Podívejte se v pravidelném pátečním přehledu, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou. Na programu jsou zápasy téměř všech fotbalových soutěží, ale v akci budou také florbalisté, národní házenkáři i házenkářky. Vyrazíte někam?

Po prázdninové přestávce znovu startuje Dívčí amatérská fotbalová liga. | Foto: Yvetta Chmelová

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 17.00: Klatovy – Český Krumlov. Krajský přebor – pátek 18.00: Nepomuk – Nýrsko. I. A třída Plzeňského kraje – sobota 18.00: Luby – Kralovice, neděle 17.00: Sušice – Horšovský Týn. I. B třída Plzeňského kraje, skupina B – sobota 10.00: Švihov – Klatovy B, 14.00: Starý Plzenec – Bolešiny, 16.00: Strážov – Blovice, 18.00: Sv. Hrádek – Horažďovice, Měcholupy – Sokol Mochtín, neděle 16.00: Svéradice – Chanovice.

Okresní přebor – sobota 14.00: Chudenice – Plánice, 16.00: Pačejov – Nezamyslice, 17.00: Kolinec – Dlouhá Ves, Nýrsko B – Janovice, neděle 15.00: Měčín – Luby B, 16.00: Hradešice – Vrhaveč, Malý Bor – Sušice. III. třída – sobota 17.00: Svéradice B – Velké Hydčice, Železná Ruda – Kašperské Hory, neděle 10.15: Milčice – Janovice B, 16.00: Bolešiny B – Veřechov, 17.00: Ježovy – Hartmanice, Mochtín B – Měcholupy B, Sv. Hrádek B – Budětice.

IV. třída okresu Klatovy, skupina A – sobota 17.00: Dešenice – Běšiny, Švihov B – Bezděkov, neděle 16.00: Strážov B – Neznašovy, Spůle – Křenice (hř. Pocinovice). IV. třída okresu Klatovy, skupina B – sobota 14.00: Hory Matky Boží – Žihobce, Kvasetice – Sokol Zavlekov, 15.00: Žichovice – Myslív, 17.00: Velhartice – Nalžovské Hory, Sušice C – Sokol Hradešice B.

Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.15: Hořovice – Klatovy. Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.30: Hořovice – Klatovy. Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Chlumčany & Dobřany – Horažďovice & Svatobor Hrádek (hř. Chlumčany), neděle 10.00: Vejprnice – START Luby. Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 10.00: Klenčí pod Čerchovem – Horažďovice & Svatobor Hrádek, 12.15: Vejprnice – START Luby.

Krajská soutěž dorostu, skupina A – sobota 10.00: Svéradice & Chanovice – Kolinec (hř. Svéradice), neděle 10.00: Pocinovice & Kdyně – Hradešice & Pačejov (hř. Kdyně), Spálené Poříčí & Kasejovice – Sušice (hř. Kasejovice), Nepomuk – Nýrsko & Švihov, 15.00: Chlumčany & Dobřany B – Strážov (hř. Dobřany). Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Sušice – Dobřany & Štěnovice, Nýrsko – Stříbro & Bezdružice, neděle 10.00: Domažlice – Luby. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Sušice – Dobřany & Štěnovice, Nýrsko – Stříbro & Bezdružice, neděle 12.00: Domažlice – Luby.

Malá kopaná

Letní Dívčí amatérská fotbalová liga, 7. kolo – sobota 9.00: Topovky Řenče – Sokolky Neznašovy, 10.00: Devils v Křeči – Kobra Stars Bolešiny (oba zápasy se hrají na hřišti v Bolešinech, pořadatelkami jsou děvčata z Kobra Stars).

Florbal

Pohár Českého florbalu, 2. kolo – neděle 18.00: Sport Club Klatovy – FBC Došwich Milevsko (utkání se hraje ve sportovní hale ZŠ Čapkova ulice).

Národní házená

Oblastní přebor mužů – neděle 15.00: Sokol Záluží – Vřeskovice. Oblastní přebor žen – neděle 15.00: Sokol Chudenice – TJ Plzeň-Litice.

Běh, běžecký sport

42. ročník Běhu podél Otavy – neděle 10.00: v neděli se v Sušici uskuteční historicky již 42. ročník populárního Běhu podél Otavy, který se i letos koná jako memoriál Ing. Adolfa Donáta. Závod, který pořádá atletický oddíl TJ Sušice, je součástí Ešus ligy. Více informací o běžecké akci najdete ZDE.

