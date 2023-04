Podívejte se v naší pravidelné páteční rubrice, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou.

I. B třída, skupina B (18. kolo): SK Kovodružstvo Strážov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dobřany 2:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Předpověď počasí hlásí konečně hezky, tak dorazte podpořit fotbalisty, či národní házenkáře a házenkářky. V akci budou také basketbalisté a malí florbalisté. Jo, a nezapomeňte - jede se tradiční Rallye Šumava Klatovy!

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – SK Klatovy 1898. Krajský přebor – sobota 17.00: Nepomuk – Okula Nýrsko. I. A třída – sobota 17.00: Luby – Žákava, neděle 15.00: Dlouhý Újezd – Sušice, 17.00: Sokol Mochtín – Malesice. I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Pačejov – Svéradice, 17.00: Měcholupy – Svatobor Hrádek, Chotěšov – Strážov, neděle 14.00: Bolešiny – Dobřany, 15.00: Klatovy – Losiná (UMT), 17.00: Horažďovice – Chanovice.

PODÍVEJTE SE: Třetí jarní výhra. Urputnou bitvu rozsekla trefa Kováříkové

Okresní přebor – sobota 16.00: Nýrsko B – Vrhaveč, 17.00: Švihov – Hradešice, Nezamyslice – Kašperské Hory, neděle 15.00: Plánice – Luby B, Veřechov – Malý Bor, 17.00: Janovice – Chudenice, Sušice B – Tatran Dlouhá Ves.

FOTO, VIDEO: Ligoví žáci fotbalových Klatov se představili na půdě Aritmy

III. třída – sobota 16.00: Budětice – Sokol Hartmanice (hř. Rabí), 17.00: Sokol Kolinec – Sokol Mochtín B, Dukla Janovice B – Svéradice B, Žihobce – Bolešiny B, neděle 15.00: Sokol Měčín – Měcholupy B, 16.00: Běšiny – Železná Ruda, 17.00: Svatobor Hrádek B – Tatran Velké Hydčice.

Čtyři porážky a dost! Klatovští fotbalisté vezou z Tochovic tři body

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo – sobota 16.30: Ježovy – START Dešenice, Nalžovské Hory – Sušice C, 17.00: Milčice – Sokol Neznašovy. IV. třída, skupina o 7. až 13. místo – sobota 14.00: Sokol Kvasetice – Kovodružstvo Strážov B, Hory Matky Boží – Zavlekov, neděle 17.00: Sokol Vrhaveč B – Velhartice. IV. třída, skupina o 13. až 18. místo – sobota 16.00: Žichovice – Sokol Křenice, 17.00: Myslív – Dlažov, neděle 16.00: Sokol Hradešice B – Spůle.

Los semifinále Poháru PKFS: Kralovice přivítají Smíchov, Tachov vyzve Slavii

Česká divize žen, skupina C – neděle 16.30: České Budějovice B – SK Klatovy 1898. Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: SK Klatovy 1898 – Aritma Praha (hř. Janovice nad Úhlavou). Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: SK Klatovy 1898 – Aritma Praha (hř. Janovice nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Vejprnice – Luby & Švihov.

Koželuh si zaběhl na půlmaratonu nový osobák a na MČR skončil jednadvacátý

Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Vejprnice – Luby & Švihov. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Luby & Švihov B – Letná (hř. Švihov), Sušice – Blovice, Hradešice & Kvasetice – Svéradice & Chanovice, neděle 10.00: Kolinec – Klášter, Nýrsko – Spálené Poříčí.

Šest gólů do půle a bylo hotovo. Směrem dopředu se nám dařilo, kvitoval Hrubec

Česká liga mladších žáků, skupina A, nadstavba S – sobota 10.00: SK Klatovy 1898 U12 – Junior Strakonice U12, SK Klatovy 1898 U13 – Junior Strakonice U13. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Okula Nýrsko & Železná Ruda – Horažďovice & Svatobor Hrádek (hř. Nýrsko), Baník Stříbro – START Luby, neděle 10.00: Košutka Plzeň – Sušice, SK Klatovy 1898 – TJ Přeštice. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Okula Nýrsko & Železná Ruda – Horažďovice & Svatobor Hrádek (hř. Nýrsko), Baník Stříbro – START Luby, neděle 12.00: Košutka Plzeň – Sušice, SK Klatovy 1898 – TJ Přeštice.

Vřeskovice ve šlágru zničily béčko Všenic. Házenkářky Chudenic jednou vyhrály

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Sokol Kolinec – Kovodružstvo Strážov, 13.00: Pačejov & Chanovice – Bolešiny (hř. Pačejov), neděle 10.00: Švihov – Horažďovice & Sv. Hrádek B, START Luby B – Chudenice & Koloveč. Okresní přebor mladších žáků – sobota 13.30: Chanovice & Kasejovice – Bolešiny (hř. Chanovice), neděle 10.00: Horažďovice & Svatobor Hrádek B – Sušice B (hř. Hrádek), 12.00: START Luby B – Kovodružstvo Strážov.

Gól v první minutě a hattrick během chvíle. Faraon: Na tenhle zápas nezapomenu

Basketbal

Celostátní liga kadetek U17 – sobota 15.00: BK Klatovy – BC Slaný, neděle 11.00: BK Klatovy – BCM Sokolov. Nadregionální liga kadetů U17 – sobota 10.00: BK Kladno – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žáků U14 – sobota 17.00: BK Klatovy – TJ Sokol Kbely, neděle 13.00: BK Klatovy – BA Praha-Radotín. Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 9.30: BK Klatovy – Sokol Kladno, neděle 9.00: BK Klatovy – BC Slaný.

Florbal

Basketbalová patnáctka přejela Vyšehrad i Kladno, mladší žákyně skolily Slaný

Plzeňská liga přípravek (3+1) – sobota 8.50: Sport Club Klatovy černí – Florbal Tachov černí, FBŠ Slavia Plzeň white – Sport Club Klatovy červení, 9.10: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy černí, 9.50: Sport Club Klatovy červení – Florbal Tachov zlatí, 10.10: FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy černí, 10.50: FBŠ Gorily Plzeň černí – Sport Club Klatovy červení, 11.30: Sport Club Klatovy červení – FbC Plzeň (všechny zápasy se hrají v hale FBŠ Slavia Plzeň na Borech - hala Slavia VŠ Plzeň).

Pochoutka i bubenická show. Klatovské florbalistky doma vybojovaly jednu výhru

Národní házená

Oblastní přebor národních házenkářů – neděle 15.00: TJ Úslavan Ždírec – TJ Vřeskovice. Oblastní přebor národních házenkářek – neděle 15.00: TJ Sokol Chudenice – TJ Sokol Kyšice.

Pech si před Rallye Šumava hlídá i počasí, nechce být zaskočený