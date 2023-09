Podívejte se v pravidelné rubrice Deníku, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou. Hrají se téměř všechny fotbalové soutěže mládeže i dospělých, v akci budou také fotbalové amatérky. Na své si přijdou i příznivci dalších sportů jako jsou národní házená, basketbal, silové disciplíny strongman či ragby. V sobotu se v Klatovech navíc koná další ročník Běhu klatovskou kolonádou, nebo sportovní odpoledne pod taktovkou HC Klatovy. Vyrazíte někam?

Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice (na archivním snímku hráči v červených dresech) jedou k dalšímu zápasu Poháru XV do Vídně. | Foto: Deník/Martin Mangl

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Klatovy. Krajský přebor – neděle 17.30: Okula Nýrsko – Košutka Plzeň. I. A třída Plzeňského kraje – neděle 16.00: Slavoj Koloveč – Sušice, Staňkov – START Luby. I. B třída, skupina B – pátek 17.30: Spálené Poříčí – FK Svéradice, sobota 17.00: Horažďovice – Starý Plzenec, 17.30: Sokol Blovice – Švihov, Bolešiny – Sokol Losiná, neděle 15.00: Klatovy B – Měcholupy, 16.00: Pfeifer Chanovice – Kovodružstvo Strážov, 17.30: Sokol Mochtín B – Svatobor Hrádek.

Okresní přebor – sobota 17.00: Luby B – Kolinec, Dukla Janovice – Sokol Pačejov, Sokol Vrhaveč – Měčín, Nezamyslice – Malý Bor, Dlouhá Ves – Nýrsko B, neděle 15.00: Plánice – Hradešice, 17.00: Sušice B – Chudenice. III. třída – sobota 14.00: Měcholupy B – Železná Ruda, Hartmanice – Mochtín B, Kašperské Hory – Velké Hydčice, 17.00: Budětice – Ježovy, neděle 15.00: Veřechov – Sv. Hrádek B, 17.00: Svéradice B – Milčice, Janovice B – Bolešiny B.

IV. třída, skupina A – sobota 17.00: Křenice – Start Dešenice, neděle 14.00: Bezděkov – Vrhaveč B (hř. Janovice), 16.00: Neznašovy – Švihov B, Běšiny – Kovodružstvo Strážov B. IV. třída, skupina B – sobota 16.00: Sokol Hradešice – Velhartice, 16.30: Nalžovské Hory – Hory Matky Boží, 17.00: Žihobce – Kvasetice, Myslív – Sušice C, neděle 15.00: Zavlekov – Žichovice.

Pohár žen FAČR, 1. kolo – pátek (dnes) 19.00: Prachatice – Klatovy (UMT + umělé osvětlení). Česká divize žen, skupina C – neděle 13.00: Kaplice – Klatovy. Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: Klatovy – Petřín Plzeň B (hř. Janovice nad Úhlavou). Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: Klatovy – Petřín Plzeň B (hř. Janovice nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Vejprnice – Horažďovice & Svatobor Hrádek, Luby – Žákava. Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Luby – Radkovice, neděle 12.15: Vejprnice – Horažďovice & Svatobor Hrádek.

Krajská soutěž dorostu, skupina A – sobota 10.00: Hradešice & Pačejov – Mrákov (hř. Hradešice), Sušice – Svéradice & Chanovice, Strážov – Pocinovice & Kdyně, neděle 10.00: Kolinec – Nepomuk, Nýrsko & Švihov – Blovice. Krajský přebor starších žáků – sobota 13.00: Luby – Sušice, neděle 15.30: Rapid Plzeň & Prazdroj Plzeň – Nýrsko. Krajský přebor mladších žáků – sobota 15.00: Luby – Sušice, neděle 17.30: Rapid & Prazdroj – Nýrsko.

Malá kopaná

Letní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Andělky Chanovice – Kobra Stars Bolešiny, 10.00: Sokolky Neznašovy – Devils v Křeči (oba zápasy se hrají ve Vrhavči na Klatovsku, pořadatelkami jsou Sokolky).

Běh, běžecký sport

Běh klatovskou kolonádou – sobota 9.00: Organizátor Pavel Matejčík pořádá v sobotu 2. září již 7. ročník Běhu klatovskou kolonádou, který je dalším dílem seriálu okresních běhů mimo dráhu (Ešus liga). Prezentace probíhá od 9 hodin v Městském parku Kolonáda v Klatovech. Start dětských kategorií je v 10 hodin, hromadný start hlavního závodu je na programu o hodinu později. Muži poběží trať dlouhou 6 km, ženy čeká 4,5 km. Vzdálenosti dětských tratí (od předškolních dětí po dorost) je od 100 metrů do 1,5 km.



Více informací o Běhu klatovskou kolonádou najdete na stránkách Ešus ligy ZDE, nebo je dostanete u organizátora závodu Pavla Matejčíka na telefonním čísle 724 158 690, či e-mailové adrese: matej.kt@email.cz.

Národní házená

Oblastní přebor mužů – neděle 11.00: TJ Vřeskovice – TJ Plzeň Božkov. Oblastní přebor žen – neděle 14.30: Sokol Blovice B – TJ Sokol Chudenice.

Rugby

Pohár RAGBY XV, 3. kolo – sobota 14.00: RU Donau Vienna – Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice (utkání se hraje ve Vídni v Rakousku).

Strongman

Strongman Klatovy 2023 – sobota 13.00: Klatovský sportovní klub KARUMA SPORT za podpory svých partnerů a ve spolupráci s Českou národní federací Strongman (ČNFS) pořádá v sobotu další díl Českého poháru v silových disciplínách Strongman Klatovy 2023.



Kdy a kde? V sobotu od 13 hodin na parkovišti u OBI v Klatovech. Siláci si to rozdají například v tahání dopravních prostředků, mrtvém tahu s autem, v práci s těžkou jednoručkou, přenášením konstrukce, přetáčením obřích pneumatik, či ve zdvihu klády. Rozhodčím klatovského Strongmana je Lukáš Kadlec. Vstup pro diváky je zdarma. Určitě se vyplatí dorazit.

Basketbal

Basketbalový turnaj dívek do 15 let (starší žákyně) - sobota 9.00: BK Klatovy – BC Benešov, 11.00: SLUNETA Ústí nad Labem – BA Sparta, 14.00: oficiální zahájení turnaje, 15.00: BA Sparta – BK Klatovy, 17.00: BC Benešov – SLUNETA Ústí nad Labem, neděle 9.00: BC Benešov – BA Sparta, 11.00: SLUNETA Ústí nad Labem, 13.15: vyhlášení výsledků turnaje (všechny zápasy se hrají v Klatovech v hale na Husáku).

Ostatní sporty

Rozloučení s prázdninami (sportovní odpoledne) – sobota 15.00: Hokejový klub HC Klatovy pořádá již tuto sobotu sportovní odpoledne pro děti, které pojmenoval výstižně – jako rozloučení s prázdninami. Akce se koná v areálu atletického stadionu za zimním stadionem od 15 hodin.



Na co se děti mohou těšit? Na hod na basketbalový koš, florbal, střelbu na hokejovou branku, pétanque, líný tenis, střelbu na přesnost, badminton, fotbal, na házení s míčkem, ale také na střelbu ze vzduchovky a další.



V rámci doprovodného programu si děti (a nejen ony) budou moci opéct špekáček na ohni, dát si klobásu, limonádu a další pochutiny, které si bude možné zakoupit ve stánku s občerstvením. Od 17 hodin bude v Glice aréně probíhat ukázka umělé ledové plochy.

