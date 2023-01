Lední hokej

2. liga, skupina západ (nadstavba B) – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Benátky nad Jizerou. Společná liga Plzeňského a karlovarského kraje – neděle 16.30: HC Klatovy B – HC Baník Sokolov B. Krajská soutěž, skupina A – sobota 15.15: HC Chotíkov – TJ START Luby, neděle 18.45: Sokol Malá Víska – HC Klaustimber (zimní stadion Klatovy). Klatovská hokejová liga – sobota 20.15: AHC Dynamo – AHC Gladiators, neděle 9.15: HC West Indian 2018 – HC Warriors Kdyně (oba zápasy se hrají na zimním stadionu Klatovy).

Parádní úvod k bodovému zisku nepomohl. Hokejisté Startu podlehli silné Saxaně

Šumavská liga amatérského hokeje – neděle 11.00: AHC Vačice – HC Tango Klatovy, 12.40: HC Vícenice – HC 2009 Nýrsko, 14.30: HC Poběžovice – HC Tomahawk, 20.45: HC Vizi Auto – HC El Barto (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v klatovech). Regionální hokejová liga dorostu – sobota 12.55: HC Klatovy – HC Rokycany. Hokejová liga mladších žáků A – sobota 10.30: HC Klatovy – HC Škoda Plzeň.

Klatovské béčko nestačilo na Nejdek, Rebelové potvrdili roli papírového favorita

Florbal

Liga starších žáků – sobota 8.55: Sport Club Klatovy – SK Jiskra Domažlice, 11.05: Sport Club Klatovy – SK Interobal Plzeň, 12.20: Sport Club Klatovy – FBC Rokycany (všechny zápasy se hrají v hale Slavia VŠ Plzeň na Borech).

Moc pozitivního se na našem výkonu najít nedá, procedil kouč mladých florbalistů

Plzeňská liga elévů (3+1) – neděle 13.30: Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Plzeň červení, 14.00: Sport Club Plzeň červení – FBŠ Slavia Plzeň girls, 14.30: Sport Club Plzeň červení – FBŠ Slavia Plzeň red, 15.30: Horšovský Týn (OPEN) – Sport Club Klatovy červení, 16.30: Sport Club Klatovy červení – FbC Plzeň white (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Slavia VŠ Plzeň).

Florbalistkám se na domácí půdě dařilo, ze tří bitev ukořistily dvě vítězství

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Kobra Stars Bolešiny – PS Křeč Mochtín, 10.00: Plánice – Devils Klášter, 11.00: Topovky Řenče – Andělky Chanovice (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

FOTO: Utkání mělo velké tempo, říká Sojka, který opět nastoupil proti své krvi

Volejbal

Krajský přebor volejbalistek I. třídy – sobota 10.00 a 14.00: TJ Sokol Plzeň-Skvrňany – SK Volejbal Klatovy B, neděle 10.00 a 14.00: SK Volejbal Klatovy – TJ Kladruby u Stříbra. Krajský přebor dívek do 20 let – neděle 9.00: TJ Sokol Plzeň Letná – SK Volejbal Klatovy, 12.00: SK Volejbal Klatovy – Košutka Plzeň, 13.00: VK Rokycany – SK Volejbal Klatovy (zápasy se hrají na Letné).

Moc jsme se neprosazovaly v útoku, litovala Petrmichlová po prohrách s lídrem

Fotbal

Zimní příprava – sobota 11.00: FC Viktoria Plzeň B – SK Klatovy 1898 (UMT Luční, Plzeň). Pohár PKFS, 2. kolo – sobota 14.00: TJ Sušice – TJ Sokol Lhota.

Chceme zapojit mladíky, říká klatovský kouč Hoffmann před startem zimní přípravy

Stolní tenis

1. liga stolních tenistek, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy – SKST Vlašim B, 15.00: KST Klatovy – TJ Slavoj Praha (oba zápasy se hrají v tělocvičně ZŠ Masarykova). Divize stolních tenistů – sobota 9.00: KST Klatovy – KOC Sušice, 15.00: TJ Sokol Bor B – KOC Sušice, KST Klatovy – SKUŘ Plzeň B.

Sušice už dře! V plánu má několik přáteláků i běžecké galeje. Co říká trenér?

Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 10.30: TJ Sokol Lhůta B – TJ Sokol Plánice, TJ Sokol Plzeň V. B – TJ STOTEN Horažďovice, 16.00: TJ Sokol Plzeň V. B – TJ Sokol Plánice. Krajský přebor 1. třídy, skupina B – sobota 9.00: KST Hrádek – TJ STOTEN Horažďovice B, KST Klatovy B – TJ Sokol Těně, 14.00: TJ Sokol Plzeň V. A – TJ STOTEN Horažďovice B, KST Klatovy B – TJ Sokol Mirošov. Krajský přebor 2. třídy, skupina B – sobota 10.00: TJ Sokol Blížejov – KOC Sušice B, 15.00: TJ Sokol Pocinovice B – KOC Sušice B.

Letos mi to zatím nejde, ale věřím, že se to zlepší, přeje si šumavský laufař

Basketbal

2. liga basketbalistů, skupina A – sobota 18.30: BK Klatovy – BK Beroun, neděle 15.00: BK Klatovy – BŠ Slavia Praha. Nadregionální liga kadetů (basketbalisté do 17 let) – sobota 10.30: BK Sokolov – BK Klatovy. Celostátní liga kadetek (do 17 let) – sobota 9.30: BK Klatovy – Tygři Praha B, neděle 11.00: BK Klatovy – BC Slaný. Žákovská liga mladších žáků, LIGA A – sobota 16.30: BK Klatovy – Sokol Písek, neděle 13.00: BK Klatovy – Medvědi Tábor. Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 12.00: BK Klatovy – Lokomotiva Karlovy Vary, neděle 9.00: BK Klatovy – BK Levhartice Chomutov.

Pozn.: program jednotlivých akcí se může z důvodu vzájemné domluvy klubů, nebo například rozhodnutí příslušných orgánů konkrétních soutěží změnit.

Klatovské naděje sbíraly cenné zkušenosti na domácím basketbalovém turnaji