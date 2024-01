Západočeská liga žen - sobota 14.00: BK Klatovy - BaK Plzeň B. Nadstavba o postup do baráže o extraligu U17 (kadeti, basketbalisté do 17 let) - sobota 16.30: BK Klatovy - BK Brandýs nad Labem, neděle 11.00: BK Klatovy - Jižní Supi. Nadregionální liga kadetů U17 - sobota 10.00: BK Příbram 2000 - BK Klatovy B. Žákovská liga mladších žáků U14 - sobota 19.00: BK Klatovy - BC Benešov, neděle 9.00: BK Klatovy - Medvědi Tábor.

Krajský přebor 2. třídy, skupina A - sobota 8.00: TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Dobřany C, KOC Sušice B - TJ Sokol Blížejov, 9.00: TJ Nýřany C - KST Klatovy B, 13.00: KOC Sušice B - TJ Dobřany C, TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Sokol Blížejov, 14.00: TJ Sokol Bor C - KST Klatovy B.