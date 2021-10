Lákadlem fotbalového programu coby nejpopulárnějšího sportu světa bude bezpochyby sobotní šlágr 14. kola FORTUNA divize A mezi domácím SK Klatovy 1898 a vedoucím týmem z Přeštic. Zajímavý zápas však bude k vidění také v Lubech, kam k derniéře podzimní části krajské I. A třídy přijede Sušice.

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 14.30: Klatovy – Přeštice. Krajský přebor – sobota 11.00: Lhota – Nýrsko. I. A třída – sobota 10.00: Svéradice – Kralovice, 14.30: Mochtín – Petřín Plzeň B, 15.30: Luby – Sušice, Sv. Hrádek – Mýto B. I. B třída, skupina B – sobota 10.30: Klatovy B – Blovice, 15.30: Chlumčany – Bolešiny, Kasejovice – Pačejov, Vrhaveč – Chotěšov, Chanovice – Horažďovice, neděle 10.15: Přeštice B – Měcholupy.

Okresní přebor – sobota 11.00: Chudenice – Sušice B, 14.00: Švihov – Dlouhá Ves, Janovice – Nýrsko B, neděle 14.00: Malý Bor – Strážov, Luby B – Měčín, Mochtín B – Kašperské Hory, Hradešice – Nezamyslice. III. třída – pátek 18.00: Janovice B – Budětice (UO), sobota 11.00: Hartmanice – Plánice, 14.00: Kolinec – Železná Ruda, Svéradice B – Běšiny, Velké Hydčice – Bolešiny B, Žichovice – Sv. Hrádek B, neděle 13.00: Velhartice – Veřechov.

Česká divize dorostu staršího dorostu – sobota 10.00: Malše Roudné – Klatovy. Česká divize mladšího dorostu – sobota 12.15: Malše Roudné – Klatovy. Krajský přebor staršího dorostu – neděle 11.00: Nýrsko – Luby/Švihov. Krajský přebor mladšího dorostu – 13.15: Nýrsko – Luby/Švihov. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Letná – Hradešice/Nalžovské Hory, Klášter – Sušice, Radkovice – Kolinec.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Doubravka – Nýrsko/Železná Ruda, Vejprnice – Horažďovice/Sv. Hrádek, Sušice – Košutka, Luby – Klatovy. Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Doubravka – Nýrsko/Železná Ruda, Vejprnice – Horažďovice/Sv. Hrádek, Luby – Klatovy, 12.00: Sušice – Košutka. Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Pačejov/Svéradice – Švihov (hř. Pačejov), neděle 10.00: Luby B – Bolešiny, Strážov – Klatovy B. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Kolinec – Chudenice, neděle 11.45: Luby B – Bolešiny, 13.00: Strážov – Horažďovice/Hrádek B.

Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 17.30: SHC Klatovy – IHC Králové Písek. Krajská liga – sobota 17.00: HC Mariánské Lázně – HC Klatovy B. Krajská soutěž, skupina A – neděle 17.15: Sokol Malá Víska – HC Buldoci Stříbro.

Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 14.30: HC 2009 Nýrsko – AHC Dynamo, 20.30: AHC Vačice – HC Poběžovice, neděle 12.00: HC Vizi Auto – HC Tango Klatovy, 13.40: HC Tomahawk – HC Marsy Klatovy, 19.00: HC Čápi – AHC Vačice (Všechny zápasy se hrají na zimním stadionu Klatovy). Dudák přebor (meziokresní přebor Jihočeského kraje) – neděle 16.00: TJ Sušice – HC Horažďovice.

Florbal

Přebor starších žáků – neděle 9.00: Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Klatovy, 11.00: Sport Club Klatovy – Toužim, 12.20: Sport Club Klatovy – FBC Plzeň blue (všechny zápasy se hrají v hale v Horšovském Týně). Plzeňská liga elévů (3+1) – sobota 9.30: FBC Rokycany – Sport Club Klatovy, 10.30: Sport Club Klatovy – Tachov černí, 11.00: Tachov zlatí – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají v hale ZŠ Čapkova v Klatovech).

1. liga dorostenek – sobota 14.30: Sport Club Klatovy – TJ Plamen Chodov, 18.15: Sport Club Klatovy – FBC Rokycany (oba zápasy se hrají v hale ZŠ Čapkova v Klatovech).

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A – sobota 14.00: Lochovice – KST Klatovy, neděle 10.00: Hořovice – KST Klatovy. 1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy – Slovan KST Bohnice B, 16.30: KST Klatovy – Slovan KST Bohnice. Divize mužů – sobota 8.00: KOC Sušice – Sokol Plzeň V. B, 13.00: KOC Sušice – Sokol Plzeň V.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 9.00: Dioss Nýřany B – KST Klatovy B, 10.00: KOC Sušice B – Slavoj Stod B, Sokol Horažďovice – TJ Zdemyslice, 14:00: Dioss Nýřany – KST Klatovy B, 15.30: KOC Sušice B – TJ Zdemyslice, Sokol Horažďovice – Slavoj Stod B. Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 8.00: Sokol Horažďovice B – Sokol Kdyně B, 9.00: KST Klatovy C – KOC Sušice C, 13.00: Sokol Horažďovice B – Sokol Kdyně C.

Okresní přebor 1. třídy – pondělí 18.00: Lapák Třebomyslice – Bageta Dolany, Sokol Klatovy – KOC Sušice D, ST Nýrsko – Tým Drslavice. Okresní přebor 2. třídy – pondělí 18.00: Sokol Horažďovice C – Tým Drslavice B, Sokol Klatovy B – Svrčovec B, Sokol Strážov B – AC Lhůta, KOC Sušice E – TJ Žichovice, KOC Sušice F – ST Nýrsko B.

Ostatní sporty

Basketbal - západočeská liga žen – sobota 17.00: Sokol Toužim – BK Klatovy B. Rugby - 2. liga - neděle 15.00: Rugby Šumava Nýrsko - Ammor Kralupy/Rakovník/Plzeň. Běžecký sport - 5. ročník Běhu Podzimní ŘAKOM v Dolanech u Klatov - sobota 9.00. Více v článku s odkazem níže.