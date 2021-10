Přihlásit se je možné rovněž na místě, a to nejdéle do třiceti minut před startem příslušné kategorie. V největším okresním městě si na své přijdou nejen dospělí běžci, ale také nejmenší chlapci a dívky. „Akce je otevřená široké veřejnosti, děti ani dospělí nemusí být registrovaní v žádném sportovním klubu,“ uvedl za klatovský oddíl atletiky jeho člen Vojtěch Koželuh, jeden z nejlepších běžců okresu, ale také osmý nejlepší steeplař na poměrně nedávném národním šampionátu ve Zlíně. Více informací najdete na www.atletikaklatovy.cz .

10. ročník Běhu klatovskou Hůrkou – sobota 10.00: V sobotu se v Klatovech koná další ročník Běhu klatovskou Hůrkou, který v letošním roce slaví desáté narozeniny. Závod, jenž pořádá agilní Atletika Klatovy společně s Plzeňským krajským atletickým svazem, je kromě již zmíněného seriálu také součástí Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu pro rok 2021. Zájemci a milovníci běžeckého sportu se mohou přihlásit on-line až do pátku 8. října do 20 hodin přes přihlašovací formulář na stránkách www.atletikaklatovy.cz se jménem a příjmením závodníka, rokem narození a oddílem, za který startuje.

Okresní přebor 1. třídy – pondělí 18.00: Drslavice – Třebomyslice, KOC Sušice D – Svrčovec, Dolany – KST Klatovy D. Okresní přebor 2. třídy – pondělí 18.00: Drslavice B – KOC Sušice E, Nýrsko B – Sokol Klatovy B, Žichovice – Strážov B, Svrčovec B – Horažďovice C, Lhůta – Třebomyslice B.

IV. třída, skupina B – sobota 15.00: Milčice – Neznašovy, neděle 15.00: Vrhaveč B – Kvasetice, Měcholupy B – Myslív. IV. třída, skupina C – sobota 15.00: Hory Matky Boží – Sušice C, Nalžovské Hory – Žihobce, neděle 15.00: Zavlekov – Hradešice B.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.