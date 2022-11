Tenhle tým má budoucnost, říká trenér klatovských fotbalistek Václav Míka

Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: Klatovy – Přeštice (hř. Janovice nad Úhlavou). Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: Klatovy – Přeštice (hř. Janovice nad Úhlavou). Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Pfeifer Chanovice & Svéradice – Sokol Kolinec, 11.00: Žákava – Sušice, neděle 10.00: Klášter – Start Luby & Švihov B, Okula Nýrsko – Sparta Radkovice, Spálené Poříčí – Sokol Hradešice & Kvasetice.

Česká liga žáků U13 – neděle 10.00: Aritma Praha – Klatovy. Česká liga žáků U12 – neděle 10.00: Aritma Praha – Klatovy. Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Klatovy – Slavia Vejprnice, Sušice – Start Luby, neděle 10.00: Jiskra Domažlice – Horažďovice & Svatobor Hrádek, Košutka Plzeň – Okula Nýrsko & Železná Ruda (UMT Bolevec). Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Klatovy – Slavia Vejprnice, Sušice – Start Luby, neděle 12.00: Jiskra Domažlice – Horažďovice & Svatobor Hrádek, Košutka Plzeň – Okula Nýrsko & Železná Ruda (UMT Bolevec).

Lední hokej

2. liga, skupina Západ – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Benátky nad Jizerou. Krajská soutěž, skupina A – pátek (dnes) 19.45: SKP Rapid Plzeň – TJ Start Luby, neděle 17.45: Sokol Malá Víska – HC Buldoci Stříbro (ZS Klatovy).

Klatovská hokejová liga – sobota 12.30: HC Warriors Kdyně – HC West Indian 2018 (zimní stadion Klatovy). Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 20.15: HC Poběžovice – HC 2009 Nýrsko, neděle 14.15: AHC Vačice – HC El Barto, 15.55: HC Vizi Auto – HC Tomahawk, 19.45: HC Vícenice – HC Tango Klatovy (zimní stadion Klatovy).

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň B. Krajský přebor žen I. třídy – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy B – VK Rokycany. Krajský přebor dívek do 20 let – sobota 9.00: SK Volejbal Klatovy – VK Rokycany, 10.30: Vejprnice B – SK Volejbal Klatovy, 12.00: SK Volejbal Klatovy – Letná (hala VK Rokycany).

Basketbal

2. liga mužů, skupina A – sobota 18.00: BK Klatovy – SKB Rokycany, neděle 11.00: BK Klatovy - BK Lokomotiva Plzeň B. Nadregionální liga kadetů U17 – sobota 10.00: BK Klatovy – BK Beroun. Celostátní liga kadetek U17 – sobota 14.00: DbaK Plzeň – BK Klatovy (sportovní areál Prokopávka), neděle 13.00: BK Klatovy – DbaK Plzeň. Žákovská liga mladších žáků U14 – neděle 12.30: Sokol Vyšehrad – BK Klatovy. Žákovská liga mladších žákyň U14 – neděle 9.00: BK Klatovy- BK Strakonice.

Florbal

Plzeňská liga mladších žáků – sobota 8.50: Sport Club Klatovy dívky – TJ Tlučná, 10.30: Sport Club Klatovy dívky – FBC Plzeň blue, 11.20: Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň red (hala MSH Lokomotiva III.).

Plzeňská liga elévů – neděle 8.00: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy červení, 10.00: Sport Club Klatovy červení – TJ Tlučná, 11.30: FBC Plzeň – Sport Club Klatovy červení, 12.30: Sport Club Klatovy červení – FBC Rokycany (všechny zápasy se hrají v Plzni v hale Area D).

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A – sobota 15.00: KST Klatovy – KST ZŠ Vyšší Brod. Divize mužů – sobota 8.00: KOC Sušice – Sokol Kdyně, 9.00: KST Klatovy – Nezvěstice, 13.00: KOC Sušice – Jiskra Domažlice, 15.00: KST Klatovy – Sokol horní Bělá. Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 9.00: Město Zbiroh – TJ STOTEN Horažďovice, Sokol Skomelno – Sokol Plánice, 14.00: Skomelno – TJ STOTEN Horažďovice, Město Zbiroh – Sokol Plánice.

Krajský přebor 1. třídy, skupina B – sobota 9.00: KST Klatovy B – TJ STOTEN Horažďovice B, 14.00: Pocinovice – TJ STOTEN Horažďovice B, KST Klatovy B – SK Nevid. Krajský přebor 2. třídy, skupina B – sobota 10.30: KOC Sušice B – Kožlany, 16.00: KOC Sušice B – Osek u Rokycan.

Běh, běžecký sport

Běh okolo Práchně – sobota 10.00: V sobotu se v Horažďovicích koná 28. ročník Běhu okolo Práchně, který je součástí Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu. Start u DDM Horažďovice v 10 hodin. Jen dospělí.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Topovky Řenče – Plánice, 10.00: Andělky Chanovice – PS Křeč Mochtín, 11.00: Sokolky Neznašovy – Kobra Stars Bolešiny (všechny zápasy se hrají v hale v Plánici).

