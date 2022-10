A jede se 43. ročník Rallye Pačejov, kde nebude chybět tuzemská špička, takže své sportovní chuťové pohárky uspokojí i fanoušci rychlých kol a burácejících motorů. Tak co: necháte se inspirovat tipy Deníku a vyrazíte někam fandit?

Fotbal

FORTUNA divize A - sobota 16.00: Otava Katovice - Klatovy. Krajský přebor - sobota 16.00: Chotíkov - Okula Nýrsko. I. A třída - sobota 16.00: Mochtín - Kaznějov, neděle 14.30: Smíchov Plzeň – Sušice (UT Petřín). I. B třída, skupina B - pátek (dnes) 16.30: Bolešiny - Kovodružstvo Strážov, sobota 16.00: Pačejov - Chanovice, Chotěšov - SvatoborHrádek, Měcholupy - Sokol Štěnovice, neděle 16.00: Klatovy B - Svéradice, Horažďovice - Dobřany.

FOTO, OHLASY, VIDEO: Okula podruhé v řadě vyhrála, tentokrát doma s Nepomukem

Okresní přebor - sobota 15.00: Nýrsko B - Malý Bor, 16.00: Janovice - Hradešice, Švihov - Kašperské Hory, neděle 15.00: Plánice - Dlouhá Ves, Veřechov - Chudenice, 16.00: Nezamyslice - Luby B, Sušice B - Vrhaveč. III. třída - sobota 16.00: Kolinec - Železná Ruda, Žihobce - Svéradice B, Budětice - Velké Hydčice (hř. Rabí), neděle 15.00: Měčín - Hartmanice, 16.00: Běšiny - Měcholupy B, Janovice B - Mochtín B, Sv. Hrádek B - Bolešiny B.

Oslabeným Horažďovicím dvougólové vedení nestačilo, v Chanovicích se body dělily

IV. třída, skupina A - neděle 16.00: Spůle - Dešenice (hř. Pocinovice), Neznašovy - Vrhaveč B, Strážov B - Dlažov. IV. třída, skupina B - sobota 13.00: Kvasetice - Milčice, 16.00: Myslív - Ježovy, neděle 15.00: Zavlekov - Křenice. IV. třída, skupina C - sobota 16.00: Velhartice - Hory Matky Boží, Sušice C - Nalžovské Hory, neděle 16.00: Hradešice B - Žichovice. Česká divize žen, skupina C - sobota 15.30: Táborsko - Klatovy.

FOTO, VIDEO: Hra kočky s myší. Fotbalistky bojovaly, ale favoritky dominovaly

Česká divize dorostu - sobota 10.00: Klatovy U19 - Motorlet Praha U19 (hř. Janovice nad Úhlavou), 12.15: Klatovy U17 - Motorlet Praha U17 (hř. Janovice nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu - sobota 10.00: Sportovní škola Plzeň - Luby/Švihov, Horažďovice/Sv. Hrádek - Košutka Plzeň. Krajský přebor staršího dorostu - sobota 12.15: Sportovní škola Plzeň - Luby/Švihov, Horažďovice/Sv. Hrádek - Košutka Plzeň.

Ztráceli dva góly, ale pak povstali. Mochtínští berou proti Košutce cenný bod

Krajská soutěž dorostu, skupina B - sobota 10.00: Hradešice/Kvasetice - Sokol Blovice (hř. Hradešice), Svéradice/Chanovice - Žákava (hř. Svéradice), neděle 10.00: Okula Nýrsko - Klášter, Sokol Kolinec - Luby/Švihov B. Česká liga žáků - neděle 10.00: SKP České Budějovice U13 - SK Klatovy 1898 U13, SKP České Budějovice U12 - SK Klatovy 1898 U12.

Železná Ruda v dohrávce III. třídy nestačila na rezervu fotbalových Svéradic

Krajský přebor starších žáků - sobota 10.00: Klatovy - Křimice, Nýrsko/Železná Ruda - Luby (hř. Nýrsko), neděle 10.00: Tachov - Sušice. Krajský přebor mladších žáků - sobota 12.00: Klatovy - Křimice, Nýrsko/Železná Ruda - Luby (hř. Nýrsko), neděle 12.00: Tachov - Sušice.

OKRESNÍ PŘEBOR: Šlágr pro Švihov, výhra Tatranu i gólová divočina v Chudenicích

Okresní přebor starších žáků - sobota 10.00: Chudenice/Koloveč - Start Luby B (hř. Chudenice), Horažďovice/Sv. Hrádek B - Švihov (hř. Horažďovice), 14.30: Bolešiny - Pačejov/Chanovice, neděle 10.00: Kovodružstvo Strážov - Sokol Kolinec. Okresní přebor mladších žáků - sobota 12.00: Horažďovice/Sv. Hrádek B - Luby B (hř. Horažďovice), 13.30: Sušice B - Chanovice/Kasejovice, neděle 10.00: Bolešiny - Kovodružstvo Strážov.

Zasloužené vítězství, tvrdil kapitán Svéradic, ale ocenil i výkon soupeře

Lední hokej

2. liga, západní konference, 4. kolo - sobota 16.00: Hokej Ústí nad Labem - SHC Klatovy. Krajská liga - sobota 17.00: HC Klatovy B - Apollo Kaznějov (hraje se na zimním stadionu v Klatovech). Klatovská hokejová liga - neděle 14.45: HC Warriors Kdyně - AHC Dynamo (zimní stadion Klatovy).

Buldoci kousali, ale body zůstaly doma. Klatovští hokejisté slaví první výhru

Šumavská liga amatérského hokeje - sobota 15.15: HC Vícenice - AHC Vačice, neděle 16.30: HC El Barto - HC Poběžovice, 18.10: HC Tango Klatovy - HC Tomahawk, 20.00: HC 2009 Nýrsko - HC Vizi Auto (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Regionální liga dorostu - sobota 9.15: HC Klatovy - HC Rokycany (hraje se na zimním stadionu v Klatovech).

Favorizované Dynamo rozdupalo Indiány, Gladiátoři načepovali Čápům desítku

Basketbal

Celostátní liga juniorů U19 - sobota 11.00: BŠ Tygři Praha B - BK Klatovy (sportovní hala Jeneč). Žákovská liga starších žáků U15 - sobota 14.00: Sokol Písek - BK Klatovy, neděle 12.00: BK Lokomotiva Plzeň - BK Klatovy (sportovní hala Plzeň 4). Žákovská liga mladších žákyň U14 - neděle 12.30: Sokol Kladno - BK Klatovy. Krajský přebor minižáků U13 - neděle 9.30: Jiskra Domažlice - BK Klatovy, 11.30: BK Klatovy - Lokomotiva Plzeň (oba zápasy minižáků se hrají v městské sportovní hale na Lokomotivě).

Máme na čem stavět, říká trenér klatovských basketbalistů po letošní premiéře

Motorsport

43. ročník Invelt Rally Pačejov - pátek (předstartovní show) až neděle (vyhlášení); program rychlostních zkoušek – sobota - 8.55: Čečelovice – Čečelovice, 11.00: Doubravice - Z. Zborovice, 12.10: Nehodív – Strážovice, 12.55: Čečelovice – Čečelovice, 15.10: Doubravice – Z. Zborovice, 16.20: Nehodív – Strážovice, neděle - 8.40: Pracejovice – Novosedly, 9.35: Klínovice – Chrášťovice, 10.15: Mečichov – Horažďovice, 12.50: Pracejovice – Novosedly, 13.45: Klínovice – Chrášťovice, 14.25: Mečichov – Horažďovice, 14.50: vyhlášení vítězů. Více informací o závodě, který je součástí českého šampionátu, najdete ZDE. Mezi přihlášenými nechybí úřadující mistr Jan Kopecký, ani druhý muž průběžného pořadí Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo). Na domácí trati se proti nim jistě bude chtít vytáhnout i plzeňský jezdec Václav Pech s vozem Ford Focus WRC.

Za vším hledej ženu, culí se svéradický kanonýr František Machovský

Florbal

Liga starších žáků - skupina (4. koš) - neděle 8.55: Interobal Plzeň - Sport Club Klatovy, 10.10: FBŠ Slavia Plzeň girls - Sport Club Klatovy, 13.15: Sport Club Klatovy - USK Akademik Cheb (hraje se v hale Lokomotiva Cheb).

Z kluziště v Hrádku vítězně. Zasloužené tři body, měl jasno fotbalista Měcholup

Atletika

Mistrovství Plzeňského kraje ve vícebojích – sobota 11.00: Atletika Klatovy pořádá o víkendu krajský šampionát ve vícebojích žactva, dorostu, juniorů a dospělých. V sobotu se začíná závodit v 11 hodin, v neděli v 9.50. Přijďte sportovce povzbudit, oddíl zve všechny fanoušky atletiky.

Fantazie! Hozmanová slaví titul mistryně republiky na nejdelší sprinterské trati

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A - sobota 12.00: SKST Vlašim B - KST Klatovy, 16.30: Slavoj Praha - KST Klatovy. Divize mužů - sobota 8.00: KOC Sušice - KST Klatovy, 13.30: SKUŘ Plzeň B - KST Klatovy, KOC Sušice - TJ Sokol Bor B. Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 10.30: TJ Sokol Plánice - TJ Sokol Lhůta B, TJ STOTEN Horaždovice - TJ Sokol Plzeň V. B, 16.00: TJ Sokol Plánice - TJ Sokol Plzeň V. B, TJ STOTEN Horažďovice - TJ Sokol Lhůta B. Krajský přebor 1. třídy, skupina B - sobota 8.00: TJ STOTEN Horažďovice B - KST Hrádek, 9.00: TJ Sokol Těně - KST Klatovy B, 13.30: TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Sokol Plzeň V., 14.00: TJ Sokol Mirošov - KST Klatovy B.

OBRAZEM: Podívejte se, jak se narodila první výhra hokejových Klatov v sezoně

Běžecký sport

Běh na Klenovou - sobota 9.15: Forrest Gump team pořádá v sobotu 1. října v Janovicích nad Úhlavou tradiční, již 8. ročník Běhu na Klenovou, který je součástí okresního seriálu běhů mimo dráhu (Ešus liga). V 9.15 jsou zahájeny registrace, deset minut před desátou vystoupí taneční skupina a ve čtvrt na jedenáct začínají dětské běhy. Start hlavního závodu je v 11 hodin.



„Vracíme se k původnímu smyslu tohoto závodu, a to pomáhat potřebným. 30. července 2022 nás náhle opustil náš kamarád, běžec a hlavně pravidelný účastník Běhu na Klenovou Vašek Anděl. Zůstala po něm manželka se dvěma malými dětmi. Pojďme jim pomoci překonat tohle nepředstavitelně těžké období. Výtěžek ze startovného jim věnujeme v plné výši," uvedli pořadatelé. Více informací najdete na stránkách www.esusligawebnode.cz nebo na stránkách organizátorů z agilního Forrest Gump teamu ZDE.

VIDEOREPORTÁŽ: V Braníčkově kralovali manželé Kůrovi, podívejte se

Ostatní sporty

Národní házená - oblastní přebor mužů: Osek - Vřeskovice (neděle 15.00), oblastní přebor žen: Chudenice - Litice (sobota 15.00), Přeštice B - Chudenice (neděle 13.00). Rugby, pohár XV: Rugby Šumava Nýrsko/Rugby Club České Budějovice - RC Slavia Praha B (neděle 14.00, JČU, České Budějovice).

Veliký úspěch. Mladí klatovští atleti přivezli z Prahy parádní osmé místo