Lední hokej

2. liga, skupina západ - sobota 17.00: HC Letci Letňany - SHC Klatovy. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje - sobota 17.30: HC Klatovy B - HC Mariánské Lázně. Krajská soutěž, skupina A - čtvrtek 19.30 (hráno včera): HC Rokycany - TJ START Luby Malá Víska má tentokrát volno.

Regionální hokejová liga juniorů - pátek 18.10: HC Klatovy - HC Rokycany, neděle 11.15: HC Domažlice - HC Klatovy. Regionální hokejová liga kategorie dorostu - sobota 10.55: HC Klatovy - HC Domažlice.

Liga starších žáků B - sobota 9.00 a 13.00: HC Klatovy - HC Rokycany. Liga mladších žáků B - sobota 13.00: HC Rokycany B - HC Klatovy. Klatovská hokejová liga - sobota 20.00: AHC Dynamo - HC Čápi (zimní stadion Klatovy).

Šumavská liga liga amatérského hokeje - neděle 11.30: HC Poběžovice - EL BARTO, 13.10: AHC Vačice - HC Vícenice, 16.45: HC Tomahawk - HC Tango Klatovy, 18.25: HC Vizi Auto - HC 2009 Nýrsko (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu Klatovy).

Basketbal

2. liga basketbalistů, skupina A - sobota 18.00: BK Wolves Radotín - BK Klatovy (zápas se hraje ve sportovní hale Černošice), neděle 15.20: Sokol Kbely - BK Klatovy (hraje se v hale ZŠ Albrechtická). Nadregionální liga kadetů U17 - sobota 10.00: Kelti Nové Strašecí - BK Klatovy.

Celostátní liga kadetek U17 - sobota 11.00: USK Praha B - BK Klatovy, neděle 12.00: Sluneta Ústí nad Labem - BK Klatovy. Krajský přebor minižáků do 12 let - sobota 10.00 a 12.00: BK Klatovy - BK Lokomotiva Plzeň, neděle 11.00: DBaK Plzeň - BK Klatovy dívky (sportovní hala Tachov), 13.00: BK Klatovy dívky - Slavoj Tachov (hraje se ve sportovní hale Tachov).

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A - sobota 10.00: KST Klatovy - TJ Sokol Králův Dvůr Queens. Divize stolních tenistů - sobota 8.00: SKUŘ Plzeň B - KOC Sušice, 9.00: TJ Sokol Bor B - KST Klatovy. Krajský přebor 1. třídy, skupina A - pátek 18.00: TJ STOTEN Horažďovice - TJ Sokol Plánice.

Krajský přebor 1. třídy, skupina B - sobota 9.00: KST Klatovy B - TJ Sokol Pocinovice, TJ STOTEN Horažďovice B - SK Nevid. Krajský přebor 2. třídy, skupina B - sobota 10.30: TJ Sokol Přeštice - KOC Sušice B.

Florbal

Regionální liga florbalistů (pro Plzeňský a Karlovarský kraj) - neděle 12.00: Sport Club Klatovy - FbC Plzeň B, 18.00: FBŠ Gorily Plzeň B - Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v Hale míčových sportů Karlovy Vary).

Plzeňská liga přípravek - neděle 9.50: Sport Club Klatovy červení - FBŠ Slavia Plzeň white, Sport Club Klatovy černí - FBŠ Gorily Plzeň bílí, 10.40: FbC Plzeň - Sport Club Klatovy červení, SLB - Sport Club Klatovy černí, 11.30: FBŠ Gorily Plzeň černí - Sport Club Klatovy červení, FBŠ Slavia Plzeň red - Sport Club Klatovy černí, 12.20: Sport Club Klatovy červení - Florbalová akademie Plzeň, Sport Club Klatovy černí - SLG (hraje se: hala Slavia VŠ Plzeň).

Bruslení

Volné bruslení (zimní stadion Klatovy): v sobotu od 15.45 hodin do 17.15 hodin, a pak ještě v neděli v časech 9.45 - 11.15 a 15.00 - 16.30 hodin.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga - sobota 9.00: Topovky Řenče - Devils Klášter, 10.00: Sokolky Neznašovy - PS Křeč Mochtín, 11.00: Kobra Stars Bolešiny - Plánice (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

Volejbal

Krajský přebor chlapců do 14 let - další dílčí turnaj v Mirošově - neděle 9.00: TJ Sokol Mirošov pořádá turnaj krajského přeboru volejbalistů do 14 let (týmy krajského přeboru: domácí Mirošov, Klatovy a USK Slavia Plzeň).

