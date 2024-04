Česká divize žáků do 15 let, skupina A - sobota 10.00: Doubravka - Klatovy, Horažďovice - Petřín Plzeň (hř. Hrádek). Česká divize žáků do 14 let, skupina A - sobota 12.00: Doubravka - Klatovy, Horažďovice - Petřín Plzeň (hř. Hrádek). Česká divize žáků do 13 let, skupina - neděle 10.00: Vlašim - Klatovy. Česká divize žáků do 12 let, skupina - neděle 10.00: Vlašim - Klatovy.