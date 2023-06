Podívejte se v naší pravidelné páteční rubrice, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za kvalitní sportovní zábavou. V akci budou jako obvykle fotbalisté, kteří mají před sebou poslední kolo letošní sezony, ale na své si přijdou také fanoušci ženské malé kopané, dívčího basketbalu či běhu. Necháte se inspirovat tipy Deníku a vyrazíte někam?

Od pátku do neděle je na programu poslední kolo fotbalových soutěží. | Foto: Jindřich Schovanec

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 17.00: Klatovy – Aritma Praha. Krajský přebor –sobota 10.15: Nýrsko – Radnice. I. A třída – pátek 18.00: Mochtín – Kralovice, sobota 16.00: Horšovský Týn – Luby, 18.00: Kaznějov – Sušice.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Svéradice – Losiná, Pačejov – Blovice, Chanovice – Štěnovice, 17.00: Bolešiny – Chotěšov, 18.00: Dobřany – Sv. Hrádek, neděle 16.00: Strážov – Klatovy B, 17.00: Horažďovice – Měcholupy.

Okresní přebor – sobota 13.00: Sokol Vrhaveč – Švihov, 13.30: Nezamyslice – Dukla Janovice, 14.00: Kašperské Hory – Sokol Hradešice, 16.00: Tatran Dlouhá Ves – Malý Bor, 17.00: Luby B – Sokol Chudenice, 18.00: Sušice B – Okula Nýrsko B, neděle 15.00: Plánice – Veřechov.

III. třída – sobota 14.00: Sokol Hartmanice – Bolešiny B, 16.00: Měcholupy B – Svéradice B, Budětice – Svatobor Hrádek B (hř. Rabí), 17.00: Železná Ruda – Sokol Mochtín B, Tatran Velké Hydčice – Sokol Kolinec, neděle 15.00: Měčín – Žihobce, 16.00: Běšiny – Dukla Janovice B.

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo – sobota 17.00: Dešenice – Sokol Neznašovy, Milčice – Sušice C, neděle 17.00: Ježovy – Nalžovské Hory. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo – sobota 16.00: Strážov B – Zavlekov, Velhartice – Sokol Kvasetice, neděle 17.00: Vrhaveč B – Hory Matky Boží. IV. třída, skupina o 13. až 18. místo – sobota 17.00: Dlažov – Křenice, Hradešice B – Žichovice, neděle 16.00: Spůle – Myslív (hř. Pocinovice).

Česká divize dorostu do 19 let – neděle 10.00: Přeštice – Klatovy. Česká divize dorostu do 17 let – neděle 12.15: Přeštice – Klatovy. Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: SŠ Plzeň – Horažďovice & Sv. Hrádek.

Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Sportovní škola Plzeň – Horažďovice & Sv. Hrádek. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Luby & Švihov – Svéradice & Chanovice (hř. Švihov), neděle 10.00: Sušice – Nýrsko, Kolinec – Hradešice & Kvasetice.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Luby – Sušice, Vejprnice – Klatovy, neděle 10.00: Nýrsko & Železná Ruda – Košutka Plzeň, Horažďovice & Sv. Hrádek – Domažlice. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Luby – Sušice, Vejprnice – Klatovy, neděle 12.00: Nýrsko & Železná Ruda – Košutka Plzeň, Horažďovice & Sv. Hrádek – Domažlice.

Okresní přebor starších žáků, skupina o 1. až 4. místo – sobota 10.00: Kolinec – Luby B, neděle 10.00: Strážov – Horažďovice B. Okresní přebor starších žáků, skupina o 5. až 8. místo – sobota 10.00: Chudenice – Pačejov, neděle 10.00: Švihov – Bolešiny. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Bolešiny – Luby B, neděle 10.30: Chanovice & Kasejovice – Horažďovice & Sv. Hrádek B (hř. Chanovice), 12.30: Strážov – Sušice B.

Malá kopaná

Letní Dívčí amatérská fotbalová liga 2023 – sobota 9.00: Kobra Stars Bolešiny – Topovky Řenče, 10.00: Andělky Chanovice – Sokolky Neznašovy (oba zápasy se hrají v Soběkurech na jihu Plzeňska).

Basketbal

Pohár Klatov 2023 (basketbalový turnaj dívek do 18 let) – pátek 16.30: Belgie – Izrael, 19.15: Česko – Chorvatsko, sobota 16.30: Chorvatsko – Belgie, 19.15: Izrael – Česko, neděle 10.30: Chorvatsko – Izrael, 13.15: Česko – Belgie, 15.00: závěrečný ceremoniál, vyhlášení výsledků (všechny zápasy se hrají na palubovce haly Centra míčových sportů Klatovy).

Běh, běžecký sport

Běh Zelenským údolím – sobota 10.00: KČT Nýrsko v čele s Jiřím Čadou pořádá v sobotu v Zelené Lhotě (Zelená Lhota 113, naproti hotelu Zach) již 15. ročník tradičního Běhu Zelenským údolím, který je součástí ešusligové série (okresní běhy mimo dráhu). Prezentace je od 8.30 do 9.45, muži běží 8 km, na ženy čeká poloviční distance. Více informací najdete ZDE.



Běh na Hraničář – neděle 10.30: Pod taktovkou TJ Nýrsko v neděli v Nýrsku (Areál pod sjezdovkou) proběhne 21. ročník Běhu na Hraničář, který je součástí Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu. Start hlavního závodu (dospělí + junioři) je v 10.30 hodin, dětské závody jsou na programu po skončení hlavního běžeckého klání. Délka hlavní trati je 5,1 km a cílem je vrch Hraničář (833 metrů nad mořem). Startovné činí 150 Kč, děti jdou zdarma. Více informací najdete na stránkách závodu ZDE.

