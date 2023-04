Podívejte se v naší pravidelné páteční rubrice, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou. Program je kvůli velikonočním svátkům značně okleštěný, ale i tak si na své přijdou fanoušci fotbalu, mládežnického basketbalu i ragby. Vyrazíte někam?

Od pátku do pondělí je v okrese Klatovy na programu celá řada zápasů dospělých, ale i mládežnických kategorií. V akci budou také fotbalisté Strážova (modří). | Foto: Jindřich Schovanec

Fotbal

FORTUNA divize A - pátek 16.30: Jiskra Domažlice B – Klatovy. Krajský přebor – sobota 10.15: Tachov – Nýrsko, pondělí 16.30: Nýrsko – Rapid Plzeň. I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Sušice, 16.00: Luby – Smíchov Plzeň.

Nýrsko jde po čase znovu do boje. Pauza? Byla spíš na škodu, tvrdí trenér Okuly

I. B třída, skupina B – pátek 17.00: Měcholupy – Strážov, sobota 10.00: Pačejov – Štěnovice, 12.30: Dobřany – Chanovice, 16.30: Horažďovice – Losiná, neděle 14.00: Bolešiny – Svéradice, 15.00: Klatovy B – Svatobor Hrádek, pondělí 16.00: Kovodružstvo Strážov – Pfeifer Chanovice.

Body super, ale výkon byl slabý, uznal po další výhře Hrádku fotbalista Brabec

Okresní přebor – pátek 17.00: Dukla Janovice – Okula Nýrsko B, sobota 16.30: Nezamyslice – Chudenice, Švihov – Malý Bor (hř. Únějovice), neděle 15.00: Sokol Veřechov – Vrhaveč, Sokol Plánice – Sokol Hradešice, 15.30: Tatran Dlouhá Ves – START Luby B, 16.30: Sušice B – Kašperské Hory.

FOTO, VIDEO: Velmi důležité a cenné vítězství, radovala se trenérka fotbalistek

III. třída – sobota 13.30: Sokol Hartmanice – Měcholupy B, 16.00: Budětice – Železná Ruda, 16.30: Sokol Kolinec – Bolešiny B, Žihobce – Tatran Velké Hydčice, neděle 15.00: Měčín – Sokol Mochtín B, 16.00: Běšiny – Svéradice B, 16.30: Dukla Janovice B – Svatobor Hrádek B.

Fotbalista Boček je rád, že je zpět. Hattrick? Bude to asi drahé, tuší kanonýr

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo – sobota 16.30: START Dešenice – Sušice B, Milčice – Nalžovské Hory, neděle 16.30: Ježovy – Sokol Neznašovy. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo – sobota 13.30: Kvasetice – Hory Matky Boží, 16.30: Vrhaveč B – Sokol Zavlekov, neděle 16.00: Strážov B – Velhartice. IV. třída, skupina o 13. až 18. místo – sobota 16.00: Sokol Hradešice B – Sokol Křenice, 16.30: Myslív – Žichovice, Dlažov – Spůle.

Lob à la Karel Poborský nestačil. Klatovské béčko prohrálo i třetí jarní zápas

Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: Klatovy – Písek B (hř. Janovice nad Úhlavou). Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: Klatovy – Písek B (hř. Janovice). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Luby & Švihov – Košutka Plzeň (hř. Luby), Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek.

Spravedlivý výsledek, uznal kouč Hradešic po bezbrankové remíze s béčkem Sušice

Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Luby & Švihov – Košutka Plzeň (hř. Luby), Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Luby & Švihov B – Klášter (hř. Měcholupy II), Radkovice – Nýrsko, Hradešice & Kvasetice – Spálené Poříčí (hř. Hradešice), Sušice – Žákava, neděle 10.00: Kolinec – Svéradice & Chanovice.

Tahali jsme za kratší konec, přiznal Plánička. Přesto jeho tým slavil výhru

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Luby – Horažďovice & Sv. Hrádek, Klatovy – Sušice. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Luby – Horažďovice & Sv. Hrádek, neděle 10.00: Klatovy – Sušice.

FOTO: Horažďovice ve Štěnovicích rozhodly až v závěru, výhru režíroval Boček

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Bolešiny – Horažďovice & Sv. Hrádek B, 13.30: Pačejov & Chanovice – Chudenice & Koloveč, 14.30: START Luby B – Kovodružstvo Strážov, neděle 10.00: Švihov – Kolinec (hř. Měcholupy II). Okresní přebor mladších žáků – sobota 13.00: Chanovice & Kasejovice – Sušice B (hř. Chanovice), 16.30: START Luby B – Horažďovice & Sv. Hrádek B, neděle 12.30: Kovodružstvo Strážov – Bolešiny.

Komise řešila hrubý faul i zápasnický takedown. Výsledek? Stopka na tři zápasy

Basketbal

Easter Cup – od čtvrtka do neděle se v osmi klatovských halách koná již 9. ročník Easter Cupu, tradičního turnaje v mládežnickém basketbalu. Letošního ročníku se účastní 76 týmů ze šesti zemí světa. Více informací včetně rozpisu zápasů jednotlivých kategorií najdete ZDE.

Tradiční Easter Cup přivítá více než sedmdesát týmů, novinkou jsou živé přenosy

Rugby

1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo) - neděle 13.00: RK Petrovice - Rugby Club České Budějovice & Rugby Šumava Nýrsko (hř. Petrovice).

FOTO, VIDEO: Nemyslím si, že je to demotivující, tvrdí ragbista po další prohře