachov, 11.20: FBC Rokycany – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v Plzni v hale Area D).

Plzeňská liga přípravek – neděle 10.00: Sport Club Klatovy červení – Florbalová akademie Plzeň, 11.30: FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy červení, 12.30: Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň černí, 13.00: Florbal Tachov zlatí – Sport Club Klatovy červení (všechny zápasy se hrají v hale Slavia VŠ Plzeň na Borech - hala FBŠ Slavia Plzeň).

Ostatní sporty

RUGBY, pohár XV – neděle 15.00: společenství Rakovník & Kralupy nad Vltavou & Plzeň – společenství Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice (utkání se hraje v Rakovníku). NÁRODNÍ HÁZENÁ, oblastní přebor mužů – neděle 15.00: TJ Sokol Záluží – TJ Vřeskovice, oblastní přebor žen – neděle 9.30: SKH Stupno – Sokol Chudenice.

PADEL – sobota 10.00: první padelový turnaj ČPT (Česká padelová tour) 30 juniorů a juniorek do 18 let (hř. PADEL Klatovy). HORSKÁ KOLA, 8. ročník MTB závodu Pancířské stráně – sobota 11.00: start na parkovišti před Chatou Ořovský), 46 km, pořadatelem je Triatlon Klub Klatovy. Více najdete ZDE.

