Okresní přebor - sobota 14.30: Malý Bor - Kašperské Hory, Dukla Janovice - Sušice B, Nezamyslice - Sokol Vrhaveč, Švihov - Plánice, Sokol Chudenice - Hradešice, Okula Nýrsko B - Luby B, neděle 14.30: Veřechov - Dlouhá Ves.

III. třída - pátek 18.00: Janovice B - Budětice, sobota 14.30: Kolinec - Měčín, Žihobce - Hartmanice, neděle 14.30: Svéradice B - Mochtín B, Bolešiny B - Železná Ruda, Běšiny - Velké Hydčice, Svatobor Hrádek B - Měcholupy B. IV. třída, skupina B - neděle 14.30: Ježovy - Zavlekov (dohrávka 6. kola).

Česká divize žen, skupina C - neděle 10.30: Klatovy - Jiskra Domažlice. Česká divize dorostu U19 - sobota 10.00: Klatovy - Lokomotiva České Budějovice (hř. Janovice nad Úhlavou). Česká divize dorostu U17 - sobota 12.15: Klatovy - Lokomotiva České Budějovice (hř. Janovice nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu - neděle 10.00: Slavia Vejprnice - Horažďovice & Svatobor Hrádek, Start Luby & Švihov - Košutka Plzeň.

Krajský přebor mladšího dorostu - neděle 12.15: Slavia Vejprnice - Horažďovice & Svatobor Hrádek, Start Luby & Švihov - Košutka Plzeň. Krajská soutěž dorostu, skupina B - sobota 10.00: Svéradice & Chanovice - Start Luby & Švihov B (hř. Svéradice), Hradešice & Kvasetice - Kolinec (hř. Hradešice), neděle 10.00: Okula Nýrsko - Sušice.

Česká liga žáků U13 - neděle 10.00: Dynamo České Budějovice - Klatovy. Česká liga žáků U12 - neděle 10.00: Dynamo České Budějovice - Klatovy. Krajský přebor starších žáků - sobota 10.00: Tachov - Horažďovice & Sv. Hrádek, Klatovy - Nýrsko & Železná Ruda, Sušice - Křimice, neděle 10.00: Košutka Plzeň - Luby. Krajský přebor mladších žáků - sobota 12.00: Tachov - Horažďovice & Svatobor Hrádek, Klatovy - Okula Nýrsko & Železná Ruda, Sušice - Křimice, neděle 12.00: Košutka Plzeň - Start Luby.

Okresní přebor starších žáků - sobota 10.00: Chudenice & Koloveč - Bolešiny (hř. Chudenice), Kolinec - Pačejov & Chanovice, neděle 10.00: Strážov - Horažďovice & Sv. Hrádek B, 15.00: Luby B - Švihov. Okresní přebor mladších žáků - sobota 11.00: Chanovice & Kasejovice - Horažďovice & Sv. Hrádek B (hř. Chanovice), neděle 10.00: Bolešiny - Luby B, 12.30: Strážov - Sušice B.

Lední hokej

2. liga, skupina západ - sobota 18.00: HC Děčín - SHC Klatovy. Krajská liga - sobota 17.15: HC Klatovy B - HC Rebel Město Nejdek. Krajská soutěž, skupina A - sobota 18.00: Klabava - Start Luby, neděle 16.45: Sokol Malá Víska - TJ Město Zbiroh (zimní stadion Klatovy). Klatovská hokejová liga - neděle 18.45: HC Čápi - AHC Gladiators, 20.25: HC West Indian 2018 - AHC Dynamo (oba zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Šumavská liga amatérského hokeje - sobota 19.45: HC El Barto - HC Vizi Auto (ZS Klatovy).

Regionální liga juniorů - sobota 11.00: HC Klatovy - HC Meteor Třemošná. Regionální liga dorostu - pátek 14.00: HC Klatovy - HC Domažlice, sobota 11.30: Spartak Žebrák - HC Klatovy. Liga starších žáků B - neděle 14.30: HC Klatovy - HC Domažlice. Liga mladších žáků A - sobota 13.30: HC Klatovy - HC Kobra Praha, neděle 9.00: HC Pilsen Wolves - HC Klatovy. Liga mladších žáků B - pátek 10.30: HC Klatovy - HC Pilsen Wolves, neděle 16.00: HC Škoda Plzeň - HC Klatovy.

Florbal

Plzeňská liga elévů (3+1) - neděle 9.30: FBŠ Gorily Plzeň bílí - Sport Club Klatovy červení, 10.30: Sport Club Klatovy červení - FBC Rokycany, 11.00: FBŠ Slavia Plzeň white - Sport Club Klatovy červení, 13.00: Sport Club Klatovy červení - FBŠ Gorily Plzeň černí (sportovní hala HK Rokycany).

Rugby

Pohár XV, semifinále (skupina E), 2. zápas - neděle 15.00: Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice - AMMOR ragby (společenství Rakovníka, Kralup nad Vltavou a Plzně). Pozn.: hraje se na hřišti v Nýrsku.

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A - sobota 10.00: KST Kallich Litoměřice - KST Klatovy, 15.00: TJ Sokol Stodůlky - KST Klatovy. Divize mužů - sobota 9.00: TJ Sokol Nezvěstice - KOC Sušice, SKUŘ Plzeň C - KST Klatovy, 14.00: TJ Sokol Horní Bělá - KOC Sušice, 14.00: Union Plzeň B - KST Klatovy.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 10.30: Plánice - Union Plzeň C, Horažďovice - Klabava, 16.00: Plánice - Klabava, Horažďovice - Union Plzeň C. Krajský přebor 1. třídy, skupina B - sobota 8.00: Horažďovice B - Sokol Těně, 9.00: TTC Horšovský Týn - KST Klatovy B, 13.30: Horažďovice B - Mirošov, 14.00: Slavoj Stod - KST Klatovy B. Krajský přebor 2. třídy, skupina B - sobota 9.00: Chodová Planá - KOC Sušice B, 14.00: Bor C - KOC Sušice B.

Ostatní sporty

VOLEJBAL - Krajský přebor žen I. třídy - sobota 10.00: Volejbal Klatovy B - Volejbal Klatovy (sportovní hala ZŠ Čapkova, Klatovy). BASKETBAL - Český pohár, 1. kolo, skupina A - pátek 13.00: Lokomotiva Plzeň B - BK Klatovy (utkání se hraje ve sportovní hale v Plzni č. 4).

