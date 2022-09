Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 16.30: Hořovice – SK Klatovy 1898. Krajský přebor – neděle 10.30: Holýšov – FK Okula Nýrsko. I. A třída – sobota 16.30: Start Luby – Sušice, neděle 10.15: Sokol Mochtín – Košutka.

Okula trápila obra. Kluky musím pochválit, říkal i přes porážku trenér Kalivoda

I. B třída, skupina B – pátek (dnes) 18.00: Dobřany – Kovodružstvo Strážov (hř. Dobřany II + UO), sobota 10.30: Měcholupy – Chotěšov, 16.00: Sokol Pačejov – Losiná, neděle 13.00: Chanovice – Bolešiny, 16.00: SK Klatovy 1898 B – Štěnovice, 16.30: Svatobor Hrádek – Blovice, Horažďovice – Svéradice.

PODÍVEJTE SE: Strážov obral Měcholupy. Je to pro nás povzbuzení, tvrdí Denk

Okresní přebor – sobota 16.30: Dlouhá Ves – Vrhaveč, Nezamyslice – Hradešice, Švihov – Chudenice, Janovice – Malý Bor, neděle 15.00: Plánice – Kašperské Hory, Veřechov – Nýrsko B, 16.30: Sušice B – Start Luby B.

OKRESNÍ PŘEBOR: Béčko Startu je novým králem, rezerva Sušice dominovala

III. třída – sobota 16.00: FK Budětice 2012 – TJ Měcholupy B (hř. Rabí), 16.30: Žihobce – Svatobor Hrádek B, Kolinec – Svéradice B, neděle 14.00: Sokol Hartmanice – Velké Hydčice, 15.00: Sokol Měčín – Železná Ruda, 16.00: Běšiny – Mochtín B, 16.30: Dukla Janovice B – Bolešiny B.

III. TŘÍDA: Kolinec poprvé v sezoně neuspěl, Budětice přehrály Železnou Rudu

IV. třída, skupina A – sobota 16.30: Dlažov – Start Dešenice, neděle 16.00: Neznašovy – Spůle, Kovodružstvo Strážov B – Vrhaveč B. IV. třída, skupina B – sobota 16.30: Myslív – Milčice, neděle 15.00: Zavlekov – Kvasetice, 16.30: Ježovy – Křenice. IV. třída, skupina C – sobota 16.30: Nalžovské Hory – Hory Matky Boží, Sušice C – Žichovice, Sokol Hradešice B – Velhartice. Česká divize žen, skupina C – neděle 15.00: TJ Mokré – SK Klatovy 1898.

IV. TŘÍDA: Nalžovské Hory uspěly v Žichovicích, tři body slaví také Zavlekov

Česká divize dorostu – sobota 10.00: Klatovy U19 – Hořovice U19 (hřiště Janovice nad Úhlavou), 12.15: Klatovy U17 – Hořovice U17 (hřiště Janovice nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Svatobor Hrádek/Horažďovice – Sportovní škola Plzeň (hř. Hrádek).

Asi by tomu slušela remíza, ale za tři body jsme rádi, rozplýval se kouč Šedivý

Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Sv. Hrádek/Horažďovice – Sportovní škola Plzeň (hř. Hrádek). Krajská soutěž dorostu, skupina B – pátek (dnes) 17.30: Luby/Švihov – Spálené Poříčí (hř. Švihov), sobota 10.00: Nýrsko – Svéradice/Chanovice, Sušice – Plzeň Letná, Hradešice/Kvasetice – Žákava (hř. Hradešice), neděle 10.00: Kolinec – Blovice. Česká liga žáků U13 – sobota 13.00: Rokycany – SK Klatovy 1898.

Doma byl Hrádek vždycky silný a letos tomu nebude jinak, jásal Brabec po výhře

Česká liga žáků U12 – sobota 13.00: Rokycany – Klatovy. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Stříbro – Horažďovice/Sv. Hrádek, Luby – Vejprnice, neděle 10.00: Nýrsko/Železná Ruda – Křimice, Klatovy – Domažlice, 14.30: Rapid Plzeň – Sušice. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Stříbro – Horažďovice/Sv. Hrádek, Luby – Vejprnice, neděle 12.00: Nýrsko/Železná Ruda – Křimice, Klatovy – Domažlice, 16.30: Rapid Plzeň – Sušice.

PODÍVEJTE SE: Famózní publikum a hattrick kanonýrky, tři body zůstaly na Rozvoji

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek B – Kovodružstvo Strážov (hř. Horažďovice), 13.00: Pačejov/Chanovice – Kolinec (hř. Pačejov), neděle 10.00: Bolešiny – Chudenice/Koloveč, Švihov – Luby B. Okresní přebor mladších žáků – sobota 12.00: Horažďovice/Sv. Hrádek B – Sušice B (hř. Horažďovice), 13.00: Chanovice/Kasejovice – Bolešiny (hř. Chanovice), neděle 10.00: Start Luby B – Strážov.

OBRAZEM: Podívejte se na výhru fotbalistů Klatov objektivem Jindřicha Schovance

Lední hokej

Klatovská hokejová liga – sobota 11.30: HC Čápi – AHC Dynamo, 13.10: Warriors Kdyně – AHC Gladiators (oba zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 19.30: HC El Barto – HC Vícenice, neděle 11.30: AHC Vačice – HC Vizi Auto, 16.00: HC Tango Klatovy – HC Poběžovice, 17.40: HC 2009 Nýrsko – HC El Barto, 19.30: HC Vícenice – HC Tomahawks (všechny zápasy se hrají v Klatovech).

Klatovští hokejisté skolili německý Black Hawks, hattrickem se zaskvěl Ženíšek

Příprava, dorost - sobota 16.45: HC Klatovy – HC Rokycany. Liga mladších žáků B – sobota 9.15: HC Klatovy – HC Domažlice. Liga mladších žáků A – neděle 9.15: HC Klatovy – HC Hvězda Praha. Liga starších žáků B - neděle 10.00: Meteor Třemošná – HC Klatovy.

Národní házená

Oblastní přebor mužů – neděle 16.00: Sokol Blovice – Vřeskovice. Oblastní přebor žen – neděle 15.00: Sokol Chudenice – Sokol Štěnovice.

Denisa Šlajsová si v Římě vyplavala osobní rekord na prsařské padesátce

Florbal

Liga starších žáků, skupina 1 (4. koš) – sobota 9.50: Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb, 11.30: Sport Club Klatovy – FBC Plzeň blue, 12.20: Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň girls (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Základní školy Čapkova ulice v Klatovech).

Úspěch klatovské sportovní střelby: Jaklová slaví titul, Čiperová má stříbro

Basketbal

Žákovská liga starších žáků U15, skupina A – sobota 15.30: BK Klatovy – BK Kladno, neděle 9.00: BK Klatovy – Sokol Kbely. Celostátní liga juniorů U19, skupina A – sobota 18.00: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem, neděle 11.00: BK Klatovy – Válečníci Děčín. Krajský přebor starších minižáků U13 – neděle 8.30: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy, 10.15: BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice (oba zápasy se hrají v tělocvičně 28. ZŠ v Plzni).

OBRAZEM: Sušice padla a klesla na třetí místo. Soupeř byl silnější, uznal Hrubec

Malá kopaná

Letní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Sokolky Neznašovy – Andělky Chanovice, 10.00: Devils Klášter – Kobra Stars Bolešiny, 11.00: Topovky Řenče – PS Křeč Mochtín (všechny zápasy se hrají v Řenčích).

OBRAZEM: Pačejov schytal další výprask, výkon kapitána na Štěnovice nestačil