Okresní přebor – sobota 15.00: Okula Nýrsko B – Malý Bor, 17.00: SK KOVO Strážov – Kašperské Hory, Dlouhá Ves, Nezamyslice, Janovice – Chudenice, neděle 15.00: Měčín – Švihov, 16.00: Start Luby B – Sokol Mochtín B, 17.00: TJ Sušice B – Sokol Hradešice, pondělí (dohrávky 15. kola) 15.15: SK KOVO Strážov – Švihov, 17.00: TJ Nezamyslice – Kašperské Hory.

III. třída – pátek (dohrávky 15. kola) – 15.00: Veřechov – Žichovice, 16.00: Běšiny – Ž. Ruda, Hartmanice – V. Hydčice, 18.00: Bolešiny B – Svéradice B, sobota 14.00: Hartmanice – Ž. Ruda, 16.00: Budětice – Plánice (hř. Rabí), neděle 15.00: Sv. Hrádek B – Svéradice B, Veřechov – Velké Hydčice, 16.00: Velhartice – Kolinec, Bolešiny B – Běšiny, Janovice B – Žichovice.

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo – sobota 17.00: Dešenice – Měcholupy B, TJ Sušice C – TJ Žihobce, neděle 15.00: Křenice – Milčice. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo – sobota 14.00: Kvasetice – Zavlekov, 17.00: Myslív – Spůle, neděle 16.00: Ježovy – Hradešice B. IV. třída, skupina o 13. až 17. místo – sobota 16.30: N. Hory – Vrhaveč B (hř. V. Bor), 17.00: Dlažov – Hory Matky Boží.

Česká divize dorostu – sobota 10.00: SK Klatovy 1898 U19 – TJ Přeštice U19, 12.15: SK Klatovy 1898 U17 – TJ Přeštice U17 (oba zápasy se hrají v Janovicích nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Staňkov/Holýšov – Luby/Švihov (hř. Staňkov).

Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Staňkov/Holýšov – Luby/Švihov (hř. Staňkov). Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Kozolupy – Kolinec, 10.30: Sparta Radkovice – TJ Sušice, neděle 10.00: Klášter – Hradešice/Nalžovské Hory. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: TJ Přeštice – Horažďovice/Sv. Hrádek, Start Luby – FK Tachov, TJ Sušice – Křimice, Klatovy – Nýrsko/Železná Ruda.

Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Luby – Tachov, Klatovy – Nýrsko/Ž. Ruda, 12.00: TJ Přeštice – Horažďovice/Sv. Hrádek, Sušice – Křimice. Okresní přebor starších žáků – pátek (dohrávka 11. kola) 15.30: Pačejov/Svéradice – Luby B (hř. Pačejov), sobota 14.00: Pačejov/Svéradice – Strážov, neděle 10.00: Luby B – SK Klatovy 1898 B, Švihov – Bolešiny. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Kolinec – Strážov, Chudenice – Bolešiny, neděle 11.45: Luby B – Horažďovice/Sv. Hrádek B.

Národní házená

Oblastní přebor žen – neděle 15.00: TJ Sokol Chudenice – TJ Sokol Dobřív.

Rugby

První liga Ragby XV 2022 – neděle 14.00: Rugby Šumava Nýrsko/Rugby Club České Budějovice – RK Petrovice (JČU Na Sádkách, České Budějovice).

Běh, běžecký sport

Sušický horský běh – sobota 13.00: Oddíl atletiky TJ Sušice v čele s hlavním organizátorem Jaroslavem Uhrem pořádá v sobotu již 9. ročník Sušického horského běhu. Ten se koná po dvouleté – koronavirové – přestávce. Více informací o akci najdete v našem článku v odkaze níže, nebo na oficiálních webových stránkách závodu wwww.horskybeh.cz.

Basketbal

Easter Cup (8. ročník) – páteční program – mix do 11 let – 10.20: BK Medvědi Tábor – BK Strakonice (ZŠ Masarykova), 10.40: Slavoj BK Litoměřice – HB Basket Praha (hala CMS), 12.00: OSK Olomouc – BK Klatovy (Gymnázium), 15.40: Slavoj BK Litoměřice – BK Medvědi Tábor (ZŠ Masarykova), 16.00: OSK Olomouc – BK Strakonice (Gymnázium), 17.00: BK Klatovy – HB Basket Praha (Gymnázium).

Chlapci do 12 let, skupina A – 8.00: Gotha Rockets – TJ Sokol Kbely (ZŠ Masarykova), 11.00: FC Bayern München Basketball – HAKOR Merlins Crailsheim (Gymnázium), 11.20: BK Klatovy – Gotha Rockets (ZŠ Masarykova), 14.40: HAKRO Merlins Crailsheim – TJ Sokol Kbely (ZŠ Čapkova), BK Klatovy – FC Bayern München Basketball (ZŠ Masarykova), skupina B – 8.00: BC Kolín U12B – Science City Jena (Gymnázium), 10.00: Niners Chemnitz – Team Oberpfalz (Gymnázium), 13.00: BC Kolín U12B – BK Lokomotiva Plzeň (Gymnázium), 15.00: Science City Jena – Team Oberpfalz (Gymnázium), 15.40: Niners Chemniz – BK Lokomotiva Plzeň (ZŠ Čapkova).

Dívky do 12 let, skupina A – 8.00: TJ Sokol Kladno – Slovan Litoměřice (SPŠ Klatovy), HB Basket Praha – BK Klatovy (BK Klatovy), 13.00: HB Basket Praha – TJ Sokol Kladno bílé (hala CMS), 13.40: BK Klatovy – Slovan Litoměřice (ZŠ Masarykova), skupina B – 9.00: BK Strakonice – BCM Sokolov (SPŠ Klatovy), BK Vlčata Žďár – Sokol Kladno modré (Gymn.), 14.00: BCM Sokolov – BK Vlčata Žďár (Gymn.), Sokol Kladno modré – BK Strakonice (hala CMS).

Chlapci do 14 let – 8.00: BK Lions Jindřichův Hradec – BK Vlci Žďár (ZŠ Čapkova), 12.00: Gotha Rockets – Scienca City Jena B (ZŠ Čapkova), 12.20: BK Vlči Žďár – Vasas Academy (ZŠ Masarykova), 16.20: Gotha Rockets – BK Lions Jindřichův Hradec (hala CMS), 19.00: Science City Jena B – Vasas Academy (hala CMS), skupina B – 9.20: USK Praha – Niners Chemnitz (ZŠ Čapkova), 10.40: Slavoj BK Litoměřice – FC Bayern München Basketball (ZŠ Čapkova), 16.40: USK Praha – FC Bayern München Basketball (ZŠ Čapkova), 18.00: Niners Chemnitz – Slavoj BK Litoměřice (SPŠ Klatovy), skupina C – 12.40: Team Oberpfalz – BK Klatovy (SPŠ Klatovy), 13.20: Science City Jena A – Basket Brno (ZŠ Čapkova), 18.00: BK Klatovy – Science City Jena A (ZŠ Masarykova), 19.20: Team Oberpfalz – Basket Brno (SPŠ Klatovy).

Dívky do 14 let – 10.00: BK Vlčice Žďár – Bayern, 11.20: BK Klatovy – BK Start Ostrava (oba zápasy se hrají v hale SPŠ Klatovy), 16.40: BK Start Ostrava – Bayern (ZŠ Masarykova), BK Klatovy – BK Vlčice Žďár (SPŠ Klatovy).

Chlapci do 15 let – 8.00: BK Kladno – Gotha Rockets (hala CMS), 9.00: USC Lipsko – BK Klatovy (BK Klatovy), 11.40: Verbania – Slavia Kroměříž (hala CMS), 14.20: BK Klatovy – Gotha Rockets (BK Klatovy), 15.00: BK Kladno – Slavia Kroměříž (hala CMS), 17.30: Verbania – USC Lipsko (hala CMS).

Dívky do 15 let – 10.20: ChemCats Chemnitz – USK Praha, 11.40: BK Klatovy – Pandy Čelákovice, 13.00: Bayern – BK Medvědice Beroun, 15.40: Pandy Čelákovice – USK Praha, 17.00: BK Medvědi Beroun – BK Klatovy, 18.20: Bayern – ChemCats Chemnitz (všechny zápasy se hrají v hale BK Klatovy).

Pozn.: 8. ročník Easter Cupu, jednoho z největších basketbalových turnajů mládežnického charakteru v Evropě, v Klatovech probíhá až do neděle. Více informací o turnaji včetně kompletního rozpisu zápasů na další dny najdete na stránkách www.eastercupklatovy.cz.

