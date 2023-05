Podívejte se v naší pravidelné páteční rubrice, kam o prodlouženém víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou. V akci budou jako obvykle fotbalisté, ale také mladí basketbalisté i ragbisté. Milovníci běžeckého sportu si pak jistě nenechají ujít sváteční akci v Mochtíně, kde se koná již 51. ročník přespolního běhu.

Minulý víkend porazili klatovští fotbalisté (na snímku hráči v červených dresech) jihočeské Katovice, teď je čeká krajské derby v Plzni na Doubravce. | Foto: Jindřich Schovanec

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 17.00: SENCO Doubravka – Klatovy. Krajský přebor – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Nýrsko. I. A třída – sobota 17.30: Luby – Košutka Plzeň, neděle 17.00: Sušice – Bolevec, 17.30: Mochtín – Rokycany B.

I. B třída, skupina B – pátek 18.00: Svatobor Hrádek – Kovodružstvo Strážov, sobota 16.00: Sokol Pačejov – Dobřany, 17.00: Horažďovice – Bolešiny, 17.30: Blovice – Svéradice, Chotěšov – Sokol Štěnovice, neděle 15.00: Klatovy B – Pfeifer Chanovice, 16.00: Měcholupy – Losiná.

Okresní přebor – sobota 14.00: Sokol Plánice – Sušice B, 16.00: Okula Nýrsko B – Sokol Chudenice, 17.00: Švihov – START Luby B, Sokol Nezamyslice – Tatran Dlouhá Ves, Dukla Janovice – Kašperské Hory, neděle 15.00: Veřechov – Hradešice, 16.00: Malý Bor – Vrhaveč, pondělí 15.00: Kašperské Hory – Plánice (dohrávka 18. kola), Nýrsko B – Veřechov (dohrávka 18. kola), 17.00: Hradešice – Nezamyslice (dohrávka 18. kola).

III. třída – sobota 17.00: Žihobce – Mochtín B, Kolinec – Měcholupy B, neděle 15.00: Měčín – Budětice, 16.00: Běšiny – Hartmanice, 17.00: Janovice B – Železná Ruda, Bolešiny B – Tatran Velké Hydčice, Sv. Hrádek B – Svéradice B, pondělí 14.00: Svéradice B – Sokol Kolinec (dohrávka 18. kola).

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo – sobota 16.30: Nalžovské Hory – Ježovy, 17.00: Dešenice – Neznašovy, Sušice C – Milčice. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo – sobota 14.00: Kvasetice – Velhartice, Hory Matky Boží – Vrhaveč B, neděle 16.30: Zavlekov – Strážov B, pondělí 14.00: Velhartice – Hory Matky Boží (dohrávka 2. kola). IV. třída, skupina o 13. až 18. místo – sobota 16.00: Žichovice – Hradešice B, 17.00: Myslív – Spůle, Křenice – Dlažov, pondělí 14.00: Dlažov – Sokol Hradešice B, Spůle – Žichovice (hř. Pocinovice).

Česká divize žen, skupina C – neděle 10.30: Klatovy – Blatná. Česká divize dorostu – sobota 10.00: Klatovy U19 – ČLU Beroun U19 (hř. Janovice), 12.15: Klatovy U17 – ČLU Beroun (hř. Janovice). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek – Sportovní škola Plzeň (hř. Hrádek).

Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Horažďovice & Sv. Hrádek – Sportovní škola Plzeň (hř. Hrádek). Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Svéradice & Chanovice – Spálené Poříčí (hř. Svéradice), Hradešice & Kvasetice – Klášter (hř. Hradešice), neděle 10.00: Sušice – Luby & Švihov B, Kolinec – Letná, Nýrsko – Žákava, pondělí 11.00: Klášter – Sušice (14. kolo).

Česká liga ml. žáků, sk. A (nadstavba S) – neděle 10.00: Benešov U12 – Klatovy U12, Benešov U13 – Klatovy U13. KP starších žáků – sobota 10.00: Sušice – Vejprnice, Nýrsko & Železná Ruda – Stříbro, Klatovy – Horažďovice & Sv. Hrádek. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Sušice – Vejprnice, Nýrsko & Železná Ruda – Stříbro, Klatovy – Horažďovice & Sv. Hrádek.

Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek B – Chanovice & Kasejovice (hř. Horažďovice), 13.30: Sušice B – Strážov, neděle 10.00: Luby B – Bolešiny. Okresní přebor starších žáků, skupina o 1. až 4. místo – sobota 10.00: Kolinec – Strážov, neděle 10.00: Horažďovice B – Luby B. Okresní přebor starších žáků, skupina o 5. až 8. místo – sobota 13.00: Pačejov – Bolešiny, neděle 14.00: Švihov – Chudenice.

Ostatní sporty

BASKETBAL - Nadregionální liga kadetů (do 17 let) – pátek 18.00: BK Klatovy – Kelti Nové Strašecí. Celostátní liga kadetek (do 17 let) – neděle 10.00: BK Klatovy – DbaK Plzeň. RUGBY - 1. liga RAGBY XV, nadstavba – neděle 14.30: RC Bystrc – Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice.

Běh, běžecký sport

Mochtínský přespolní běh - pondělí 10.00: v pondělí 8. května se v Mochtíně na Klatovsku uskuteční již 51. ročník Mochtínského přespolního běhu, který pořádá TJ Sokol Mochtín v rámci projektu ČUS „Tipsport Sportuj s námi“.



Závod je v kategorii dospělých součástí Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu. Více informací o akci dostanete u ředitele závodu Tomáše Dolejše na telefonním čísle 734 360 558, nebo na e-mailové adrese: td82@seznam.cz. Kompletní propozice a další info najdete ještě ZDE.

