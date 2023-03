Podívejte se v naší pravidelné rubrice, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou. V akci budou fotbalisté, fotbalistky, volejbalisté i jejich krásnější kolegyně. Na své si ovšem přijdou i fanoušci basketbalu, florbalu, ragby či motorsportu.

Kontrolní závod v klasickém enduru (Strážovice u Pačejova) - 2022. | Foto: Jan Kubita

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 15.00: FC Rokycany – SK Klatovy 1898. Krajský přebor – sobota 15.00: FK Okula Nýrsko – SK Rapid Plzeň. I. A třída – sobota 15.00: TJ START Luby – SSC Bolevec, neděle 15.00: TJ Sokol Mochtín – TJ Sušice. I. B třída, skupina B – sobota 15.00: TJ Pfeifer Chanovice – FK Svéradice, SK Bolešiny – TJ Sokol Štěnovice, TJ Sokol Pačejov – TJ Chotěšov, TJ Sokol Blovice – SK Kovodružstvo Strážov, FK Horažďovice – TJ Svatobor Hrádek, neděle 18.00: SK Klatovy 1898 B – TJ Měcholupy (UMT).

Fotbalista Holík: Terén? Pro oba týmy byl stejný, na něj se nemůžeme vymlouvat

Okresní přebor – sobota 15.00: FC Švihov – TJ Sokol Veřechov (hř. Měcholupy 2), Dukla Janovice – TJ Sokol Vrhaveč, Tatran Dlouhá Ves – TJ Sokol Hradešice, TJ Nezamyslice – FK Okula Nýrsko, neděle 15.00: TJ Sokol Plánice – SK Malý Bor 1929, TJ START Luby B – TJ Kašperské Hory, TJ Sušice B – Chudenice.

Fotbalový skandál ve Veřechově! Fanoušek napadl zkušeného rozhodčího

III. třída – sobota 10.15: TJ Měcholupy B – SRK Železná Ruda, 12.00: Sokol Hartmanice – TJ Sokol Mochtín B, 15.00: Sokol Kolinec – TJ Žihobce, FK Budětice 2012 – FK Svéradice B (hř. Rabí), neděle 15.00: Dukla Janovice B – Tatran Velké Hydčice, TJ Sokol Běšiny – TJ Svatobor Hrádek B, TJ Sokol Měčín – SK Bolešiny B. Česká divize žen, skupina C – neděle 15.00: SK Klatovy 1898 – Calofrig Borovany (přírodní tráva na Rozvoji, nebo UMT - dle situace).

PODÍVEJTE SE: Úspěšná generálka. Klatovské fotbalistky sestřelily Blatnou

Česká divize dorostu U19 (fotbalisté do 19 let) – neděle 10.00: SK Klatovy 1898 – 1. FK Příbram B. Česká divize dorostu U17 (fotbalisté do 17 let) – neděle 12.15: SK Klatovy 1898 – 1. FK Příbram B. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: SK Klatovy 1898 – TJ Košutka Plzeň, TJ Sušice – FK Okula Nýrsko & SRK Železná Ruda, TJ START Luby – TJ Přeštice, neděle 10.00: FK Horažďovice 1920 & TJ Svatobor Hrádek – FC Křimice (hř. Hrádek).

Modrá, bílá, sušická síla! Fotbalisté mají klubovou hymnu, podívejte se

Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: SK Klatovy 1898 – TJ Košutka Plzeň, TJ Sušice – FK Okula Nýrsko & SRK Železná Ruda, TJ START Luby – TJ Přeštice, neděle 12.00: FK Horažďovice 1920 & TJ Svatobor Hrádek – FC Křimice (tento zápas se hraje na hřišti v Hrádku u Sušice).

Neuvěřitelný zápas! Za 30 minut dostali šest gólů, v závěru sahali po remíze

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga (14. kolo) – sobota 9.00: Devils Klášter – Andělky Chanovice, 10.00: Plánice – PS Křeč Mochtín, 11.00: Topovky Řenče – Sokolky Neznašovy (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

Trenér Cihlář po remíze na Smíchově: Bod bereme, na víc jsme tentokrát neměli

Volejbal

Krajský přebor volejbalistů I. třídy – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Mirošov. Krajský přebor volejbalistek I. třídy – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy – TJ Union Plzeň. Krajský přebor chlapců do 22 let – sobota 9.00: USK Slavia Plzeň U20 – SK Volejbal Klatovy, 11.00: SK Volejbal Klatovy – Volejbal Domažlice, 12.30: TJ Sokol Mirošov – SK Volejbal Klatovy.

Volejbalisté padli na Unionu. Špatný výkon, hlesl Netrval. Co ho ještě naštvalo?

Basketbal

Západočeská liga žen – sobota 18.00: TJ Slavoj Tachov – BK Klatovy. Celostátní liga juniorů U19 – sobota 17.00: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem, neděle 10.00: BK Klatovy – Sokol Vyšehrad. Žákovská liga starších žáků U15 – sobota 15.00: BK Klatovy – Sokol Písek. Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 13.00: Sokol Kladno – BK Klatovy.

FOTO: Druhá liga zachráněna! Klatovská výhra nad Benešovem a poděkování do Prahy

Florbal

2. regionální liga dorostu – sobota 11.20: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov, 13.40: Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb (oba zápasy se hrají v Městské sportovní hale Tachov). Plzeňská liga mladších žáků – sobota 9.50: Sport Club Klatovy dívky – FbC Plzeň blue, 11.30: Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň red, 12.20: Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň white (všechny zápasy se hrají v hale Slavie VŠ Plzeň na Borech).

Šrail: Nikdy se mi nestalo, že bych měl problémy se spánkem, spokojený nejsem

Plzeňská liga elévů – neděle 9.00: Sport Club Klatovy – Go-Go Horšovský Týn, 10.20: FBŠ Gorily Plzeň oranžoví – Sport Club Klatovy červení, 11.40: Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň bílí, 12.40: Horšovský Týn OPEN TEAM – Sport Club Klatovy červení, 13.20: Sport Club Klatovy červení – FBC Rokycany (všechny zápasy se hrají v hale CMS Klatovy).

Klatovští skončili čtvrtí. Sušice se vyhnula přímému sestupu, možná

Ostatní sporty

RUGBY – 1. liga Ragby XV – sobota 16.00: RC Mountfield Říčany B – Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice. LEDNÍ HOKEJ – sobota (od 9.15 hodin) a neděle (od 8.00 hodin): hokejový turnaj HC Klatovy pro ročníky 2011 až 2012. MOTORSPORT – Enduro Strážovice – sobota 7.30: kontrolní závod JBR enduro teamu Pačejov. Více informací naleznete ZDE.

FOTO, VIDEO: Ragbisté si zahráli na národním stadionu, Petrovicím ale podlehli