Podívejte se v naší pravidelné páteční webové rubrice na to, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za sportem. V nabídce je (jako již obvykle) celá řada fotbalových zápasů, ale také basketbal, malá kopaná, národní házená či florbal. Vyberete si a vyrazíte někam?

Basketbalisté BK Klatovy začínají nový druholigový ročník. | Foto: Deník/Martin Mangl

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 16.30: Hořovice – Klatovy. Krajský přebor – sobota 13.00: Petřín Plzeň B – Okula Nýrsko. I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Sušice, 16.30: Start Luby – Slovan Plzeň. I. B třída, skupina B – 10.15: Sokol Mochtín – Sokol Losiná, 10.30: Spálené Poříčí – Strážov, 16.30: Blovice – Sv. Hrádek, Chanovice – Bolešiny, Horažďovice – Svéradice, neděle 15.00: Klatovy B – Starý Plzenec, 16.30: Švihov – Měcholupy.

Začínal v Lubech, pálil v Klatovech, teď fotbalista posílil prvoligový Hradec

Okresní přebor – sobota 16.30: Janovice – Chudenice, Nezamyslice – Hradešice, Dlouhá Ves – Malý Bor, Nýrsko B – Pačejov, neděle 15.00: Plánice – Luby B, 16.00: Vrhaveč – Kolinec, 16.30: Sušice B – Měčín. III. třída – sobota 13.30: Měcholupy B – Velké Hydčice, Hartmanice – Kašperské Hory, 16.00: Budětice – Železná Ruda (hř. Rabí), neděle 10.15: Milčice – Bolešiny B, 15.00: Veřechov – Mochtín B, 16.30: Svéradice B – Sv. Hrádek B, Janovice B – Ježovy. IV. třída, skupina A – sobota 16.30: Křenice – Strážov B, Švihov B – Vrhaveč B, neděle 13.30: Bezděkov – Dešenice (hř. Janovice), 16.00: Neznašovy – Spůle.

Stříkající emoce. Vítězný gól v nastavení, ale i červená pro oslavujícího kouče

IV. třída, skupina B – sobota 15.00: Žichovice – Sušice C, 16.30: Myslív – Hory Matky Boží, neděle 15.00: Zavlekov – Velhartice, 16.00: Hradešice B – Žihobce, Nalžovské Hory – Kvasetice. Česká divize žen, skupina C – sobota 15.00: Domažlice – Klatovy (UMT). Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: Klatovy – SENCO Doubravka (hř. Janovice). Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: Klatovy – SENCO Doubravka (hř. Janovice). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Košutka Plzeň – Start Luby (hř. Bolevec), Horažďovice & Svatobor Hrádek – Žákava (hř. Hrádek).

IV. TŘÍDA: Bezděkov si opět zastřílel, Nalžovské Hory deklasovaly Žihobce

Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Horažďovice & Sv. Hrádek – Radkovice (hř. Hrádek), Košutka Plzeň – Start Luby (hř. Bolevec). Krajská soutěž dorostu, skupina A – sobota 10.00: Strážov – Spálené Poříčí & Kasejovice, Hradešice & Pačejov – Svéradice & Chanovice, Kolinec – Blovice, neděle 10.00: Sušice – Nýrsko & Švihov. Česká divize žáků U15 – neděle 10.00: Motorlet Praha – Klatovy (hř. Kosoř). Česká divize žáků U14 – neděle 12.15: Motorlet Praha – Klatovy (hř. Kosoř). Česká divize žáků U13 – sobota 10.00: Táborsko – Start Luby, neděle 10.00: Benešov – Klatovy.

Klatovští florbalisté ve své divizní premiéře doma nestačili na Strakonice

Česká divize žáků U12 – sobota 10.00: Táborsko – Luby, neděle 10.00: Benešov – Klatovy. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Nýrsko – Stod & Chotěšov, neděle 10.00: Luby – Vejprnice. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Nýrsko – Stod & Chotěšov, Luby – Vejprnice. Okresní přebor starších žáků – neděle 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek B – Kolinec (hř. Horažďovice), Bolešiny – Švihov, Strážov – Chudenice & Koloveč, 15.00: Luby B – Pačejov & Chanovice. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Klatovy B & Mochtín – Luby B & Bolešiny (hř. Mochtín), 13.30: Švihov – Žichovice, neděle 12.00: Horažďovice – Bezděkov, 12.30: Kovorudružstvo Strážov – Chanovice & Kasejovice, 14.00: Sušice B – Sv. Hrádek.

FOTO: Ragbisté ve Vídni prohráli, ale zápas s rakouským celkem si všichni užili

Florbal

Divize mužů, skupina B – sobota 19.00: Sport Club Klatovy – FbC Kutná Hora, neděle 16.00: Sport Club Klatovy – SK Meťák České Budějovice (oba zápasy se hrají ve sportovní hale Základní školy Čapkova, Klatovy).

OBRAZEM: Rezerva Vrhavče skolila Neznašovy a slaví první vítězství v nové sezoně

Malá kopaná

Letní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Topovky Řenče – Kobra Stars Bolešiny, 10.00: Devils v Křeči – Andělky Chanovice (oba zápasy se hrají v Chanovicích, pořadatelkami jsou fotbalistky týmu Andělky Chanovice).

Zápas Mochtína? Bolely z něj oči. Nezasloužili jsme si bodovat, přiznal obránce

Basketbal

2. liga basketbalistů, skupina A – sobota 18.00: BK Klatovy – BC Benešov, neděle 11.00: BK Klatovy – TB České Budějovice. Celostátní liga kadetů U17 – sobota 14.00: LYNX Liberec – BK Klatovy, neděle 9.00: BA Sparta Praha – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žáků U14, skupina A – sobota 13.00: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy, neděle 10.00: Grizzlies – BK Klatovy.

OBRAZEM: Běšiny pokračují v krasojízdě, doma přejely Křenice a jsou první

Národní házená

Oblastní přebor národních házenkářů – neděle 11.00: TJ Vřeskovice – TJ Sokol Hromnice. Oblastní přebor národních házenkářek – neděle 10.00: TJ Sokol Štěnovice – TJ Sokol Chudenice.

III. TŘÍDA: Milčice těsně vyhrály, v Ježovech sklapla legendární Csaplárova past

Lední hokej

Šumavská liga amatérského hokeje - sobota 15.15: HC Tomahawk - HC Tango Klatovy, 16.55: HC 2009 Nýrsko - HC Vícenice, 18.45: HC Vizi Auto - HC Poběžovice. Klatovská hokejová liga - neděle 11.30: HC Čápi - HC Warriors Kdyně, 13.10: AHC Dynamo - Malá Víska B.

Klatovskou hokejovou ligu čeká druhá sezona, Indiány nahradilo béčko Malé Vísky