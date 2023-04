Podívejte se v naší pravidelné páteční rubrice, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou. Program je tentokrát velice nabitý, především ten fotbalový, kde se hrají všechny soutěže napříč různými věkovými kategoriemi - mládež i dospělí.

Horský půlmaraton 2023 se blíží (10. ročník). | Video: Horský půlmaraton

Na své si ovšem přijdou také fanoušci florbalu, ragby, basketbalu, národní házené a běhu – v Tajanově u Klatov se koná 12. ročník Husínského krosu, který je součástí seriálu Ešus liga. V Sušici zase proběhne jubilejní 10. ročník Horského půlmaratonu Sušice. Necháte se inspirovat a vyrazíte někam?

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 16.30: Klatovy – Hořovice. Krajský přebor – sobota 16.30: Okula Nýrsko – Holýšov. I. A třída – sobota 16.30: Košutka Plzeň – Mochtín (hř. Ledce), neděle 16.30: Sušice – Luby. I. B třída, skupina B - sobota 10.00: Blovice – Svatobor Hrádek, 16.00: Štěnovice – Klatovy B, Losiná – Sokol Pačejov, Bolešiny – Pfeifer Chanovice, Chotěšov – Měcholupy, neděle 16.00: Svéradice – Horažďovice, Strážov – Dobřany.

Okresní přebor – sobota 13.00: Nýrsko B – Veřechov, 13.30: Kašperské Hory – Plánice, 16.30: Luby B – Sušice B, Vrhaveč – Dlouhá Ves, Chudenice – Švihov, neděle 16.00: Hradešice – Nezamyslice, Malý Bor – Janovice. III. třída – sobota 16.30: Svéradice B – Kolinec, Velké Hydčice – Hartmanice, Železná Ruda – Měčín, neděle 16.00: Měcholupy B – Budětice, 16.30: Bolešiny B – Janovice B, Mochtín B – Sokol Běšiny, Svatobor Hrádek B – Žihobce.

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo – sobota 16.30: Nalžovské Hory – Start Dešenice, neděle 16.00: Neznašovy – Sušice C, 16.30: Ježovy – Milčice. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo – sobota 13.30: Kvasetice – Zavlekov, 16.00: kovodružstvo Strážov B – Sokol Vrhaveč B, 16.30: Velhartice – Hory Matky Boží. IV. třída, skupina o 13. až 18. místo – sobota 16.30: Dlažov – Sokol Hradešice B, Křenice – Myslív, neděle 16.00: Spůle – Žichovice.

Česká divize žen, skupina C – neděle 15.00: Klatovy – TJ Mokré. Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.15: Hořovice – Klatovy. Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.30: Hořovice – Klatovy. Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: START Luby & Švihov – Sportovní škola Plzeň, Košutka Plzeň – Horažďovice & Svatobor Hrádek (UMT Bolevec).

Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Luby & Švihov – Sportovní škola Plzeň, Košutka Plzeň – Horažďovice & Sv. Hrádek (UMT Bolevec). Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Svéradice & Chanovice – Radkovice (hř. Svéradice), 13.30: Žákava – Kolinec, neděle 10.00: Klášter – Sušice, Nýrsko – Hradešice & Kvasetice, 10.15: Blovice – Luby & Švihov B.

Česká liga žáků U12, nadstavba S – sobota 11.00: Klatovy – Vlašim. Česká liga žáků U13, nadstavba S – sobota 11.00: Klatovy – Vlašim. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek – Stříbro (hř. Horažďovice), Sušice – Rapid Plzeň, Vejprnice – Luby, Křimice – Nýrsko & Železná Ruda, neděle 10.00: Domažlice – Klatovy. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Horažďovice & Sv. Hrádek – Baník Stříbro (hř. Horažďovice), Sušice – Rapid Plzeň, Slavia Vejprnice – START Luby, Křimice – Nýrsko & Železná Ruda, neděle 12.00: Domažlice – Klatovy.

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek B – Pačejov & Chanovice (hř. Hrádek), Kolinec – Luby B, Chudenice & Koloveč – Švihov (hř. Chudenice), neděle 10.00: Strážov – Bolešiny. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Bolešiny – Horažďovice & Sv. Hrádek B, 13.30: Sušice B – Luby B, neděle 12.30: Strážov – Chanovice & Kasejovice.

Okresní přebor starších přípravek – turnaj v Nýrsku – neděle 15.00: Nýrsko – Bolešiny, Švihov – Horažďovice, 15.40: Nýrsko – Švihov, Bolešiny – Horažďovice, 16.30: Horažďovice – Okula Nýrsko, Švihov – Bolešiny.

Okresní přebor starších přípravek – turnaj v Nalžovských Horách – sobota 12.30: Nalžovské Hory – Luby C, Žichovice – Klatovy C, Luby B – Strážov, 13.10: Klatovy C – Luby B, Luby C – Strážov, Nalžovské Hory - Žichovice, 13.50: Strážov – Klatovy C, Žichovice – Luby C, Luby B – Nalžovské Hory, 14.30: Luby C – Klatovy C, Žichovice – Luby B, Nalžovské Hory – Strážov, 15.10: Strážov – Žichovice, Luby B – Luby C, Klatovy C – Nalžovské Hory.

Okresní přebor starších přípravek – turnaj v Mochtíně – neděle 10.00: Luby – Klatovy, Sv. Hrádek – Klatovy B, 10.40: Klatovy B – Luby, Mochtín – Sv. Hrádek, 11.20: Luby – Mochtín, Klatovy – Klatovy B, 12.00: Sv. Hrádek – Luby, Mochtín – Klatovy, 12.40: Klatovy – Svatobor Hrádek, Klatovy B – Sokol Mochtín.

Okresní přebor mladších přípravek – turnaj v Nalžovských Horách – sobota 10.00: Nalžovské Hory – Janovice, Luby – Klatovy B, 10.35: Nalžovské Hory – Luby, Janovice – Klatovy B, 11.10: Luby – Janovice, Klatovy B – Nalžovské Hory.

Okresní přebor mladších přípravek – turnaj v Kolinci – neděle 10.00: Kolinec – Nýrsko B, Strážov – Sušice B, 10.35: Nýrsko B – Sušice B, Kolinec – Strážov, 11.20: Sušice B – Kolinec, Strážov – Nýrsko B. Okresní přebor mladších přípravek – turnaj v Bolešinech – neděle 13.00: Bolešiny – Horažďovice, Mochtín – Luby B, 13.35: Bolešiny – Mochtín, Horažďovice – Luby B, 14.10: Luby B – Bolešiny, Mochtín – Horažďovice.

Florbal

Plzeňská liga mladších žáků – sobota 9.00: FBŠ Gorily Plzeň – Sport Club Klatovy dívky, 11.30: Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň red, 13.10: FbC Plzeň blue – Sport Club Klatovy dívky (všechny zápasy se hrají v hale CMS Klatovy). Plzeňská liga elévů (3+1) – sobota 8.20: Sport Club Klatovy červení – Horažďovice OPEN team, 9.00: Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Klatovy červení, 10.20: FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy červení, 11.40: Sport Club Klatovy červení – FBC Rokycany, 12.40: FB Hurrican Karlovy Vary white – Sport Club Klatovy červení (hala HK Rokycany).

Basketbal

Západočeská liga žen / basketbalistek – pátek 19.00: BK Klatovy – BaK Plzeň B. Celostátní liga juniorů U19 – neděle 9.00: BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice. Žákovská liga starších žáků U15 – sobota 15.00: Vyšehrad – BK Klatovy, neděle 10.00: BK Kladno - BK Klatovy. Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 14.00: BC Slaný – BK Klatovy. Krajský přebor nejmladších minižáků U11 – neděle 11.00 a 13.00: BK Klatovy – Slavoj Tachov.

Rugby

1. liga RAGBY XV, skupina Čechy – neděle 15.00: Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice – RC Mountfield Říčany B (hř. Nýrsko). Dětský turnaj dětí do 12 let – sobota 10.00: domácí turnaj Rugby Šumava Nýrsko v podání dětí v kategorii do dvanácti let (hř. Nýrsko).

Národní házená

Oblastní přebor národních házenkářů – neděle 11.00: TJ Vřeskovice – TJ Všenice B. Oblastní přebor národních házenkářek – sobota 13.00: TJ Sokol Chudenice – Sokol Dobřív, neděle 9.30: TJ Plzeň-Újezd – TJ Sokol Chudenice.

Běh, běžecký sport

Husínský kros – sobota 10.00: v sobotu se v Tajanově u Klatov koná 12. ročník Husínského krosu, který je součástí letošního seriálu běhů mimo dráhu (Ešus liga). Prezentace závodníků (startují pouze dospělí) je v 8.30 hodin. Muži běží tři okruhy, ženy dva. Jeden okruh měří přibližně 3,6 km. Startovné činí 70 Kč. Více na webu www.esusliga.webnode.cz.



Horský půlmaraton Sušice – sobota 10.00: společnost Sportheart v čele s ředitelkou závodu Lucií Hrabovou pořádá jubilejní 10. ročník Horského půlmaratonu Sušice, který se koná na ostrově Santos. Registrace od 8.30 do 9.30 hodin, start od 10 do 12 hodin. Hlavním bodem je půlmaraton (21,1 km), ale zájemci se mohou těšit i na štafety (2x 10,55 km) či kategorii handicap / hobby (12,1 km). Připraveny jsou také dětské závody. Více ZDE.

